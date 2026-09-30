Fischtown Pinguins beklagen sechs verletzte Spieler – Ganz bitter: Saison ist für Maxim Rausch beendet!

Bremerhaven. (EM / Fischtown Pinguins) Die Fischtown Pinguins aus der Penny DEL beklagen derzeit mehrere angeschlagene und verletzte Spieler.

Wie der Klub aus der Seestadt heute über seine Kanäle bekannt gab, hat es Verteidiger Maxim Rausch besonders schwer erwischt. Der 23- jährige hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird den Pinguins für den Rest der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Auch Alexander Broadhurst hat es erwischt. Der Stürmer musste bereits früh im Spiel am Sonntag in Wolfsburg verletzungsbedingt vom Eis und wird der Mannschaft voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Eine genaue Prognose zur Dauer seiner Ausfallzeit ist aktuell noch nicht möglich.

Ebenfalls im Spiel in Wolfsburg verletzt hat sich Roman Kechter. Die anschließenden Untersuchungen haben ergeben, dass ein operativer Eingriff notwendig ist. Dieser ist inzwischen erfolgt. Wie lange Kechter ausfallen wird, lässt sich derzeit noch nicht verlässlich sagen und hängt vom weiteren Heilungsverlauf ab. Klar ist jedoch, dass auch er der Mannschaft für einen längeren Zeitraum fehlen wird.

Damit bleibt die personelle Situation bei den Fischtown Pinguins äußerst angespannt. Mit Nicholas B. Jensen, Maxim Rausch, Alexander Broadhurst, Lenny Boos, Bennet Roßmy und Roman Kechter stehen aktuell mehrere Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Hinzu kommt Matthew Abt, der am Freitag noch aufgrund seiner Sperre fehlen wird.

Colt Conrad ist dagegen inzwischen wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Damit stehen die Chancen gut, dass der Stürmer am kommenden Wochenende sein Saisondebüt für die Fischtown Pinguins geben kann.

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