Herne: Derby in Pink und Duell gegen die Bulls!

Herne. (PM HEV) Am kommenden Wochenende stehen für den HEV das Derby gegen die Füchse Duisburg und das Auswärtsspiel bei den Saale Bulls Halle auf dem Plan.

Hinter den Miners liegen zwei äußerst unterschiedliche Spieltage: Während man bei den Hammer Eisbären ein konzentriertes und gutes Auswärtsspiel zeigte, konnte die Mannschaft der Grün-Weiß-Roten am vergangenen Spieltag gegen die Icefighters Leipzig nicht mehr so souverän agieren. Abspielfehler und Abstimmungsprobleme häuften sich. Herne gestaltete das Spiel zwar eng, verlor am Ende jedoch mit 3:4.

Wer ist dabei?

Der HEV kann sich an diesem Wochenende auf den bisher vollständigsten Kader der laufenden Saison freuen: Bis auf die langzeitverletzten Adam Beukeboom und Vincent Grunewald kehren alle angeschlagenen und verletzten Spieler in den Spieltagskader der Miners zurück. Tommy Munichiello und Jesper Müllejans haben ihre Blessuren überstanden und können wieder in das Spielgeschehen eingreifen. Zusätzlich erhält der HEV erneut Unterstützung von Jesse Kauhanen und Denis Root aus Bad Neuheim. Auch Ole Blumenkamp aus Krefeld wird dem HEV an diesem Wochenende zur Verfügung stehen. Er bildet zusammen mit Dieter Geidl das Torhüterduo für die Miners.

Darüber hinaus kommt ein weiterer Stürmer für die Miners zum Einsatz: Alex Samusev erhält einen vierwöchigen Try-out-Vertrag am Gysenberg und wird bereits morgen gegen die Füchse Duisburg eingesetzt. Marek Brada hingegen befindet sich nicht mehr beim Herner EV.

Herner EV – Füchse Duisburg, 16.10.2026:

Am Freitagabend ist es in der Saison 2026/27 erstmals so weit: Die Miners und die Füchse treffen im Derby aufeinander.

Auch die Duisburger hatten einen holprigen Start in die Saison, konnten sich zuletzt jedoch ein Sechs-Punkte-Wochenende erspielen und sich auf den dritten Tabellenplatz hochkämpfen. Die aktuell heißesten Spieler der Füchse sind Michael Fomin, Santeri Haarala, Enrico Saccomanni und Luis Üffing. Alle vier konnten bisher mit einem Punkt pro Spiel überzeugen. Besonders Fomin zeigte mit sieben Toren in acht Spielen seine Torgefährlichkeit, auf den Stürmer müssen die Miners also besonders achten. Warum die Füchse aktuell auf Platz drei stehen, während die Herner nur auf Rang 12 liegen, lässt sich unter anderem am Torverhältnis festmachen: Der HEV stellt zwar eine gute Defensive und liegt mit 29 kassierten Toren sogar im Ligenmittelfeld. Die Füchse Duisburg stehen mit 33 Gegentoren sogar noch zwei Plätze hinter den Miners. Beim Torabschluss wird der Unterschied jedoch deutlich: Herne traf bisher nur 16-mal, Duisburg bereits 34-mal. Wie schon in der vergangenen Woche bleibt das große Ziel der Miners daher, mehr Konstanz zu finden und die eigene Effizienz zu steigern. „Wir müssen die Pucks einfach in Richtung Tor bringen und die einfachen Dinger machen. Natürlich wollen wir schönes Eishockey spielen, aber manchmal spielen wir einfach noch den einen Pass zu viel – da müssen wir effektiver sein“, so Cheftrainer Lenny Soccio zur aktuellen Chancenverwertung der Miners. Das Bully in der Hannibal-Arena findet um 20:00 Uhr statt, der Einlass beginnt wie gewohnt um 19:00 Uhr.

Wichtige Infos für Gästefans: Fans der Füchse Duisburg, die eine Stehplatzkarte erworben haben, werden gebeten, die Eishalle am Freitagabend über den Hintereingang auf der Seite des Ententeichs zu betreten. Fans mit einer Sitzplatzkarte betreten die Halle regulär über den Haupteingang.

Headcoach Lenny Soccio zur Wichtigkeit des Derbys: „Das Derby kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, weil es eine gute Gelegenheit ist, die Derbyatmosphäre und die Stimmung der Fans voll aufzusaugen. Wir sind mit zwölf Stürmern und acht Verteidigern komplett aufgestellt, aber jeder muss morgen alles reinhauen und seinen Arsch aufreißen. Wir haben nicht nur auf dem Papier vier Reihen, sondern auch qualitativ vier richtig gute Angriffsreihen und ich hoffe, dass jeder von den Jungs gewillt ist, morgen richtig Dampf zu machen.“

Saale Bulls Halle, 18.10.2026:

Die Saale Bulls aus Halle liegen momentan auf dem fünften Tabellenplatz. Im Kader der Bulls fand ein mittelgroßer Umbruch statt, der langsam Früchte zu tragen scheint. Die Hallenser gewannen ihre letzten drei Spiele. Besonders die Kontingentspieler Calder Anderson, Kyle Bollers und Nick Huard überzeugten bisher und erzielten gemeinsam beeindruckende 38 Punkte in acht Spielen. Dazu verpflichteten die Bulls mit Petr Heider und John Rogl zwei hochklassige Verteidiger, die den Saale Bulls zusätzliche Stabilität verleihen. Im Tor setzen die Saale Bulls auf Nils Kapteinat und Marco Wölfl, die über lange Zeit bewiesen haben, dass sie gute Torhüter in der Oberliga sein können.

Hernes Aufgabe wird es demnach vor allem sein, die Offensivreihen der Hallenser auszuschalten und effektiv seine Torchancen zu nutzen. Das Bully in Halle findet um 16:00 Uhr statt.

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