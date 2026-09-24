Erstes Bodensee-Derby der Saison unter Punktspielbedingungen

Lindau. (EVL) Der Start in das zweite Wochenende der noch jungen Saison führt die EV Lindau Islanders nur gut 20 Minuten durch den Pfändertunnel zum ersten Bodensee-Derby unter Punktspielbedingungen.

Wenn die Islanders am Freitag, den 25. September, um 19:30 Uhr im Messestadion Dornbirn auf die HC Tigers treffen, sind alle bisherigen Testspiele zwischen den beiden Mannschaften vergessen. Ab sofort zählt in diesem Nachbarschaftsduell nur noch eines: Punkte. Wer die Partie nicht live vor Ort verfolgen kann, hat wie gewohnt die Möglichkeit, das Spiel live und kostenpflichtig auf SpradeTV unter www.sprade.tv zu verfolgen.

Für die Islanders steht bereits am dritten Spieltag eine richtungsweisende Partie auf dem Programm. Während die Lindauer nach den ersten beiden Begegnungen noch auf die ersten Zähler der Saison warten, sind die Tigers mit einer optimalen Ausbeute in die Spielzeit gestartet. Die Vorarlberger konnten ihre Heimpartie gegen Selb gewinnen und entführten zudem drei Punkte aus Stuttgart. Entsprechend selbstbewusst gehen die Gastgeber in das erste Pflichtspiel-Derby der Saison.

Die Voraussetzungen für die Islanders sind dabei nicht einfach. Mit den schwerwiegenden Ausfällen von Damian Schneider und Valentin Busch muss die Mannschaft wichtige Leistungsträger ersetzen. Umso mehr wird das Team gefordert sein, noch enger zusammenzurücken. Gerade in schwierigen Phasen haben die Islanders in den vergangenen Jahren jedoch immer wieder ihre Moral und ihren Zusammenhalt unter Beweis gestellt. Mit einer stabilen Defensive, großem Einsatzwillen und dem Schwung aus einer insgesamt positiven Vorbereitungsphase und einem Sieg gegen die Tigers, wollen die Lindauer in Dornbirn ihre ersten Punkte der Saison einfahren.

Besondere Brisanz erhält das Derby nicht nur durch die geografische Nähe der beiden Vereine, sondern auch durch eine zusätzliche Trophäe. Im Lager der Islanders hofft man deshalb auf zahlreiche mitreisende Fans, die das Team im Messestadion lautstark unterstützen. Denn neben wichtigen Meisterschaftspunkten geht es erstmals auch um den neu geschaffenen Bodenseederby-Pokal. Der Wanderpokal wurde bereits beim Vorbereitungsspiel in Dornbirn den Anhängern beider Vereine präsentiert und wird nun erstmals im Rahmen eines Pflichtspiels ausgespielt.

Der Modus ist denkbar einfach: Der Sieger eines Derbys erhält die Trophäe direkt vom gegnerischen Kapitän überreicht und darf sie bis zum nächsten Aufeinandertreffen behalten. Bei jedem weiteren Derby wird der Pokal erneut ausgespielt. Zusätzlich wird nach Abschluss aller direkten Duelle einer Saison der offizielle Derby-Sieger ermittelt. Ausschlaggebend ist dabei, welches Team in den direkten Vergleichen die meisten Punkte gesammelt hat. Sollte Punktgleichheit herrschen, entscheidet das Torverhältnis. Selbst in möglichen Pre-Playoff- oder Playoff-Duellen würde der Kampf um die Trophäe weitergehen. Der Derby-Sieger der Saison darf den Pokal schließlich über den Sommer behalten, ehe in der folgenden Spielzeit erneut die Frage gestellt wird: Wem gehört der Bodensee?

Für die mitreisenden Lindauer Fans gibt es zudem einen wichtigen Hinweis zur Anreise. Für die Fahrt über die Rheintalautobahn A14 wird keine österreichische Vignette benötigt, da der Streckenabschnitt zwischen der Grenze bei Lindau und Hohenems in beiden Fahrtrichtungen vignettenbefreit ist.

Einen wichtigen Hinweis haben die EV Lindau Islanders außerdem bereits mit Blick auf das Heimspiel und Derby am Sonntag, den 27. September, um 18 Uhr gegen den ESV Kaufbeuren. Aufgrund des erwarteten erhöhten Zuschaueraufkommens empfehlen die Islanders allen Fans, ihre Eintrittskarten bereits im Vorfeld online unter https://ev-lindau-islanders.reservix.de/events oder an einer der Reservix-Vorverkaufsstellen zu erwerben. Dadurch können Wartezeiten an den Abendkassen vermieden werden und einem stimmungsvollen Eishockey-Wochenende am Bodensee steht nichts mehr im Weg.

694 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht