Feueralarm verzögerte Spielbeginn – Torpremiere lässt die Tölzer Löwen jubeln!

Bad Tölz. (PM Löwen) Nachdem ein Feueralarm den Spielbeginn um rund 20 Minuten verzögerte fiel in der Hacker-Pschorr erst um 19:50 Uhr vor 1491 Zuschauern der erste Puck.

Die Teams sparten nicht an Tempo und Intensität, sodass es lange bis zum ersten Tor dauerte. Letztendlich konnten sich die Tölzer Löwen knapp aber verdient mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) gegen die Höchstadt Alligators durchsetzen. Das Tölzer Eigengewächs Simon Manhart entschied mit seinem ersten Profitor das Spiel.

Die Gäste schlugen ein hohes Tempo an und konnten sich zum ersten Torschuss kombinieren. Das Löwentor hütete am Freitag Enrico Salvarani, der den Schuss parierte. Auf der anderen Seite hatte Topscorer Toms Prokopovics einige gute Aktionen, scheiterte jedoch am starken Nico Zimmermann. Im ersten Drittel waren sich beide Teams ebenbürtig und es ging schnell hin und her. Während einer starken Phase der Gastgeber traf Nico Sauer aus dem rechten Bullykreis die Latte. Wenig später führ Michael Keränen allein auf Zimmermann zu, der lange stehen blieb und die Tölzer Führung verhindern konnte. In den Schlussminuten wurden die Buam nochmal stärker, doch am Alligators-Goalie gab es kein Vorbeikommen.

Im zweiten Abschnitt setzte sich das hohe Tempo nahtlos fort. Es gab kaum Unterbrechungen und die Teams fuhren Angriff um Angriff. Die Verteidiger beider Mannschaften blockten zahlreiche Schüsse und halfen ihren Torhütern so gut es ging. Nach rund 30 Minuten erzwang Justin Braun das erste Powerplay für die Löwen. Die Specialteams der heutigen Kontrahenten sind mitunter das beste, was die Liga zu bieten hat. Und tatsächlich nutzte Toms Prokopovics auf Zuspiel von Michael Keränen und Topi Piipponen den numerischen Vorteil zur Führung (34.). Unbeeindruckt vom Tor gaben die Gäste weiter Vollgas und spielten mutig nach vorne, wo Enrico Salvarani stets die Übersicht behielt.

Der HEC startete gut in den Schlussabschnitt und setzte Bad Tölz unter Druck. Folgerichtig gelang Samuel Eriksson der ersehnte Ausgleich (45.). Der Schwede bekam im Slot zu viel Platz und konnte ohne Probleme einschieben. Kurz darauf hatten die Buam erneut einen Mann mehr auf dem Eis, schafften es jedoch kaum vor das gegnerische Tor zu kommen. Trotzdem gab das Powerplay Schwung, sodass wenig später Eigengewächs Simon Manhart seinen eigenen Rebound holte und den Puck zum 2:1 unter die Latte setzte (50.). Auch die Alligators haben ein starkes Powerplay, was sie kurz darauf einsetzen konnten. Die Löwenabwehr und Salvarani hielten dem Druck jedoch stand. Selbst als Morgan Persson zwei Minuten vor dem Ende mit sechs Feldspielern agieren ließ, kam kein Schuss mehr im Tor an. Dank eines aufopferungsvollen Kampfes sichern sich die Löwen somit die nächsten Punkte und bleiben Spitzenreiter Deggendorf auf den Fersen.

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