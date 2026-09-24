Hockey Tigers empfangen Lindau zur nächsten großen Heimnacht

Dornbirn. (PM HC Tigers) Nach dem gelungenen Oberliga-Auftakt gegen Selb wartet im Messestadion bereits das nächste Highlight.

Am Freitag, 25. September, um 19:30 Uhr steigt das erste Meisterschaftsduell zwischen den HC Tigers und den EV Lindau Islanders – und damit gleichzeitig die Premiere des neuen Bodensee-Derbys in der Oberliga Süd.

Ganz unbekannt sind sich die beiden Mannschaften natürlich nicht. Erst in der Vorbereitung standen sich Tigers und Islanders gegenüber. Damals setzte sich Lindau in Dornbirn mit 4:1 durch. Dieses Mal sind die Vorzeichen jedoch andere: Die Tigers starteten mit Siegen gegen Selb und Stuttgart perfekt in die neue Liga und halten beim Punktemaximum von sechs Zählern. Lindau wartet dagegen nach den ersten beiden Runden noch auf den ersten Punkt.

Darauf sollte man sich allerdings nicht zu sehr versteifen. Die Islanders haben zum Saisonstart bereits anspruchsvolle Aufgaben hinter sich und werden alles daransetzen, ausgerechnet im Derby erstmals anzuschreiben. Schon das Vorbereitungsspiel hat gezeigt, wie intensiv diese Begegnung werden kann. Entsprechend dürfen sich die Fans auf ein hart umkämpftes Spiel einstellen.

Auch auf den Rängen wird wieder einiges geboten sein. Es werden erneut zahlreiche Gästefans erwartet – umso wichtiger wird die Unterstützung der heimischen Anhänger. Nach der beeindruckenden Atmosphäre beim Saisonauftakt gegen Selb soll das Messestadion auch beim ersten Bodensee-Derby wieder richtig laut werden.

Ab Freitag geht es zwischen Tigers und Islanders nicht mehr nur um drei Oberliga-Punkte und Prestige. Erstmals wird auch die neue Bodensee-Trophy ausgespielt. Der Sieger des Derbys nimmt die Trophäe mit und behält sie bis zum nächsten direkten Aufeinandertreffen. Wer den neuen Wanderpokal selbst einmal aus der Nähe sehen möchte, bekommt am Freitag die Gelegenheit dazu. Während der ersten beiden Drittel wird die Bodensee-Trophy in der Nähe des Fan- beziehungsweise Merchandise-Stands ausgestellt. Dort können Fans ihr persönliches Erinnerungsfoto mit der Trophy machen.

Wer nach dem Derby noch nicht genug vom Wochenende hat, aber die Auswärtsfahrt nach Passau auslässt, bekommt gleich zwei weitere Veranstaltungstipps.

Am Samstag, 26. September, lädt unser Partner Mohrenbräu zum Brausilvester ins Messequartier Dornbirn. Ab 11 Uhr warten dort unter anderem Live-Musik, Fahrgeschäfte, Kinderprogramm und Biergarten..

Am Sonntag, 27. September, empfängt Bregenz Handball in der Handball-Arena Rieden den Aufsteiger MADx WAT Atzgersdorf. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr. Durch die neue Partnerschaft gibt es für Tigers-Fans zudem eine Ticketaktion – einfach auf https://bregenz-handball.reservix.de/p/reservix/group/549601 den Aktionscode BH-Tigers eingeben und ihr erhaltet gratis Eintritt!

HC Tigers – EV Lindau Islanders

Freitag, 25. September 2026 | 19:30 Uhr

Messestadion Dornbirn

694 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht