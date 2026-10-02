Franz Reindl ist neuer Präsident der International Ice Hockey Federation (IIHF)

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) gratuliert Franz Reindl zur Wahl als Präsident der International Ice Hockey Federation (IIHF).

Damit übernimmt der frühere DEB-Präsident das höchste Amt im internationalen Eishockey. Beim IIHF Semi-Annual Congress auf Teneriffa setzte sich der 71-Jährige am Freitag gegen seine Mitbewerber durch. Reindl folgt auf den Franzosen Luc Tardif, der nach einer Amtszeit nicht erneut kandidiert hatte. Nach Günther Sabetzki (1975 bis 1994) ist Reindl der zweite Deutsche, der den Eishockeyweltverband anführt.

Insgesamt bewarben sich neun Kandidaten um das Amt des IIHF-Präsidenten. In alphabetischer Reihenfolge waren dies Henrik Bach Nielsen (DEN), Petr Briza (CZE), Sergey Goncharov (BLR), Frank Gonzalez (ESP), Zakaria Khechuashvili (GEO), Jaan Molder (EST), Aivaz Omorkanov (KGZ), Matjaz Rakovec (SLO) und Franz Reindl (GER).

Bach Nielsen und Goncharov zogen ihre Kandidatur vor der Abstimmung zurück, Gonzalez, Molder und Khechuashvili nach ihren Reden. Rakovec zog seine Kandidatur am Morgen des Wahltags vor der Abstimmung zurück.

Der Präsident wird gleichzeitig erstes Mitglied des neuen IIHF-Rats. Dieses Gremium besteht aus 15 Mitgliedern, darunter mindestens drei Frauen und drei Männer. Der Rat setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, dem Ersten Vizepräsidenten, drei Regionalvizepräsidenten und zehn Ratsmitgliedern.

Präsidentschaft – Runde 1:

Petr Briza 48 (41,03 Prozent),

Franz Reindl 36 (30,77 Prozent).

Aivaz Omorkanov 33 (28,21 Prozent)

Präsident – Runde 2

Franz Reindl 60 (51,28 Prozent)

Petr Briza 57 (48,72 Prozent)

Frank H. Lutz, Vorstandsvorsitzender des DEB: „Franz Reindl hat das deutsche Eishockey über Jahrzehnte geprägt – als Spieler, vor allem aber auch in seinen verschiedenen wichtigen Funktionen für unseren Verband. Dass die internationale Eishockeyfamilie ihm nun die Führung der IIHF anvertraut, ist eine große Anerkennung seiner Arbeit. Wir freuen uns mit ihm und auf die Zusammenarbeit, gerade mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2027 im eigenen Land. Im Namen des deutschen Eishockeys gratulieren wir Franz Reindl herzlich zur Wahl.“

Franz Reindl wurde am 24. November 1954 in Garmisch-Partenkirchen geboren. Als Spieler gewann er drei deutsche Meisterschaften und bestritt 861 Spiele, darunter 181 Länderspiele. Er nahm an neun Weltmeisterschaften, drei Olympischen Winterspielen und einem Canada Cup teil. 1976 gewann er mit der Nationalmannschaft in Innsbruck die Olympische Bronzemedaille.

Nach seinem Karriereende 1988 war er Trainer und Manager beim SC Riessersee, bevor er 1991 zum DEB wechselte. Dort war er unter anderem Sportdirektor, Generalsekretär und Geschäftsführer, von 2014 bis 2022 Präsident des Verbands. In seine Amtszeit fiel der Gewinn der olympischen Silbermedaille 2018 in PyeongChang. Zudem verantwortete er die Organisation der IIHF Weltmeisterschaften 2001 und 2010 in Deutschland sowie 2017 in Deutschland und Frankreich.

Seit 2016 ist Reindl IIHF Council Member. Er war Chairman des IIHF Competition & Coordination Committee (2016 bis 2021) und zuletzt Chairman des IIHF Event & Championship Committee sowie des IIHF Athletes Committee. Von 2018 bis 2022 war er Vice President der Champions Hockey League.

723 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht