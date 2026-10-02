Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Franz Reindl ist neuer Präsident der International Ice Hockey Federation (IIHF)
! +DEBInternational

Franz Reindl ist neuer Präsident der International Ice Hockey Federation (IIHF)

2. Oktober 20262 Mins read33
Share
Franz Reindl - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) gratuliert Franz Reindl zur Wahl als Präsident der International Ice Hockey Federation (IIHF).

Damit übernimmt der frühere DEB-Präsident das höchste Amt im internationalen Eishockey. Beim IIHF Semi-Annual Congress auf Teneriffa setzte sich der 71-Jährige am Freitag gegen seine Mitbewerber durch. Reindl folgt auf den Franzosen Luc Tardif, der nach einer Amtszeit nicht erneut kandidiert hatte. Nach Günther Sabetzki (1975 bis 1994) ist Reindl der zweite Deutsche, der den Eishockeyweltverband anführt.

Insgesamt bewarben sich neun Kandidaten um das Amt des IIHF-Präsidenten. In alphabetischer Reihenfolge waren dies Henrik Bach Nielsen (DEN), Petr Briza (CZE), Sergey Goncharov (BLR), Frank Gonzalez (ESP), Zakaria Khechuashvili (GEO), Jaan Molder (EST), Aivaz Omorkanov (KGZ), Matjaz Rakovec (SLO) und Franz Reindl (GER).

Bach Nielsen und Goncharov zogen ihre Kandidatur vor der Abstimmung zurück, Gonzalez, Molder und Khechuashvili nach ihren Reden. Rakovec zog seine Kandidatur am Morgen des Wahltags vor der Abstimmung zurück.

Der Präsident wird gleichzeitig erstes Mitglied des neuen IIHF-Rats. Dieses Gremium besteht aus 15 Mitgliedern, darunter mindestens drei Frauen und drei Männer. Der Rat setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, dem Ersten Vizepräsidenten, drei Regionalvizepräsidenten und zehn Ratsmitgliedern.

Präsidentschaft – Runde 1:
Petr Briza 48 (41,03 Prozent),
Franz Reindl 36 (30,77 Prozent).
Aivaz Omorkanov 33 (28,21 Prozent)

Präsident – Runde 2
Franz Reindl 60 (51,28 Prozent)
Petr Briza 57 (48,72 Prozent)

Frank H. Lutz, Vorstandsvorsitzender des DEB: „Franz Reindl hat das deutsche Eishockey über Jahrzehnte geprägt – als Spieler, vor allem aber auch in seinen verschiedenen wichtigen Funktionen für unseren Verband. Dass die internationale Eishockeyfamilie ihm nun die Führung der IIHF anvertraut, ist eine große Anerkennung seiner Arbeit. Wir freuen uns mit ihm und auf die Zusammenarbeit, gerade mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2027 im eigenen Land. Im Namen des deutschen Eishockeys gratulieren wir Franz Reindl herzlich zur Wahl.“

Franz Reindl wurde am 24. November 1954 in Garmisch-Partenkirchen geboren. Als Spieler gewann er drei deutsche Meisterschaften und bestritt 861 Spiele, darunter 181 Länderspiele. Er nahm an neun Weltmeisterschaften, drei Olympischen Winterspielen und einem Canada Cup teil. 1976 gewann er mit der Nationalmannschaft in Innsbruck die Olympische Bronzemedaille.

Nach seinem Karriereende 1988 war er Trainer und Manager beim SC Riessersee, bevor er 1991 zum DEB wechselte. Dort war er unter anderem Sportdirektor, Generalsekretär und Geschäftsführer, von 2014 bis 2022 Präsident des Verbands. In seine Amtszeit fiel der Gewinn der olympischen Silbermedaille 2018 in PyeongChang. Zudem verantwortete er die Organisation der IIHF Weltmeisterschaften 2001 und 2010 in Deutschland sowie 2017 in Deutschland und Frankreich.

Seit 2016 ist Reindl IIHF Council Member. Er war Chairman des IIHF Competition & Coordination Committee (2016 bis 2021) und zuletzt Chairman des IIHF Event & Championship Committee sowie des IIHF Athletes Committee. Von 2018 bis 2022 war er Vice President der Champions Hockey League.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

723
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Alps Hockey League am Donnerstag: Buam und Eisbären pirschen sich mit Siegen vor

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Adler MannheimIserlohn Roosters

„Das Spiel ist einfach so vor sich hingetrudelt“ – Mannheim frustet den Letzten Iserlohn beim 6:1-Erfolg noch mehr

Bonn. (PM MagentaSport) Mannheimer Ballerlust: 6:1 gegen weiter sieglose Iserlohner, schon zur...

By1. Oktober 2026
! +EuropaInterviews

Florian Elias spielt nun beim HC Slavia in Prag: „Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen“

Prag. (MR) Der quirlige Angreifer Florian Elias (24) spielt seit dieser Saison...

By1. Oktober 2026
! +win2 day Ice Hockey League

ICEHL am Mittwoch: Milanos Höhenflug, Red Bulls hängen im Tabellenkeller fest, Haie besiegen die Pioneers, Linz klettern nach erstem Auswärtssieg auf Rang vier

Wien. (EM) Am Mittwoch fand der sechste Spieltag in der ICEHL statt....

By1. Oktober 2026
! +Nürnberg Ice TigersTransfer-News

„Viel mehr als unser Sportdirektor“ – Vertrag bis 2030: Stefan Ustorf wird Geschäftsführer Sport bei den Ice Tigers

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers treiben ihre Umstrukturierung weiter...

By1. Oktober 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten