„Geradliniger und schlauer“ – Red Bull München gewinnt Topspiel bei den Kölner Haien

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat am 5. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2026/27 den dritten Sieg eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Oliver David setzte sich bei den Kölner Haien mit 4:2 (2:1|2:0|0:1) durch. Vor 18.115 Zuschauern in der LANXESS Arena erzielten Lucas Thaler, Elis Hede, Tobias Rieder und Brady Ferguson die Tore für den viermaligen deutschen Meister. Am Sonntag (19:00 Uhr) geht es mit dem Derby gegen die Augsburger Panther weiter.

Spielverlauf

Köln verwertete nach 23 Sekunden gleich die erste Chance des Spiels. Nach dem Treffer von Marcel Noebels zum 1:0 entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Powerplay brachte die Red Bulls zurück ins Spiel: Nachdem sich die Gäste im Angriffsdrittel festgesetzt hatten, traf Thaler knallhart in den Winkel zum 1:1 (8.). Im Anschluss konnten die Haie ihr erstes Powerplay nicht nutzen – auch, weil Niederberger gegen Valtteri Kemiläinen mit der Fanghand zupackte (11.). Kurz darauf drehte ein weiterer Neuzugang die Partie: Hede reagierte nach einem Abpraller vom Plexiglas am schnellsten und bejubelte seinen ersten Pflichtspieltreffer im Trikot der Red Bulls (13.). München blieb am Drücker und erarbeitete sich weitere gute Möglichkeiten, doch der dritte Treffer fiel nicht mehr. So ging es mit dem 2:1 in die erste Drittelpause.

Im Mittelabschnitt legte München noch schneller los als Köln im ersten Drittel: Rieder benötigte nur 18 Sekunden, um im Nachschuss auf 3:1 zu erhöhen. Der viermalige deutsche Meister kontrollierte im Anschluss die Partie. Doch auch Köln kam zu Abschlüssen – darunter ein Pfostentreffer von Carlos Händel (25.). Auf der anderen Seite hatte Jeremy McKenna eine weitere Großchance für München (31.). Wenig später traf Taro Hirose nach einem Solo nur die Latte (32.). Die Red Bulls waren dem nächsten Treffer näher und legten kurz vor der zweiten Drittelpause nach: Ferguson ließ Haie-Goalie Janne Juvonen bei einem Alleingang keine Chance (38.) und sorgte für eine Münchner 4:1-Führung nach 40 Minuten.

Der letzte Abschnitt begann mit Münchner Abschlüssen im Powerplay, ehe Noebels in einer guten Phase der Haie knapp verzog (43.). Viel ließ die Defensive der Red Bulls allerdings nicht zu. Das Team von Oliver David verteidigte aggressiv und lauerte auf Möglichkeiten. Eine davon hatte Ehliz, dessen Schuss Juvonen an den Pfosten lenkte (51.). Ein Powerplay der Gastgeber (53.) war der Startschuss für die Kölner Schlussoffensive, die zum 2:4 durch Noebels (55.) führte. Die Haie warfen alles nach vorn und brachten vier Minuten vor Schluss erstmals den sechsten Feldspieler. Doch die Red Bulls hielten dem Druck stand und brachten den Zwei-Tore-Vorsprung über die Zeit.

Lucas Thaler: „Wir waren heute geradliniger und schlauer als noch gegen Frankfurt. Dadurch sind wir besser in den Forecheck gekommen. Das ist unsere Stärke. Jetzt freuen wir uns auf das Derby am Sonntag gegen Augsburg.“

Tore:

1:0 | 00:23 | Marcel Noebels

1:1 | 07:36 | Lucas Thaler

1:2 | 12:40 | Elis Hede

1:3 | 20:18 | Tobias Rieder

1:4 | 37:45 | Brady Ferguson

2:4 | 54:51 | Marcel Noebels

Zuschauer:

18.115

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