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Florian Elias spielt nun beim HC Slavia in Prag: „Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen“

1. Oktober 20261 Mins read20
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Florian Elias HC Slavia Prag - © Sportfoto-Sale (DR)
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Prag. (MR) Der quirlige Angreifer Florian Elias (24) spielt seit dieser Saison in der MAXA Liga beim Hauptstadtclub Slavia Prag in der zweithöchsten Liga Tschechiens.

Am 30.9. verlor Slavia – nach 8 Spielen im Mittelfeld platziert – mit 1:4 deutlich gegen das punktlose Tabellenschlusslicht HC AZ Havirov.

Dabei zeigte sich Havirov meist einen Schritt schneller, und Slavia konnte nach dem ersten schön herausgespielten Treffer von Elias trotz mehrerer Powerplays nicht weiter nachlegen. Der Treffer ins leere Tor schraubte das Ergebnis ein wenig zu hoch.

Elias, der zu Jahresbeginn in Augsburg suspendiert worden war (wir berichteten), war seither ohne Verein und wagt nun einen Neuanfang in Tschechien, der Heimat seiner Eltern. Daher kann er in dieser Liga auch als Tscheche auflaufen. Nach dem Spiel stand er Eishockey-Magazin noch für ein Gespräch bereit.


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