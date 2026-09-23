EV Füssen verpflichtet erfahrenen Angreifer bis zum Jahresende

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen reagiert auf die Verletzung von Julian Straub und verpflichtet mit Nicolas Cornett einen erfahrenen Angreifer.

Möglich macht die zusätzliche Verstärkung das Engagement eines privaten Gönners.

Der EV Füssen hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Julian Straub reagiert und sich mit Nicolas Cornett zusätzliche Unterstützung für die Offensive gesichert. Der 27-jährige Stürmer erhält bei Schwarz-Gelb zunächst einen befristeten Vertrag bis zum 31. Dezember 2026 und soll den Kader in den kommenden Monaten verstärken.

Mit Cornett kommt ein Spieler an den Kobelhang, der bereits auf zahlreiche Einsätze in der DEL2 und der Oberliga zurückblicken kann. Der gebürtige Nürnberger begann seine Eishockeylaufbahn beim EHC 80 Nürnberg und setzte seine Ausbildung bei den Eisbären Juniors Berlin sowie den Kölner Junghaien fort. In Köln wurde er 2018 als Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet und schaffte anschließend den Sprung in den Seniorenbereich.

Seine ersten Erfahrungen in der DEL2 sammelte der Linksschütze bei den Löwen Frankfurt. Nach zwei Spielzeiten beim EC Bad Nauheim führte ihn sein Weg in die Oberliga. Dort stand Cornett unter anderem für die Starbulls Rosenheim, den Herner EV, die Moskitos Essen und zuletzt die Saale Bulls Halle auf dem Eis. Bei den Moskitos übernahm er in der Saison 2024/25 auch das Kapitänsamt.

Trainer Daniel Jun erklärt die Gründe für die Verpflichtung: “Mit Nicolas bekommen wir einen erfahrenen Spieler, der bereits höherklassig gespielt hat und die Oberliga sehr gut kennt. Er soll die Lücke schließen, die durch den Ausfall von Julian entstanden ist. Julian ist für uns ein sehr wichtiger Spieler und sein Ausfall trifft uns natürlich hart. Deshalb bin ich froh, dass wir reagieren und mehr Tiefe in unseren Kader bringen konnten.”

Cornett soll dem Füssener Angriff vor allem mit seiner Erfahrung und seiner Vielseitigkeit weiterhelfen. Der Neuzugang ist sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel einsetzbar und soll der Mannschaft in verschiedenen Spielsituationen zusätzliche Möglichkeiten geben.

“Die Mannschaft hat zuletzt gut gespielt, aber gerade im Angriff brauchen wir noch etwas Erfahrung. Nicolas bringt diese mit. Ich erwarte mir von ihm, dass er uns im Überzahlspiel, bei den Bullys und natürlich auch im Fünf-gegen-Fünf helfen wird”, so Daniel Jun. “Zunächst läuft sein Vertrag bis Ende Dezember. Wenn die Leistungen passen, können wir zu einem späteren Zeitpunkt auch über eine Verlängerung sprechen.”

Ein besonderer Dank gilt einem privaten Gönner, durch dessen finanzielle Unterstützung diese Verpflichtung möglich wurde. Der EV Füssen bedankt sich ausdrücklich für dieses außergewöhnliche Engagement und die Verbundenheit mit dem Verein. Gerade in einer sportlich schwierigen Situation hilft diese Unterstützung dabei, auf den verletzungsbedingten Ausfall zu reagieren und den Kader breiter aufzustellen.

Nicolas Cornett wird nun schnellstmöglich in die Mannschaft integriert und soll seinen Teil dazu beitragen, dass Schwarz-Gelb die kommenden Aufgaben in der Oberliga Süd erfolgreich angehen kann.

Der EV Füssen heißt Nicolas herzlich am Kobelhang willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im schwarz-gelben Trikot.

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