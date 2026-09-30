Gladiators vor nächstem Prüfungs-Wochenende

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators stehen am kommenden Wochenende vor zwei weiteren anspruchsvollen Aufgaben in der Oberliga Süd. Am Freitag, 2. Oktober, gastiert die Mannschaft von Trainer John Sicinski um 20 Uhr beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer Deggendorfer SC.

Am Sonntag, 4. Oktober, folgt um 18 Uhr das Heimspiel gegen den SC Riessersee in der Stadtwerke Erding Arena.

Nach dem starken vergangenen Wochenende mit fünf von sechs möglichen Punkten wollen die Gladiators an ihre jüngsten Leistungen anknüpfen. Der 4:2-Erfolg beim ESV Kaufbeuren und der 5:4-Overtime-Sieg gegen die Stuttgart Rebels haben gezeigt, dass Erding mit leidenschaftlichem Einsatz, guter Defensivarbeit und hoher Disziplin auch gegen starke Gegner bestehen kann.

Personell gibt es vor dem Wochenende vorsichtig positive Nachrichten: Brandon Schultz könnte in das Line-up zurückkehren. Markus Eberhardt hat seine Sperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung. Johannes Meindl und Dennis Henter fallen weiterhin verletzt aus.

Ligaprimus Deggendorf wartet

Die schwere Auswärtsserie der Gladiators setzt sich am Freitag beim Deggendorfer SC fort. Der DSC zählt auch in dieser Saison zu den großen Titelanwärtern der Oberliga Süd. Nach dem knappen Scheitern im Play-off-Finale gegen die Memmingen Indians in der vergangenen Saison hat sich Deggendorf für den nächsten Anlauf gezielt verstärkt und unterstreicht seine Ambitionen bereits zum Saisonstart.

Die Niederbayern sind nach vier Spieltagen noch ungeschlagen und setzen offensiv früh ein Ausrufezeichen. In drei der bisherigen vier Partien gab Deggendorf mindestens 50 Torschüsse ab. Im Angriff sorgen insbesondere die kanadischen Brüder Ty und Dylan Jackson, die zuletzt zusammen 260 Scorerpunkte verbuchten, gemeinsam mit Harrison Roy, Petr Stloukal, Curtis Leinweber, Zach Kaiser und Thore Weyrauch für Qualität und Tiefe.

Hinzu kommt ein Torhüter in starker Frühform: Timo Pielmeier weist derzeit eine Fangquote von 97,2 Prozent auf und ist damit der statistisch beste Goalie der Oberliga Süd. Für die Gladiators bedeutet das, gegen Deggendorf jede Abschlussmöglichkeit mit Konsequenz zu nutzen und vor dem Tor für Verkehr zu sorgen.

Auch Erding ist offensiv gut gestartet: Nach vier Spieltagen finden sich vier Gladiators unter den zehn besten Scorern der Oberliga Süd.Buster Larsson liegt mit vier Toren und fünf Vorlagen bei neun Punkten auf Rang drei. Leon Sivic folgt mit drei Toren und fünf Assists auf Rang vier. Pascal Steck hat acht Punkte gesammelt und belegt Rang sieben. Olivier Pouliot kommt auf fünf Tore und zwei Vorlagen und steht auf Rang acht.

Trditionsklub as Garmisch zu Gast

Am Sonntag empfangen die Gladiators den SC Riessersee. Der Traditionsverein aus Garmisch-Partenkirchen ist gut in die Saison gestartet und hat nach vier Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto. Unter dem schwedischen Trainer Leif Carlsson setzt der SCR auf eine kompakte Mannschaft, die schwer zu bespielen ist.

Punktbeste Spieler der Garmischer sind derzeit Maximilian Spöttel und Luis Becker. Spöttel erzielte in vier Spielen vier Tore, Becker kommt auf ein Tor und vier Vorlagen.

Offensiv vertraut Riessersee auf skandinavische Erfahrung: Johan Porsberger und Robin Johansson bringen Qualität und Routine mit. Dazu kommen mit Parker Colley, Robin Soudek und Nico Geidl weitere torgefährliche Akteure. In der Defensive reagierte der SCR auf den längerfristigen Ausfall von Lars Reuß mit der Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Spencer Berry.

Für die Gladiators ist das Heimspiel die nächste Gelegenheit, die zuletzt gezeigte Entwicklung zu bestätigen. Mit der Unterstützung der Fans in der Stadtwerke Erding Arena will das Team die nächsten Punkte einfahren.

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