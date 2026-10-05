Heimsieg, Aufholjagd und viel Emotion – Young Bulls mit intensivem Wochenende

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter dem Nachwuchs der Starbulls Rosenheim.

Die U20 lieferte sich mit Bietigheim zwei intensive

Duelle und durfte am Samstag einen Heimsieg feiern. Die U17 überzeugte mit der perfekten Punkteausbeute, während sich die U15 in Regensburg geschlagen geben musste.

U20 gewinnt packendes erstes Duell

Für die U20 stand am Wochenende der Heim-Doppelpack gegen Bietigheim auf dem Programm – und bereits am Samstag bekamen die Zuschauer einiges geboten. In einer torreichen und emotional geführten Partie behielten die Young Bulls am Ende mit 6:5 die Oberhand und durften einen umjubelten Heimsieg feiern.

Auch das zweite Aufeinandertreffen am Sonntag war von viel Intensität geprägt. Beide Mannschaften schenkten sich wenig, zahlreiche Strafzeiten sorgten zusätzlich für ein aufgeladenes Duell. Dieses Mal fehlte den Starbulls am Ende das nötige Quäntchen Glück und die Partie ging knapp an Bietigheim.

Damit nimmt die U20 einen Sieg aus dem Wochenende mit und zeigte einmal mehr, dass sie auch in engen und umkämpften Begegnungen bis zum Schluss dagegenhält.

Die Spiele der Junioren im Detail:

04.10.2026 – Starbulls Rosenheim – SC Bietigheim-Bissingen 6:5 (2:0/3:3/1:2)

Spielverlauf: 08:33 1:0 Stein (Bittner, Kaufmann), 14:53 2:0 Schunke (Stein, Bauer), 23:39 3:0 Wilhelm (Mühlfenzl), 25:06 3:1 Willer (Golc), 24:40 4:1 Bauer (Stein, Kaufman), 34:40 4:2 Willer (Feher, Golc), 35:12 4:3 4:3 Butsch (Lünse, Fritz), 38:02 5:3 Stein (Schunke), 41:17 5:4 Hoffmann (Feher, Biere), 42:44 6:4 Viel (Koch, Bittner), 51:13 6:5 Fritz (Hanzek)

05.10.2026 – Starbulls Rosenheim – SC Bietigheim-Bissingen 2:3 (1:3/1:0/0:0)

Spielverlauf: 05:03 0:1 Willer (Feher), 05:43 1:1 Hobelsberger (Marquardt), 10:39 1:2 Lünse (Fritz, Krenz), 15:38 1:3 Krenz, 21:58 2:3 Stein (Bauer, Schunke)

U17 mit perfektem Wochenende

Richtig erfolgreich verlief das Wochenende für die U17: Die jungen Starbulls konnten beide Partien für sich entscheiden und damit die volle Punkteausbeute einfahren.

Bereits am Samstag gelang vor heimischer Kulisse gegen Bad Tölz der erste Erfolg. Am Sonntag in Augsburg bewies die Mannschaft dann erneut starke Moral. Trotz Rückstand ließen sich die Young Bulls nicht aus der Ruhe bringen, starteten eine starke Aufholjagd und drehten die Begegnung noch zu ihren Gunsten.

Zwei Spiele, zwei Siege

Ein rundum gelungenes Wochenende für die U17!

Die Spiele der Jugend im Detail:

04.10.2026 – Starbulls Rosenheim – EC Bad Tölz 4:1 (2:0/1:1/1:0)

Spielverlauf: 14:35 1:0 Guggenhuber (Metsch, Susnik), 17:43 2:0 Wunderlich (Stockenreiter, Kink), 23:47 3:0 Metsch (Muzan, Susnik), 31:03 3:1 Funk, 46:45 4:1 Metsch (Kukshausen, Muzan)

05.10.2026 – Augsburger EV – Starbulls Rosenheim 3:4 (2:0/1:2/0:1)

Spielverlauf: 10:27 0:1 Susnik (Tomas), 14:41 1:! Walther (Bauer, Rube), 19:57 2:1 Danielsmeier (Bauer, Mühlbeier), 27:46 3:1 Heemann (Danielsmeier, Bauer), 29:15 4:1 Bach (Heemann), 33:41 4:2 Wunderlich (Schwabl, Guggenhuber), 56:24 5:2 Bauer (Danielsmeier, Mühlbeier), 57:01 6:2 Heemann (Mühlbeier; Danielsmeier)

U15 unterliegt in Regensburg

Für die U15 führte die Reise am Samstag nach Regensburg. Nach den starken Ergebnissen der vergangenen Wochen musste sich die Mannschaft dieses Mal mit 2:4 geschlagen geben.

Auch solche Partien gehören zur Entwicklung dazu. Nun gilt es, die richtigen Schlüsse aus dem Spiel zu ziehen und bei der nächsten Gelegenheit wieder anzugreifen.

Unterm Strich bleibt ein Wochenende mit viel Emotion, Kampfgeist und wichtigen Erfolgserlebnissen. Besonders die U17 überzeugte mit zwei Siegen und einer starken Aufholjagd, während sich auch die U20 für ihren Einsatz mit einem Heimsieg belohnte

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