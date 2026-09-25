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EHF Passau Black Hawks

Hawks empfangen ungeschlagene HC Tigers

25. September 20261 Mins read29
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Passau. (PM Black Hawks) Nach dem gelungenen Heimauakt gegen die Höchstadt Alligators empfangen die Passau Black Hawks am Sonntag um 18 Uhr die HC Tigers in der Eis-Arena.

Es ist das erste Ligaduell der Niederbayern mit dem neuen Oberliga-Standort aus Vorarlberg.

Die Gäste schreiben in dieser Saison ein besonderes Kapitel: Der frühere Alps- Hockey-League-Club EC Bregenzerwald wurde im Sommer als erster österreichischer Verein in die Oberliga Süd aufgenommen. Mit dem neuen Namen Hockey Club Tigers 1985 spielt das Team weiterhin im Messestadion Dornbirn und setzt auf die Entwicklung junger österreichischer Talente.

Sportlich hat sich der Neuling schnell etabliert. Auf den 4:3-Auaktsieg gegen die Selber Wölfe folgte ein weiterer 4:3-Erfolg bei den Stugart Rebels. Die Tigers reisen damit ungeschlagen und mit viel Selbstvertrauen nach Passau.

Auch die Black Hawks gehen mit Rückenwind in die Pare. Nach dem spektakulären 8:5 gegen Höchstadt will das Team von Trainer Dan Reja erneut offensiv aureten, zugleich aber die gefährliche Offensive der Gäste früh kontrollieren. Die Heimkulisse soll dabei zum entscheidenden Faktor werden.

„Wir müssen einfach spielen und wieder hart arbeiten. Die Tigers waren schon in der Saisonvorbereitung ein unangenehmer Gegner und bringen viel Qualität mit. Wir freuen uns auf die tolle Atmosphäre in der Eis-Arena und wollen die Punkte am Sonntag erneut in Passau behalten“, sagt Black-Hawks-Trainer Dan Reja. -czo

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