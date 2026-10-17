Hockey Country Game rückt den regionalen Eishockeynachwuchs ins Rampenlicht

Langnau. (PM SCL) Brandis Juniors, EHC Burgdorf, HC Huskys, HC Wisle und SCL Young Tigers bündeln ihre Nachwuchsarbeit unter der Marke Hockey Country.

Am 24. Oktober 2026 erhält dieser Verbund beim Meisterschaftsspiel der SCL Tigers gegen den HC Davos eine besondere Bühne. Mit dem Hockey Country Game werden die gemeinsame Nachwuchsförderung und verschiedene Aktionen zugunsten des Nachwuchses ins Zentrum gerückt.

Spezialtrikot zugunsten des Nachwuchses

Für das Hockey Country Game laufen die Spieler der SCL Tigers in einem eigens für diesen Anlass gestalteten Spezialtrikot auf. Die Trikots werden im Anschluss an das Spiel versteigert. Interessierte können bereits ab dem 17. Oktober über Ricardo auf die getragenen und signierten Trikots bieten. Der Erlös fliesst zugunsten des Hockey Country und damit direkt in die Nachwuchsförderung der Region.

Hockey Country auf und neben dem Eis präsent

Das Hockey Country wird rund um das Spiel auf verschiedene Weise sichtbar gemacht. Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler der fünf Partnervereine begleiten den Spielereinlauf auf dem Eis und stehen damit gemeinsam mit den National-League-Spielern im Mittelpunkt. Zudem gehört die erste Drittelspause dem Nachwuchs. Spielerinnen und Spieler der fünf Hockey-Country-Vereine bestreiten dabei mehrere Kurzspiele auf dem Eis. Ergänzt wird das Hockey Country Game durch eine grosse Tombola zugunsten der Nachwuchsförderung.

Factsheet mitgeliefert

Der Medienmitteilung liegt ein Factsheet mit den wichtigsten Informationen zum Hockey Country bei. Weitere Informationen zur Nachwuchsorganisation sowie zu den fünf Partnervereinen Brandis Juniors, EHC Burgdorf, HC Huskys, HC Wisle und SCL Young Tigers sind jederzeit unter www.hockeycountry.ch abrufbar.

Das Hockey Country präsentiert sich seit Kurzem zudem mit einem aktualisierten Auftritt und einer neu gestalteten Website. Damit stehen Informationen zu den Angeboten, Vereinen und Fördermöglichkeiten der gemeinsamen Nachwuchsorganisation zentral und zeitgemäss zur Verfügung.

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