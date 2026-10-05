Erster Auswärtsdreier für die Starbulls trotz Chancenwucher

Rosenheim. (PM Starbulls) Im dritten Auswärtsspiel konnten die Starbulls Rosenheim am Sonntagabend gegen die Roten Teufel Bad Nauheim den ersten Auswärtsdreier feiern, obwohl sie erneut viele Torchancen ungenutzt ließen.

Jordy Bellerive egalisierte die frühe Hausherrenführung kurz vor Ende des ersten Drittels. Bereits in der Anfangsphase des zweiten Spielabschnitts gelang Shane Hanna der 2:1-Siegtreffer für Rosenheim.

Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Düsseldorf fuhren die Starbulls mit nur drei Punkten als Tabellenvorletzter zum Kellerduell nach Bad Nauheim. Gegen die Kurstädter, mit nur zwei Punkten Schlusslicht im Klassement, drehten die Grün-Weißen vor 2.346 Zuschauern im Colonel-Knight-Stadion ihre frühe kalte Dusche quasi selbst auf. Scott Feser verdaddelte einen Rosenheimer Angriff mit einem unmotivierten Pass ins Leere, der Gegenangriff der Gastgeber verpuffte, aber Luigi Calce ließ sich hinter der eigenen Grundlinie leichtfertig von Cedric Schiemenz den Puck abluchsen, der in den Slot vor dem Rosenheimer Tor segelte. Obwohl dort drei Rosenheimer Spieler standen, konnte Raphael Jakovlev das Spielgerät zwei Sekunden vor Ablauf der zweiten Spielminute mit etwas Glück ins Netz bugsieren.

Ein frühes Powerplay – der Ex-Rosenheimer Dominik Tiffels musste wegen Stockschlags auf die Strafbank – konnten die Starbulls nicht nutzen, bei ihrer zweiten Überzahlsituation aber schlugen sie zu. Bis wenige Sekunden vor Ablauf der zweiten Bad Nauheimer Strafzeit konnte Torwart Jerry Kuhn mit starken Paraden den Ausgleichstreffer noch verhindern. Dann doppelpasste sich Jordy Bellerive mit Keaton Mastrodonato in zentrale Abschlussposition und versenkte die Scheibe aus fünf Metern links oben zum 1:1 (17.).

Bellerive, mit nun drei Treffern und drei Torvorlagen weiterhin Topscorer seines Teams, leitete auch den Rosenheimer Führungstreffer mit einer feinen Ablage auf Lukas Laub ein. Nach dessen geblocktem Schuss legte Erik Ullman auf Shane Hanna, der von der blauen Linie aus dem Handgelenk maßgenau in den linken oberen Winkel zielte – Laub nahm dem deshalb chancenlosen Keeper Kuhn die Sicht.

Das Führungstor aus der 24. Spielminute sollte der letzte Treffer der Partie bleiben. Die Starbulls, bei denen es nach ein paar Umstellungen besser lief als im Anfangsdrittel, ließen wie schon zwei Tage zuvor gegen Düsseldorf zahlreiche Torchancen ungenutzt. Vor allem im von ihnen über weite Strecken dominierten zweiten Drittel hätten sie ihre Führung deutlich ausbauen können.

Alleine Lewis Zerter-Gossage scheiterte viermal in bester Abschlussposition entweder am Torwart oder am falsch eingestellten Visier. Ein halbes Dutzend Rosenheimer Schüsse rauschte wenige Zentimeter über die Latte des Nauheimer Tores oder neben dem Pfosten vorbei – selbst, als das Tor der Hausherren in der Schlussminute zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verwaist war.

So hing der verdiente Auswärtssieg am seidenen Faden. Allerdings zeigten sich die Grün-Weißen in der Defensive sattelfest und ließen nur wenige gefährliche Abschlüsse der Kurstädter zu, bei denen der sichere Schlussmann Christopher Kolarz auf dem Posten war. Außerdem agierten die Starbulls in den Zweikämpfen clever, sodass mit Ryan McKiernan nur ein einziger Rosenheimer eine kleine Strafe kassierte und es daher nur eine einzige Unterzahlminute Mitte des zweiten Spielabschnitts zu überstehen galt.

Mit nun sechs Punkten haben sich die Starbulls nach dem sechsten Spieltag im Tabellenkeller etwas Luft verschafft und mit Weiden und Freiburg zwei Kontrahenten überholen können. Am kommenden Freitag gilt es im Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg (19:30 Uhr, SPIE Arena) nachzulegen.

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