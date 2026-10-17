Erster Derbysieg geht an Duisburg!

Herne. (PM HEV) Das erste Derby der Saison ist Geschichte: Die Füchse Duisburg setzten sich am Gysenberg mit 6:3 durch und führten zwischenzeitlich mit 5:1.

Duisburg hatte an diesem Abend fast immer die passende Antwort auf Hernes Tore parat, ähnlich wie bereits im Spiel gegen Leipzig und verdiente sich damit den Derbysieg.

Für beide Teams war ein früher Treffer wichtig, für Duisburg angesichts der etwas kürzeren Bank jedoch besonders. Die Füchse übten daher viel Druck aus und gingen folgerichtig früh in Führung: In der vierten Minute zog Michael Fomin von der rechten Außenbahn ab, verfehlte das Tor jedoch. Edwin Schitz blieb am Spiel dran, spielte die Scheibe hinter dem Tor an Dieter Geidl, von dessen Rücken der Puck unglücklich ins Tor sprang. Der Lucky Bounce belebte Duisburg sofort und sorgte für einen guten Start in die Partie.

Allgemein war das Derby von Beginn an körperbetont.

In der 22. Minute zog Duisburg auf 2:0 davon. Die Herner Defensive war kurzzeitig ungeordnet, Santeri Haarala bekam für wenige Sekunden freien Raum und nutzte seine Abschlussqualitäten eiskalt aus. In der 30. Minute legten die Füchse nach: Daniel Geiger setzte nach einem Schuss von Mannes zweimal nach und brachte die Scheibe im Rebound hinter Dieter Geidl unter. Das 3:0 war der erste Nackenschlag für Herne. Doch dann kam die positive Nachricht des Abends: Bauer Neudecker traf im Powerplay endlich zu seinem ersten Tor für Herne. Christian Kretschmann spielte den Puck auf Palka hinter dem Tor, der ihn in den Slot weiterleitete. Neudecker suchte den direkten Abschluss, die Scheibe wurde von Marco Brlić noch berührt, sprang aber unglücklich durch und landete im Tor. Das 1:3 sorgte zunächst für Euphorie, doch die Freude währte nur 26 Sekunden: Pascal Gossel stand im Gegenzug frei vor dem Tor, die Sicht von Geidl war genommen und er zog eiskalt über dessen Schulter zum 4:1 ab.

Duisburg traf auch im Schlussdrittel früh. Edwin Schitz spielte einen langen Pass auf Michael Fomin, der per One-Timer seinen nächsten Treffer nachlegte und das 5:1 erzielte. Herne fand diesmal jedoch die direkte Antwort: Nick Ford versuchte hinter dem Tor einen Michigan, Brlić parierte, doch im Nachschuss stand Christian Kretschmann richtig und verkürzte auf 2:5.

In der 53. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf: Im Powerplay spielte Christian Obu auf Nick Ford, der direkt abzog und den Puck in den Giebel schoss. Das 3:5 weckte kurzzeitig die Hoffnung auf ein Comeback. Doch in der 55. Minute war die Partie entschieden: Nach einer erneuten Unsortiertheit in der Herner Defensive lag der Puck frei vor Ole Blumenkamp und Luis Üffing verwertete den Nachschuss zum 3:6 – dem Endstand.

Die Füchse Duisburg feiern den verdienten ersten Derbysieg der Saison und festigen Platz drei. Herne bleibt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz, wobei sich an der Tabellensituation wenig geändert hat, da auch alle Teams der hinteren Tabellenhälfte verloren haben.

Am Sonntag besteht für Herne die nächste Chance, in der Tabelle nach oben zu klettern: Um 16:00 Uhr tritt das Team bei den Saale Bulls Halle an.

0:1 [03:47] Schitz (Fomin/Strauss)

0:2 [21:16] Haarala (Saccomani/Zolmanis)

0:3 [29:22] Geiger (Mannes/Brandt)

1:3 [32:27] Neudecker (Palka/Kretschmann) PP1

1:4 [32:43] Grosse (Mannes/Üffing)

1:5 [42:43] Fomin (Schitz/Strauss)

2:5 [43:09] Kretschmann (Ford/Hofmann)

3:5 [52:51] Ford (Obu/Kretschmann) PP1

3:6 [54:35] Üffing (Geiger/Brandt)

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