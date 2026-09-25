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Hannover Scorpions komplettieren Torhütertrio

25. September 20261 Mins read40
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Torwart Oleg Shilin, hier noch im Haie-Trikot - © Sportfoto-Sale (DR)
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Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions haben ihr Torhütertrio für die Spielzeit 2026/2027 komplettiert.

Mit dem erfahrenen Oleg Shilin (#90) wechselt ein routinierter Schlussmann von den Kassel Huskies aus der DEL2 in die Wedemark.

Der 35-jährige Torhüter wurde in Omsk (Russland) geboren und verfügt über umfangreiche Erfahrung im deutschen sowie russischen Eishockey. In der vergangenen Saison absolvierte Shilin 17 Pflichtspiele für die Kassel Huskies und verzeichnete dabei eine Fangquote von 92,7 Prozent.

Seine Karriere in Deutschland begann in der Saison 2021/2022 bei den Krefeld Pinguinen in der PENNY DEL. Ein Jahr später schloss sich der Schlussmann den Kölner Haien an. Im weiteren Verlauf seiner Karriere wechselte Shilin in die DEL2 zu den Eispiraten Crimmitschau, wo er als Torhüter des Jahres ausgezeichnet wurde.

Neben seinen Stationen im deutschen Profieishockey kann der 1,83 Meter große Linksfänger auch auf KHL-Erfahrung zurückblicken. Dort stand er unter anderem für seinen Heimatverein Avangard Omsk zwischen den Pfosten.

„Mit Oleg bekommen wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der unser Torhütertrio mit seiner Qualität und Routine komplettiert. Wir freuen uns, ihn künftig im Trikot der Hannover Scorpions zu sehen“, so Headcoach Rico Rossi.

Ob Shilin bereits am morgigen Spieltag gegen die KSW IceFighters Leipzig erstmals im Aufgebot der Hannover Scorpions stehen wird, entscheidet sich kurzfristig.

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