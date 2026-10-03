ESVK: Überzeugender 8:2 Sieg in Peiting

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am fünften Spieltag der Saison 2026/2027 gastierte der ESV Kaufbeuren beim EC Peiting.

Dabei begleiteten gut und gerne 600 Joker-Fans ihre Mannschaft. Im Tor startete, wie schon am vergangenen Sonntag, Nikita Quapp. Bis auf den erkrankten Max Kislinger konnte ESVK-Trainer Sebastian Buchwieser auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Am Ende konnte der ESV Kaufbeuren vor 1.800 Zuschauern in der auverkauften Peitinger Eishalle einen überzeugenden 8:2 Auswärtssieg feiern.

Die Joker übernahmen von Beginn an das Heft des Handelns und zeigten dabei eine überzeugende Leistung. Bereits in der ersten Minute brachte William Eriksson den ESVK mit 0:1 in Führung. Der Topscorer der Allgäuer fälschte einen Schuss von Eero Elo unhaltbar für den Peitinger Torhüter Tommy Steffen ab. Die Kaufbeurer machten das gesamte Drittel über weiter Druck und wurden in der 10. Minute mit ihrem zweiten Treffer des Abends belohnt. Nach schönen Pässen von Liron Pellizzari und Jere Laaksonen erhöhte Max Oswald mit einem satten Direktschuss auf 0:2. In der letzten Minute des ersten Drittels hatten die Hausherren ihre bis dahin beste Phase. Der ESVK konnte sich dabei zweimal bei Nikita Quapp bedanken, der zwei Großchancen der Peitinger entschärfte und seiner Mannschaft somit zunächst die Null hielt.

Im zweiten Drittel münzten die Allgäuer ihre Überlegenheit dann in weitere Tore um. William Eriksson schloss in der 26. Minute einen Alleingang sehenswert zum 0:3 ab. Nach einem Missverständnis zwischen ESVK-Torhüter Nikita Quapp und seinen Verteidigern kamen die Peitinger in der 27. Minute zum 1:3-Anschlusstreffer. Carson Briere musste die Scheibe nur noch ins leere Tor einschieben.Die Wertachstädter konnten jedoch schnell wieder erhöhen. In der 28. Minute stellte Sami Blomqvist nach einem Pass von Tomas Schwamberger auf 1:4. Zwischen der 34. und 38. Minute erhöhten die Joker den Spielstand mit vier schnellen Toren auf 1:8.Zunächst traf Eero Elo im Überzahlspiel mit einem satten Schlagschuss nach einem feinen Zuspiel von Julian Eichinger zum 1:5. Anschließend schloss Max Hops einen Konter zum 1:6 ab, ehe Andrew Yogan nach einem Schuss von William Eriksson zum 1:7 abstaubte. Den Schlusspunkt setzte Liron Pellizzari, der ebenfalls einen Konter nach einem Pass von Jere Laaksonen zum 1:8 verwertete.

Trotz weiterer Chancen der Gäste ging es mit diesem Spielstand in die zweite Pause.Im Schlussabschnitt plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. Der EC Peiting war um Schadensbegrenzung bemüht, während die Joker einen Gang zurückschalteten. Am Spielverlauf änderte sich dadurch jedoch wenig.In der 43. Minute kamen die „Gallier“ durch Quirin Glas-Bader zu ihrem zweiten Treffer. Der junge Stürmer verwertete frei vor Nikita Quapp einen Fehlpass der Joker-Defensive. Der ESVK verpasste es anschließend, weitere Treffer zu erzielen. Auch zwei zusätzliche Überzahlspiele blieben trotz guter Chancen ohne Erfolg.Am Ende stand ein völlig verdienter 2:8-Auswärtssieg für die Allgäuer.

725 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht