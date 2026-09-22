Hickmott-Schock beim EC Bad Nauheim

Bad Nauheim. (PM ECBN) Jordan Hickmott wird dem EC Bad Nauheim voraussichtlich für vier bis sechs Monate nicht zur Verfügung stehen.

Der Kanadier hat sich am heutigen Dienstag im Training eine schwere Armverletzung zugezogen. Eine Operation ist bereits geplant.

Hickmott ist einer von drei Kapitänen der Roten Teufel und hat in den vergangenen fünf Jahren kein Pflichtspiel verpasst. Sein Ausfall bedeutet damit sowohl menschlich als auch sportlich einen erheblichen Einschnitt für die Mannschaft.

„Das ist natürlich ein Schock für die Mannschaft und für uns alle. Gerade bei einem Spieler wie Jordan, der in den vergangenen fünf Jahren kein Pflichtspiel verpasst hat, ist diese Nachricht besonders bitter. Er ist einer unserer drei Kapitäne und ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Wir werden ihn sehr vermissen“, erklärt Trainer Kevin Gaudet.

Geschäftsführer Christopher Fiori betont die Bedeutung der Unterstützung für den verletzten Kapitän: „Für Jordan und seine Familie ist das zunächst eine sehr schwierige Nachricht. Für uns als Club steht jetzt an erster Stelle, dass er unseren uneingeschränkten Rückhalt spürt. Gemeinsam mit unserer medizinischen Abteilung werden wir alles dafür tun, Jordan auf seinem Weg bestmöglich zu unterstützen und ihm die Zeit und Betreuung zu geben, die er für seine vollständige Genesung benötigt.“

Parallel dazu beraten Geschäftsleitung und sportliche Führung über den weiteren Umgang mit dem langfristigen Ausfall und mögliche personelle Maßnahmen für den weiteren Saisonverlauf.

Der EC Bad Nauheim wünscht Jordan Hickmott für die bevorstehende Operation und die anschließende Genesung alles Gute.

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