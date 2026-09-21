Herforder Glanzleistung in Leipzig

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord den ersten Saisonsieg eingefahren.

Beim 3:1 (1:1/0:0/2:0)-Auswärtserfolg bei den Icefighters Leipzig zeigten die Ice Dragons eine ganz starke Leistung und entführten verdient drei Punkte nach Ostwestfalen. Der HEV überzeugte in der Defensive und hatte mit Jackson Pierson, der an allen drei Gäste-Treffern beteiligt war, den „Man of the Match“ in ihren Reihen.

Herford zeigte bereits zu einem frühen Zeitpunkt, dass man die favorisierten Sachsen bei deren Heimpremiere nicht nur einfach ärgern wollte. Je länger das erste Drittel dauerte, desto mehr riss das Team von HEV-Chefcoach Henry Thom, das in Leipzig auf die verletzten Nick Walters und Dennis Sticha sowie auf den gesperrten Jannis Kälble verzichten musste, das Spielgeschehen an sich. In der 12. Minute setzte sich Jackson Pierson auf der linken Seite durch und wurde nicht am Schuss gehindert. Fast ohne Mühe erzielte er den Führungstreffer und belohnte den bis dahin starken Auftritt. Auch in den nächsten Minuten blieb der HEV die aktivere und gefährlichere Mannschaft. Wenige Sekunden vor der ersten Pause folgte jedoch die kalte Dusche, als Samuel Mantsch aus der Distanz zum glücklichen 1:1-Ausgleich für die Gastgeber traf.

Im Mittelabschnitt wurden die Icefighters dann deutlich stärker und kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Die Werrestädter verteidigten jedoch gut und hatten zudem mit Erik Eder einen starken Rückhalt im eigenen Gehäuse. Nachdem rund die Hälfte des Spiels absolviert war, übernahm Herford wieder verstärkt das Kommando und erspielte sich mehrere gute Torgelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben. So ging es mit dem 1:1-Zwischenstand ein letztes Mal in die Kabinen.

Im Schlussdrittel blieb das Spiel ausgeglichen und beide Mannschaften stabilisierten immer mehr ihre Defensive. Rund sechs Minuten vor dem Ende schnappte sich dann Tamás Kánya die Scheibe, konterte aus der eigenen Verteidigung heraus vor das gegnerische Tor und wurde im letzten Moment nur noch mit einem Foul gestopptr. Den fälligen Penalty verwandelte Jackson Pierson und brachte somit die Gäste mit 2:1 wieder in Führung (54.). Leipzig erhöhte noch einmal den Druck, doch Herford behielt den Überblick und verteidigte weiterhin hochkonzentriert. 90 Sekunden vor Schluss sorgte schließlich Leon Köhler per EmptyNet-Treffer mit dem 3:1 für die Entscheidung.

Henry Thom zeigte sich mit dem Spiel und selbstverständlich auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Wir haben heute sehr schnell die Scheibe bewegt und unsere Stürmer haben gut in die Defensive gearbeitet. Obwohl wir im ersten Drittel mehr vom Spiel hatten, stand es plötzlich 1:1. Danach war es sehr ausgeglichen und im letzten Drittel hatte man das Gefühl, dass das nächste Tor entscheidet. Zum Glück ist es uns mit einem sehr gut ausgeführten Penalty von Jackson Pierson gelungen. Ich glaube, dass wir heute nicht unverdient gewonnen haben und ich möchte heute gerne einen Spieler etwas aus der guten Mannschaftsleistung hervorheben. Erik Eder hat heute seinen ersten Sieg als Torhüter im Senioreneishockey gefeiert. Er hat sehr viel Ruhe ausgestrahlt und uns den Sieg festgehalten. Jetzt schauen wir nach vorne auf das nächste Wochenende, dann wird Jannis Kälble in jedem Fall wieder mit dabei sein und bei Nick Walters und Dennis Sticha sind wir auch optimistisch.“

Die Ice Dragons haben gegen hoch gehandelte Teams zum Auftakt in die Oberligasaison 2026/27 bestanden und zudem die ersten drei Punkte errungen. Am Freitag folgt um 20.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die Begegnung gegen die Rostock Piranhas, die bislang die volle Punktausbeute einfuhren. Am Sonntag kommt es um 18.30 Uhr zum Derby bei den Hammer Eisbären.

Tore:

0:1 12:15 Jackson Pierson (Laurens van Leyen)

1:1 19:30 Samuel Mantsch (Tim Detig / Fredrik Alasaari)

1:2 53:43 Jackson Pierson PS

1:3 58:36 Leon Köhler (Jackson Pierson)

Strafen:

Leipzig 6 Minuten

Herford 2 Minuten

Zuschauer: 1514

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