HEV- und Drachenduell für die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Wichtige Duelle – nach einem gelungenen Auftakt folgen für den Herforder Eishockey Verein die nächsten wichtigen Spiele in der Oberliga Nord Hauptrunde.

Am Freitag kommt es ab 20.00 Uhr in der Hannibal-Arena zum „HEV-Duell“ bei den Herne Miners, zwei Tage später folgt ab 18.30 Uhr das „Drachenduell“ in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ gegen die Black Dragons Erfurt.

Bereits nach vier Spieltagen steht der Herner EV ein wenig unter Zugzwang. Die Miners sind noch ohne Punktgewinn und müssen sich schnellstmöglich die ersten Zähler erarbeiten, um nicht frühzeitig in der Tabelle ins Hintertreffen zu geraten. Aufgrund mehrerer Verletzungsausfälle musste Herne in den ersten Begegnungen immer wieder improvisieren und die eigenen Reihen neu sortieren. Keine leichte Aufgabe für den neuen Miners-Coach Lenny Soccio, der nun mit seinem Team gegen Herford unbedingt den ersten Heimsieg vor heimischer Kulisse einfahren möchte. Doch da werden die Ostwestfalen etwas dagegen haben. „Man ist fast schon gezwungen, an jedem Wochenende zu punkten“, merkte Herfords Chefcoach Henry Thom vor zwei Jahren in einer damals sehr ausgeglichenen Oberliga Nord-Saison an. Auch in dieser Spielzeit scheint diese Devise zu gelten und die Ergebnisse der ersten Spieltage haben bewiesen, dass einmal mehr jeder jeden schlagen kann. Die Ice Dragons wollen unbedingt im HEV-Duell gewinnen, um das Wochenende mit weiteren Zählern auf der Habenseite zu starten.

Punkten will man auch im Heimspiel gegen Erfurt. Aber in Herford ist man sich bewusst, dass die Black Dragons zur Kategorie „unbequem“ zählen. Hatten die Thüringer ihre ersten beiden Spiele noch verloren, so holten sie am zweiten Wochenende mit Siegen in Herne (2:1) und gegen die Hannover Indians (4:2) die volle Punkteausbeute. So wartet auf den HEV mit Sicherheit wieder jede Menge Schwerstarbeit, will man das „Drachenduell“ siegreich gestalten.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Erstmals kommen dabei die neuen Ice Dragons-Kassenhäuschen vor dem Haupteingang zum Einsatz, mit denen lange Warteschlangen am Eingang verhindert werden sollen. Zudem werden die Begegnungen der Oberliga live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

717 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht