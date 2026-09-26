Erding Gladiators reagieren auf Verletzungen und finden in Marc Schmidpeter die „ideale Besetzung“

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators verstärken ihre Offensive: Marc Schmidpeter wird wieder für Grün-Weiß auflaufen.

Sein Comeback feiert er voraussichtlich bereits beim Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels am Sonntag, 27.09.2026.

Geschäftsführer Kevin Dierks: „Durch die längerfristigen Ausfälle von Dennis Henter und Johannes Meindl wollten wir unsere Kadertiefe schnell und hochqualitativ erhöhen. Mit Marc haben wir die ideale Besetzung gefunden. Es passt wirtschaftlich, charakterlich und sportlich. Marc kennt das Umfeld, hat die letzten Wochen mittrainiert und wird nun wieder für Erding auflaufen. Durch seine Erfahrung und seinen starken Schuss wird er uns unmittelbar helfen.“

Marc Schmidpeter: „Ich freue mich, wieder für Erding spielen zu dürfen. Thomas Daffner und ich waren den ganzen Sommer in Kontakt und ich bin froh, dass es jetzt so reibungslos funktioniert hat. Ich hoffe, dass ich dem Verein und der Mannschaft weiterhelfen kann.“

Schmidpeter brachte bereits in der vergangenen Saison seine Qualitäten im Trikot der Gladiators ein. In 42 Spielen erzielte der gebürtige Fürstenfeldbrucker 18 Tore und bereitete 20 weitere Treffer vor. Zuvor sammelte der Flügelstürmer Erfahrung in der DEL, DEL2 und Oberliga, unter anderem für den ERC Ingolstadt, EV Landshut, ESV Kaufbeuren, Ravensburg, Kassel, Rosenheim und Bad Tölz.

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