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Éric Dubois: „Haben heute nur ein gutes Drittel gespielt“ – Eisbären-Serie endet gegen München mit 3:4 Niederlage

17. Oktober 20262 Mins read94
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Tobias Krestan von den Eisbären Berlin und Taro Hirose vom EHC Red Bull München - © Mathias Renner / City-Press
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Berlin. (PM Eisbären) Die Siegesserie der Eisbären Berlin ist gerissen.

Nach zuvor wettbewerbsübergreifend acht Erfolgen am Stück unterlagen die Berliner am Freitagabend dem EHC Red Bull München in der ausverkauften Uber Arena knapp mit 3:4. Trotz dieser Niederlage bleiben die Eisbären Tabellenführer der PENNY DEL.

Die Gäste hatten den besseren Start und kamen direkt zu den ersten Abschlussmöglichkeiten. Den ersten Treffer des Abends erzielten aber die Eisbären. Ty Ronning (4.) brachte den Hauptstadtclub in Führung. München kam aber durch Ryan Murphy (4.) postwendend zum Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein schnelles und intensives Spiel, in dem beide Teams zu Chancen kamen. Kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts brachte Liam Kirk (18.) die Gastgeber dann erneut in Front.

Lediglich 18 Sekunden nach Beginn des Mitteldrittels egalisierte Münchens Taro Hirose (21.) abermals die Partie. Im weiteren Spielverlauf suchten beide Mannschaften den Weg in die Offensive und kamen zu Abschlüssen. Beide Torhüter zeichneten sich mehrfach aus und es ging mit dem 2:2-Remis in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt hatten die Isardstädter zunächst mehr vom Spiel. So sorgte Elis Hede (49./PP1) im Powerplay für die erste Münchner Führung, die Yasin Ehliz (58.) kurz vor Spielende weiter ausbaute. In der Schlussphase warfen die Berliner alles nach vorne, mehr als Kirks (60./6-5) Anschlusstreffer in der letzten Sekunde sollte jedoch nicht mehr gelingen.

Die Eisbären Berlin bestreiten bereits am Sonntag, den 18. Oktober ihr nächstes Ligaspiel. Dann gastiert der Hauptstadtclub beim Aufsteiger Krefeld Pinguine. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

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Éric Dubois (Trainer Eisbären Berlin): „Trotz unserer Führung hat mir unser Startdrittel nicht gefallen. Wir haben uns nicht an unseren Plan gehalten und zu viele gegnerische Torschüsse zugelassen. Nach Münchens wichtigem Ausgleich zu Beginn des zweiten Drittels sind wir endlich so aufgetreten, wie wir es geplant hatten. Im Schlussabschnitt hatten wir zu viele Turnover in der neutralen Zone. Zunächst sind wir noch davongekommen. Durch eine unnötige Strafe sind wir dann aber in Rückstand geraten. Im Großen und Ganzen haben wir heute nur ein gutes Drittel gespielt, die restliche Partie war München im Vorteil. Trotzdem waren wir bis zum Schluss im Spiel.“

Alle Tore und Stimmen zum Spiel


Endergebnis
Eisbären Berlin – EHC Red Bull München 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Aufstellungen
Eisbären Berlin: Neffin (LaFontaine) – Müller, Wissmann (C); Geibel, Mik; Davidson, Smith; Reinke – Tiffels (A), Kirk, Ronning; Pföderl, Eder, Foudy; Veilleux (A), Vikingstad, Krestan; Griva, Wiederer, Hördler – Trainer: Éric Dubois
EHC Red Bull München: Niederberger (Bibeau) – Murphy, Carrick; Pokka, Kastner; Klok, Wagner – Hirose, Thaler, Rieder; Daubner, Eisenschmid, Becker; McKenna, Hager, Ehliz; Hede, Ferguson, Oswald – Trainer: Oliver David
Tore
1:0 – 03:39 – Ronning (Kirk) – EQ
1:1 – 03:52 – Murphy (Ehliz,Eisenschmid) – EQ
2:1 – 17:38 – Kirk (Pföderl, Wissmann) – EQ
2:2 – 20:18 – Hirose (Murphy, Thaler) – EQ
3:2 – 48:56 – Hede (Pokka, Eisenschmid) – PP1
4:2 – 57:21 – Ehliz (Eisenschmid, Murphy) – EQ
4:3 – 59:59 – Kirk (Vikingstad, Müller) – 6-5

Strafen Eisbären Berlin: 29 (25, 0, 4) Minuten – EHC Red Bull München: 10 (4, 2, 4) Minuten
Schiedsrichter Martin Frano, Lukas Kohlmüller (Maksim Cepik,Lukas Pfriem)
Zuschauer 14.200

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