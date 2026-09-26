Erster Saisonsieg – Wölfe triumphieren gegen Riessersee

Selb. (PM Wölfe) Im Vorfeld war bereits alles angerichtet für den ersten Saisonsieg der Selber Wölfe.

Denn im Vorfeld der Begegnung wurden Jürgen Golly und Thomas Manzei, die maßgeblich Anteil an der Entwicklung der Selber Wölfe in den vergangenen mehr als 20 Jahren hatten, für ihre langjährige Tätigkeit auf dem Eis gebührend verabschiedet und zugleich zu Ehrenpräsidenten ernannt. Im Anschluss zeigten die Wölfe dann auf dem Eis von Beginn an eine starke Leistung und ließen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Trotz des Führungstreffers von Garmisch blieben die Wölfe konsequent bei ihrem Matchplan und spätestens nach dem Ausgleichstreffer durch Elwing war Selb durchgehend spielbestimmend. Im Mittelabschnitt zogen die Wölfe dann auf 3:1 davon und gaben den Gästen keine Chance mehr einen Weg zurück ins Spiel zu finden. Torhüter Alexander Rose zeigte in seinem ersten Punktspiel im Trikot der Wölfe eine starke Leistung. Auf diesen Erfolg lässt sich für die kommenden Aufgaben aufbauen.

Wölfe mit mehr Spielanteilen

Die Wölfe kamen direkt mit viel Schwung in die Begegnung, konnten aus ihrer optischen Überlegenheit erstmal jedoch kein Kapital schlagen. Die Gäste lauerten auf schnelle Ansprechpartner:

Umschaltmomente, bei denen Rose einmal stark parierte. Nach einer kleinlichen Strafe gegen Pauker hatte Rubin direkt die Chance im Alleingang auf den Shorthander, doch Bolle konnte seinen Abschluss parieren. Nach einer unübersichtlichen Szene vor Rose zogen die Schiedsrichter den Videobeweis herbei. Der Puck hatte hier die Torlinie passiert, wodurch Spöttel den ersten Treffer des Abends erzielte. Klughardt setzte sich wenig später stark an der Bande durch, wurde hier regelwidrig zu Fall gebracht, wodurch auch die Wölfe erstmals in Überzahl agieren durften. Knapp eine Minute später wurde dann noch Klöpper mit einem Stockschlag gestoppt, wodurch Selb in doppelter Überzahl war. Wirklich gefährlich wurde es allerdings nicht, und die Gäste waren wieder zu viert. Kurz vor Ablauf der Strafe hatte Sturm im Slot freistehend die Chance auf den Ausgleich, doch auch hier war Bolle zur Stelle. Die Wölfe drängten weiter und wurden endlich für ihren Aufwand belohnt. Eine schöne Kombination zwischen Elwing und Pauker veredelte erstgenannter dann sehenswert mit der Rückhand im langen Eck zum verdienten Ausgleich. Etwas weniger als zwei Minuten vor Drittelpause ließ sich Brown zu einem Stockcheck hinreißen, Rose verhinderte mit einem guten Save den Rückstand.

Starkes Mitteldrittel von Selb

Der Mittelabschnitt begann direkt hitzig als sich Gelke und Becker in die Haare bekamen und beide auf die Strafbank mussten. Becker erhielt zusätzlich zwei Minuten aufgrund eines Stockchecks. In Überzahl schnupperten die Wölfe am Führungstreffer, doch sowohl Rubin als auch Kuqi scheiterten denkbar knapp. Auf der Gegenseite war Rose dann zur Stelle, als er einen Querpass auf Johansson stark mit dem Schoner entschärfte. Die vermeintliche Führung im Powerplay der Gäste wurde wegen hohen Stocks nach Ansicht des Videobeweises einkassiert. Die nächste gute Möglichkeit bot sich den Wölfen, als Klöpper von außen mit Tempo vors Tor zog, doch wieder war bei Bolle Endstation. Nach dem Powerbreak konnten sich die Wölfe dann direkt belohnen. Einen Schuss von Tramm von der blauen Linie fälschte Rubin gekonnt vor dem Tor mit dem Schläger ab und markierte somit die erstmalige Führung an diesem Abend für seine Farben. Fünf Minuten vor Ende dann der nächste Treffer für Selb. Giesl mit einem starken Forechecking leitete den Treffer durch seine Puckeroberung überhaupt erst ein. Über Raab landete der Puck bei Tramm, welcher von außen abzog, dessen Schuss konnte Bolle noch mit dem Schoner parieren, beim Rebound war Brown dann zur Stelle, der mit seinem Schuss Bolle keine Abwehrchance mehr ließ. Selb klar spielbestimmend, während Riessersee kaum noch für Entlastung sorgen konnte.

Wölfe lassen nichts mehr anbrennen

Nachdem es gleich zu Beginn des Schlussabschnitts kurz aufeinanderfolgend Strafen für beide Mannschaften gab, entwickelte sich im Anschluss ein ähnliches Bild wie bereits zuvor. Selb wieder die tonangebende Mannschaft, während die Gäste offensiv nur selten in Erscheinung traten. Zwei gute Torchancen hatten dann Rubin und Gläßl, die Bolle entschärfen konnte. In den Schlussminuten war von den Gästen kein großes Aufbäumen mehr zu erkennen, die Wölfe waren näher am vierten Tor als Riessersee am Anschlusstreffer. Kuqi und Klöpper hatten den vierten Treffer auf dem Schläger, scheiterte aber beide an Bolle. Als Bolle zu Gunsten des sechsten Feldspielers vom Eis ging, war es Rubin, der bei noch knapp zwei Minuten mit seinem Empty Net Treffer für die endgültige Entscheidung sorgte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Rose (Weidekamp) – Gläßl, Tramm, Müller, Raab, Elwing, Sturm, Ulrich, Hördler – Giesl, Rubin, Brown, Klöpper, Bauer, Kuqi, Pauker, Gelke, Klughardt, Miksch

SC Riessersee: Bolle (Mechel) – Echtler, Kaiser, Allavena, Harr, Schmid, Pelg – Geidl, Soudek, Spöttel, Becker, Johansson, Porsberger, Hettich, Steinhübl, Ulrich – Holzapfel, Albert

Tore: 9. Min. 0:1 Spöttel (Soudek, Becker; 5/4) 15. Min. 1:1 Elwing (Pauker, Gelke) 29. Min. 2:1 Rubin (Tramm, Brown) 35. Min. 3:1 Brown (Tramm, Rubin) 59. Min. 4:1 Rubin (Empty Net)

Strafzeiten: Selb 14, Riessersee 12

Schiedsrichter: Zettl, Kapzan (Verhoeven, Reitz)

Zuschauer: 1.512

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