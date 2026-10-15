Gute Nachrichten aus dem Wölfe-Lazarett

Selb. (PM Wölfe) Bei mehreren verletzten Spielern der Selber Wölfe gibt es erfreuliche Fortschritte.

Während die Heilungsverläufe von Lukas Valasek und Niko Lahtinen nach ihren Operationen planmäßig voranschreiten, arbeiten Simon Boyko, Philip Ziesche und Daniel Weiß bereits wieder auf dem Eis am Comeback.

Valasek und Lahtinen machen planmäßige Fortschritte

Aus dem Wölfe-Lazarett gibt es positive Nachrichten: Sowohl die Operation von Lukas Valasek als auch der chirurgische Eingriff bei Niko Lahtinen sind erfolgreich verlaufen. Die Heilungsprozesse entwickeln sich bislang wie erwartet, sodass beide Spieler schon in absehbarer Zeit die nächsten Schritte ihrer Rehabilitation in Angriff nehmen können.

Boyko, Ziesche und Weiß arbeiten bereits wieder auf dem Eis

Einen wichtigen Schritt nach vorne haben unterdessen Simon Boyko, Philip Ziesche und Daniel Weiß gemacht. Das Trio nimmt bereits wieder, soweit es der jeweilige Heilungsverlauf zulässt, am Eistraining der Mannschaft teil.

Bei Philip Ziesche ist allerdings weiterhin Geduld gefragt. Der junge Stürmer befindet sich auf einem guten Weg zurück, soll jedoch behutsam aufgebaut werden.

Etwas weiter fortgeschritten ist der Genesungsprozess von Simon Boyko. Sollte es in den kommenden Tagen keine Rückschläge geben, könnte der Kanadier bereits in der kommenden Woche wieder eine Option für den Spielbetrieb werden.

Noch früher könnte Daniel Weiß sein Comeback feiern. Der Angreifer hat zuletzt ebenfalls Fortschritte gemacht und könnte im Idealfall bereits am bevorstehenden Wochenende wieder zum Kader der Selber Wölfe gehören.

Schritt für Schritt zurück aufs Eis

Die positive Entwicklung bei mehreren verletzten Spielern sorgt für vorsichtigen Optimismus. Dennoch werden die Selber Wölfe bei allen Akteuren weiterhin nichts überstürzen und die Rückkehr in den Spielbetrieb eng mit dem medizinischen Team abstimmen. Oberste Priorität bleibt eine vollständige und nachhaltige Genesung aller Spieler.

Jetzt zählt die Antwort auf dem Eis

Selber Wölfe erwarten die Heilbronner Falken und gastieren anschließend beim EV Füssen

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie stehen die Selber Wölfe vor einem wichtigen Wochenende. Gegen Heilbronn vor heimischer Kulisse und in Füssen sollen Leidenschaft, Konsequenz und Teamgeist wieder zu Punkten führen.

Formkurve

Aus den vergangenen drei Partien innerhalb von fünf Tagen konnten die Selber Wölfe leider keine Punkte mitnehmen. Kurz zusammengefasst fehlte in der Offensive die nötige Durchschlagskraft und in der Defensive machte das Wolfsrudel zu viele individuelle Fehler, die vor allem die Top-Teams aus Deggendorf und Kaufbeuren knallhart auszunutzen wussten.

Die Gegner

Die Heilbronner Falken reisen mit vielen in Selb bekannten Gesichtern an. Mit dem Torhüter Florian Mnich, dem Verteidiger Thomas Gauch und den Stürmern Erik Nemec, Chris Schutz sowie Leon Bauhof stehen nicht weniger als fünf Spieler in Diensten des Aufsteigers, die auch schon das Trikot der Selber Wölfe getragen haben. Auch sonst ist der Kader der Falken durchweg stark besetzt. Im Laufe dieser Woche hat man mit der Nachverpflichtung von Deutsch-Kanadier Ryan Olsen auf die Verletzungen von Paul Fabian, Leon Bauhof und Sebastian Hon reagiert.

Der EV Füssen wird auch in dieser Saison von Daniel Jun gecoacht. Das junge Team hat sich in der Defensive mit dem Tschechen Karel Klikorka (zuletzt Bad Tölz) sowie Fabian Nifosi verstärkt. In der Offensive setzen die Allgäuer unter anderem auf den Litauer Ugnius Cizas sowie den jungen Slowenen Luc Slivinik.

Statistik

Mit Frederic Cabana verfügen die Falken über einen der aktuell gefährlichsten Angreifer der Liga. Der Routinier führt sein Team mit neun Treffern und acht Vorlagen an. Bei den Selber Wölfen trägt Youngster Philip Rubin nach sieben Toren und fünf Assists den Helm des Topscorers. Beim EV Füssen ist Luc Slivinik mit neun Punkten bester Scorer.

Aidan Brown blickt voraus

Trotz der drei Niederlagen in Folge sieht Aidan Brown genügend positive Ansätze im Spiel der Selber Wölfe. Nach Ansicht des Kanadiers habe zuletzt vor allem die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor gefehlt: „Wir müssen unsere Chancen besser nutzen und die Scheibe häufiger zum Tor bringen, wenn wir in aussichtsreiche Positionen kommen.“ Gleichzeitig betont der Stürmer, dass die Mannschaft aus den vergangenen Spielen wichtige Erkenntnisse gewinnen könne. Gemeinsam mit dem Trainerteam werde man die Begegnungen intensiv analysieren, um aus den guten wie auch aus den schlechten Szenen die richtigen Lehren zu ziehen. „Jede Mannschaft durchläuft im Laufe einer Saison eine schwierigere Phase. Wichtig ist, dass wir daraus lernen und als stärkeres Team daraus hervorgehen.“

Druck verspüre man im Eishockey grundsätzlich vor jedem Spiel, erklärt Brown. Dennoch dürfe die Mannschaft nicht zu lange auf die vergangenen Ergebnisse blicken. „Gewinnt man ein Spiel, spricht kaum noch jemand über die vorherige Partie. Entscheidend ist am Ende die gesamte Saison.“ Deshalb gelte es, geschlossen aufzutreten, am gemeinsamen Plan festzuhalten und den Fokus voll auf die kommenden Aufgaben zu richten.

Mit den Heilbronner Falken erwartet Brown einen starken Gegner, der seiner Meinung nach aktuell ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen zurückliegt. Zudem sorgen mehrere Rückkehrer nach Selb für zusätzliche Brisanz. Der 27-Jährige rechnet mit einer intensiven und körperbetonten Begegnung: „Das wird ein hartes Spiel, aber genau solche Partien passen zu meinem Spielstil. Ich freue mich darauf.“

Auch vor dem Auswärtsspiel beim EV Füssen warnt Aidan Brown davor, die Aufgabe zu unterschätzen. Punkte in Füssen seien traditionell schwer zu holen. Deshalb müsse die Mannschaft dort einfach und konsequent spielen, den Matchplan des Trainerteams umsetzen und als geschlossene Einheit auftreten. „Für uns ist das ein enorm wichtiges Spiel. Es wird eine gute Gelegenheit sein zu zeigen, was wir als Mannschaft leisten können.“

Lineup

Personell gibt es bei den Selber Wölfen erste positive Entwicklungen zu vermelden. Simon Boyko, Philip Ziesche und Daniel Weiß stehen nach ihren Verletzungen wieder auf dem Eis und absolvieren das Mannschaftstraining. Für Boyko und Ziesche kommt ein Einsatz am bevorstehenden Wochenende jedoch noch zu früh. Ob Daniel Weiß bereits in den Kader zurückkehren kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Unverändert fehlen die Langzeitverletzten Lukas Valasek und Niko Lahtinen. Positiv: Aller Voraussicht nach werden die Förderlizenzspieler Lenny Elwing und Georg Thal mit dabei sein.

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