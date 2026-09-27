Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL ERC Ingolstadt Geldstrafe und Sperre für Spieler des ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt

Geldstrafe und Sperre für Spieler des ERC Ingolstadt

27. September 20261 Mins read126
Share
Kenny Agostino vom ERC Ingolstad - © Marco Leipold / City-Press
Share

Neuss. (DEL) Der DEL Disziplinarausschuss hat am Samstag zwei Spieler des ERC Ingolstadt bestraft.

Geldstrafe für Riley Sheen

Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) hat Riley Sheen eine Geldstrafe wegen „Unsportlichen Verhaltens“ auferlegt. Der Stürmer des ERC Ingolstadt hatte im Spiel gegen Nürnberg (20.09.2026) auf der Strafbank mutwillig den Schläger eines Gegenspielers zerstört.

Ein Spiel Sperre für Kenny Agostino

Kenny Agostino vom ERC Ingolstadt wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 56 (Behinderung) in der Begegnung gegen die Straubing Tigers am 25.09.2026 für ein Spiel gesperrt. Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

– Kenny Agostino nahm sorglos mit seiner Aktion eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf.
– Der Gegenspieler befand sich zum Zeitpunkt des Checks nicht in Puckbesitz
– Der Gegenspieler war ahnungslos

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

702
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post ICEHL am Samstag: Das sagen die Trainer Doug Shedden und Mike Stewart zum klaren Sieg des Milano HC in Wien - Haie schlagen Fehérvár

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +ERC IngolstadtIserlohn Roosters

Iserlohner Schlussoffensive kommt gegen reife Ingolstädter zu spät

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt...

By18. September 2026
ERC IngolstadtNürnberg Ice Tigers

1:5! Dämpfer für die Ice Tigers gegen Ingolstadt

Nürnberg. (EM) Die Nürnberg Ice Tigers haben das Duell gegen den Ligarivalen...

By6. September 2026
EHC Black Wings LinzERC Ingolstadt

Linzer Kampf gegen Ingolstadt wird nicht belohnt

Linz. (PM Black Wings) Im zweiten Spiel des Vinschgau Cups mussten sich...

By23. August 2026
ERC IngolstadtSchwedenTransfer-News

Wechsel fix! Das sagt der ERC Ingolstadt zum Wechsel von Wojciech Stachowiak nach Örebro

Ingolstadt. (PM ERCI) Nachdem Wojciech Stachowiak zuletzt Trainingsgast beim ERC Ingolstadt war,...

By21. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten