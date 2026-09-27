Geldstrafe und Sperre für Spieler des ERC Ingolstadt

Neuss. (DEL) Der DEL Disziplinarausschuss hat am Samstag zwei Spieler des ERC Ingolstadt bestraft.

Geldstrafe für Riley Sheen

Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) hat Riley Sheen eine Geldstrafe wegen „Unsportlichen Verhaltens“ auferlegt. Der Stürmer des ERC Ingolstadt hatte im Spiel gegen Nürnberg (20.09.2026) auf der Strafbank mutwillig den Schläger eines Gegenspielers zerstört.

Ein Spiel Sperre für Kenny Agostino

Kenny Agostino vom ERC Ingolstadt wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 56 (Behinderung) in der Begegnung gegen die Straubing Tigers am 25.09.2026 für ein Spiel gesperrt. Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

– Kenny Agostino nahm sorglos mit seiner Aktion eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf.

– Der Gegenspieler befand sich zum Zeitpunkt des Checks nicht in Puckbesitz

– Der Gegenspieler war ahnungslos

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