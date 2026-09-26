Erster Hauptrundensieg: Black Dragons setzen sich in Herne durch

Erfurt. (PM Black Dragons) Die TecArt Black Dragons Erfurt haben am Freitagabend ihren ersten Sieg in der Hauptrunde der Oberliga Nord eingefahren.

Bei den Herne Miners setzte sich das Team von Headcoach Sebastian Wolsch mit 2:1 durch und nahm damit drei wichtige Punkte mit zurück nach Erfurt.

Dabei erwischten die Gastgeber den besseren Start auf der Anzeigetafel. In der 17. Minute brachte #28 Sofiene Bräuner die Herner mit 1:0 in Führung. Am Spielgeschehen änderte der Treffer jedoch wenig: Die Black Dragons präsentierten sich über weite Strecken des ersten Drittels als die aktivere Mannschaft und erspielten sich mehrfach gute Möglichkeiten, konnten diese jedoch zunächst nicht in einen Treffer ummünzen. So ging es mit dem knappen 1:0-Rückstand in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel blieben die Erfurter dran und belohnten sich schließlich für ihren Einsatz. In der 35. Minute war es #25 René Kramer, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Die Black Dragons hatten damit die Partie wieder auf null gestellt und gingen mit diesem Ergebnis auch in die zweite Pause.

Die Entscheidung musste somit im Schlussabschnitt fallen – und dort erwischten die Gäste aus Erfurt einen starken Start. Bereits in der 42. Minute brachte #92 Joe Kiss die Black Dragons mit seinem Treffer zum 2:1 erstmals an diesem Abend in Führung.

Anschließend war vor allem Kampfgeist gefragt. Die Herne Miners erhöhten den Druck und bekamen in der Schlussphase sogar die Möglichkeit, in doppelter Überzahl den Ausgleich zu erzwingen. Die Erfurter Defensive hielt jedoch stand und überstand diese kritische Phase mit großem Einsatz. In den verbleibenden Minuten ließen die Drachen nichts mehr anbrennen und brachten die knappe Führung über die Zeit.

Damit steht am Ende ein 2:1-Auswärtssieg für die TecArt Black Dragons und gleichzeitig der erste Dreier der noch jungen Hauptrunde.

Herne Miners – TecArt Black Dragons 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Tore:

1:0 Bräuner (#28), 17. Minute

1:1 Kramer (#25), 35. Minute

1:2 Kiss (#92), 42. Minute

Die TecArt Black Dragons nehmen damit drei Punkte aus Herne mit und feiern ihren ersten Hauptrundensieg der Saison.

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