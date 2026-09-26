Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Transfer-News Erding Gladiators reagieren auf Verletzungen und finden in Marc Schmidpeter die „ideale Besetzung“
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Erding Gladiators reagieren auf Verletzungen und finden in Marc Schmidpeter die „ideale Besetzung“

26. September 20261 Mins read68
Share
Marc Schmidpeter, hier noch im Rosenheimer Trikot - © Starbulls Media
Share

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators verstärken ihre Offensive: Marc Schmidpeter wird wieder für Grün-Weiß auflaufen.

Sein Comeback feiert er voraussichtlich bereits beim Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels am Sonntag, 27.09.2026.

Geschäftsführer Kevin Dierks: „Durch die längerfristigen Ausfälle von Dennis Henter und Johannes Meindl wollten wir unsere Kadertiefe schnell und hochqualitativ erhöhen. Mit Marc haben wir die ideale Besetzung gefunden. Es passt wirtschaftlich, charakterlich und sportlich. Marc kennt das Umfeld, hat die letzten Wochen mittrainiert und wird nun wieder für Erding auflaufen. Durch seine Erfahrung und seinen starken Schuss wird er uns unmittelbar helfen.“

Marc Schmidpeter: „Ich freue mich, wieder für Erding spielen zu dürfen. Thomas Daffner und ich waren den ganzen Sommer in Kontakt und ich bin froh, dass es jetzt so reibungslos funktioniert hat. Ich hoffe, dass ich dem Verein und der Mannschaft weiterhelfen kann.“

Schmidpeter brachte bereits in der vergangenen Saison seine Qualitäten im Trikot der Gladiators ein. In 42 Spielen erzielte der gebürtige Fürstenfeldbrucker 18 Tore und bereitete 20 weitere Treffer vor. Zuvor sammelte der Flügelstürmer Erfahrung in der DEL, DEL2 und Oberliga, unter anderem für den ERC Ingolstadt, EV Landshut, ESV Kaufbeuren, Ravensburg, Kassel, Rosenheim und Bad Tölz.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

701
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Eislöwen noch punktlos am Tabellenende - Cheftrainer Bo Subr bemängelt zu einfache Puckverluste

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Grefrather EGTransfer-News

Jordi Cuena Pazos verstärkt den Phoenix – Angreifer wechselt vom NEV an die Niers

Grefrath. (PM GEG) Die Rückkehr aufs heimische Eis rückt näher: Noch gut...

By26. September 2026
ESV KaufbeurenTSV Erding Gladiators

Das war zu wenig. ESVK unterliegt Erding mit 2:4

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren empfing zum dritten Spieltag der laufenden...

By25. September 2026
Saale Bulls HalleTransfer-News

Transfer: Saale Bulls Halle stellen sich in der Offensive noch breiter auf

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Nikita Knaus, der mit einer Förderlizenz von...

By25. September 2026
Hannover ScorpionsTransfer-News

Hannover Scorpions komplettieren Torhütertrio

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions haben ihr Torhütertrio für die Spielzeit...

By25. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten