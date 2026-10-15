ESV Buchloe will gegen Dorfen und Landsberg den guten Saisonauftakt weiter fortsetzen

Buchloe. (chs) Sieben Punkte aus drei Spielen – das ist die bisherige starke Bilanz der Buchloer nach den ersten beiden Wochenenden in der Eishockey Bayernliga.

Ein mehr als ordentlicher Start in die Saison, den einige vermutlich nicht unbedingt so erwartet hatten. Und so gilt es nun für die Freibeuter, diesen Schwung auch am kommenden Wochenende weiter mitzunehmen, wenn man am Freitagabend ab 20 Uhr zunächst den Aufsteiger Dorfen zum Piraten-Duell in der heimischen Sparkassenarena empfängt, ehe am Sonntag dann das Derby beim HC Landsberg auf die Rot-Weißen wartet (18 Uhr). Beide Partien gibt es dabei auch wieder in gewohnter Manier live auf SpradeTV zu sehen.

So mancher Eishockey-Fan dürfte sich nach dem überraschenden 8:5 Heimsieg der Buchloer letzten Sonntag gegen Königsbrunn verwundert die Augen gerieben haben. Nicht nur, dass die Piraten den amtierenden Meister zu Hause bezwingen konnten, sondern nach dem 6:3 Auswärtssieg zwei Tage zuvor in Burgau auch ein perfektes Wochenende feiern konnten. Der Lohn dafür ist momentan Tabellenrang 2 für den ESV, der mit dem ebenfalls überraschenden Spitzenreiter Geretsried und dem Dritten Landsberg punktgleich ganz oben in der Bayernligarangliste steht. Eine sicherlich schöne Momentaufnahme, die aber nach drei Spieltagen natürlich noch keine ganz große Aussagekraft besitzt. Dennoch haben sich die Buchloer in den ersten drei Spielen bereits als eingeschworene Truppe präsentiert, die vor allem offensiv zu überzeugen wusste. 22 Tore in drei Duellen sind Ligaspitzenwert – und das, nachdem das Toreschießen in den letzten Jahren nicht immer zu den Spezialdisziplinen des ESV gehört hatte. Doch derzeit läuft es vorne einfach rund, auch wenn man im Piraten-Lager die Situation dennoch weiter demütig und realistisch einordnet. „Momentan arbeitet jeder für den anderen“, freut sich ESV-Trainer Dominic Weis einerseits, der aber im gleichen Atemzug auch genau weiß, dass es noch reichlich Arbeit gibt. „Wir sind auf gar keinen Fall fehlerfrei – bei weitem nicht“, räumt Weis ein und spricht damit vermutlich auch an, dass die Buchloer mit 17 Gegentreffern derzeit neben der besten Offensive der Liga auch die zweitschwächste Defensiv der BEL stellen. Dennoch war am letzten Wochenende schon ein Fortschritt in Sachen Kompaktheit und defensiver Stabilität zu sehen – auch dank des aufopferungsvollen Einsatzes der gesamten Truppe und einem starken Debüt von Förderlizenz-Goalie Anton Brandt.

Und genau mit diesen Tugenden und diesem Engagement wollen und müssen die Buchloer auch am anstehenden Wochenende wieder weitermachen, wenn man am Freitagabend den Aufsteiger ESC Dorfen empfängt, der nach zweijähriger Abstinenz eindrucksvoll die Rückkehr in die Bayernliga geschafft hat. Die Eispiraten rangieren zwar derzeit noch ohne Punktgewinn am Tabellenende – allerdings auch noch mit einem Spiel weniger – sind aber keinesfalls zu unterschätzen. Denn mit einigen starken Offensivkräften hat der souveräne Landesligameister der letzten Spielzeit reichlich Qualität in seinen Reihen, gegen die die Buchloer zu jeder Zeit mit höchster Konzentration agieren müssen. „Das wird auch wieder ein harter Kampf werden“, ist sich der Piraten-Trainer daher sicher, der sich mit dieser Aussage aber vermutlich auf beide Duelle an diesem Wochenende bezieht.

Denn auch am Sonntag beim Derby in Landsberg wird den Gennachstädtern definitiv wieder alles abverlangt werden. Schließlich sind die Riverkings wie bereits erwähnt genau wie die Buchloer ebenfalls stark mit zwei Siegen (6:4 gegen Schweinfurt und 5:3 gegen Burgau) und einer Overtime-Niederlage (4:5 in Schongau) in die Spielzeit gestartet. Das Nachbarschaftsduell beim Rivalen vom Lech könnte am Sonntag also – je nach Ausgang der Freitagspartien – zu einem echten Spitzenspiel werden, in dem die Buchloer auf Grund der kurzen Entfernung von gerade einmal 16 km Luftlinie, der mit Abstand kürzesten Distanz aller Bayernligisten, auch auf den zahlreichen Support ihrer Fans bauen, die hoffentlich ihr Team auch schon am Freitag in eigener Halle tatkräftig unterstützen.

Und das ist am Wochenende zudem in der Buchloer Sparkassenarena los:

Fr, 16.10.2026, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Fr, 16.10.2026, 20:00 Uhr: Bayernliga: ESV Buchloe – ESC Dorfen

Sa, 17.10.2026, 09-10 Uhr: Training Eiskunstlauf ESV Buchloe

Sa, 17.10.2026, 10-11 Uhr: Eislaufschule

Sa, 17.10.2026, 11:30 Uhr: U15 Bezirksliga: ESV Buchloe – EC Zirl

Sa, 17.10.2026, 14-16 Uhr: Publikumslauf

So, 18.10.2026, 11:15 Uhr: U17 Landesliga: SG Buchloe/Schongau – SG Türkheim/Bad Wörishofen

So, 18.10.2026, 14-16 Uhr: Publikumslauf

So, 18.10.2026, 16:45 Uhr: Bezirksliga: ESV Buchloe 1b – EG Woodstocks Augsburg

754 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht