Hockey Tigers stürmen auf Platz 2

Dornbirn. (PM HCT) Was für ein Abend im Messestadion! Der HC Tigers hat das Spitzenspiel gegen die Heilbronner Falken mit 7:3 gewonnen und sich damit nach einem hart erkämpften Erfolg auf Platz zwei der Oberliga-Tabelle geschoben.

Mann des Abends war ausgerechnet Luis Ludin, der gegen seinen ehemaligen Verein einen Hattrick schnürte und zusätzlich noch einen Assist beisteuerte.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Hausherren alles andere als ideal. Heilbronn erwischte den besseren Start und ging bereits nach 95 Sekunden durch Frederik Cabana mit 1:0 in Führung. Der Falken-Stürmer, der das Messestadion noch aus alten Bulldogs Zeiten bestens kennt, fühlte sich sichtlich wohl. Die Tigers brauchten etwas, um in die Partie zu finden, antworteten dann aber eindrucksvoll. In der 11. Minute traf Nico Kramer nach Zuspiel von Laurin Liesch und Philipp Metzler aus spitzem Winkel zum 1:1. Der Treffer hatte auch nach Videostudium Bestand – Kramer selbst konnte sich nur unter Schmerzen freuen, weil er direkt nach dem Abschluss noch hart niedergestreckt wurde. In der 18. Minute schlug dann erstmals Luis Ludin zu. Roberts Lipsbergs fand seinen Linienkollegen mit einem starken Zuspiel und Ludin netzte im Powerplay zum 2:1 ein.

Damit nicht genug: Nur 100 Sekunden später nahm sich Gustav Lindström von der blauen Linie ein Herz und überraschte den Heilbronner Torhüter mit einem Distanzschuss zum 3:1. So hatten die Tigers das Spiel innerhalb eines Drittels komplett gedreht. Der Mittelabschnitt verlief deutlich ausgeglichener – wenn nicht sogar mit Vorteilen für die Gäste. Heilbronn kam besser aus der Kabine, hatte mehr Zugriff und verkürzte in der 30. Minute durch Thomas Gauch auf 3:2. Viel mehr ließ die Tigers-Defensive zunächst nicht zu, auch wenn die Partie nun deutlich körperbetonter wurde. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, verteilten ordentliche Checks und lieferten sich ein intensives Oberliga-Spiel.

Im Schlussdrittel legten die Hausherren dann wieder nach – und erneut hieß der Torschütze Luis Ludin. In der 41. Minute vollendete er nach Vorarbeit von Gustav Lindström und Roberts Lipsbergs zum 4:2. Nur gut vier Minuten später war der Ex-Heilbronner schon wieder zur Stelle: Nach einem feinen Querpass von Maximilian Theirich, traf Ludin in der 45. Minute zum 5:2 und machte seinen Hattrick perfekt.

Ganz erledigt war Heilbronn aber noch nicht. In der 55. Minute verkürzte Anton Seewald auf 5:3 und brachte noch einmal Spannung ins Spiel. Dann wurde es hektisch. Nach einer Strafe gegen Mark Mussbacher nahmen die Falken in Überzahl ihren Torhüter vom Eis, um mit sechs Feldspielern Druck zu machen. Doch genau in diesem Moment erwischten die Tigers den Puck. Laurin Wempes Schuss überwand bei 57:54 Minuten die gesamte Spielfeldlänge und landete im leeren Tor zum 6:3 – ein Treffer, der das Messestadion endgültig auf die Beine brachte.

In der Schlussphase wurde es noch einmal ruppig, die Tigers bekamen ein weiteres Powerplay – und 9 Sekunden vor dem Ende setzte Gustav Lindström mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt zum 7:3. Das starke Penalty Killing der Falken blieb ohne Wirkung – vielmehr nutzten die Tigers 2 von 4 Powerplays, während Heilbronn bei 0 von 4 blieb.

HC Tigers – Heilbronner EC Falken 7:3 (3:1, 0:1, 4:1)

Tore HCT:

1:1 Kramer (10:49/Liesch, Metzler) Individualsponsor O&S Bau gratuliert

2:1 Ludin (18:15/PP1, Lipsbergs, Lindström) Individualsponsor Schwarzach Packaging gratuliert

3:1 Lindström (19:55/Haiböck, Grasser) Individualsponsor Kolibri Eismanufaktur gratuliert

4:2 Ludin (40:25/Lindström, Lipsbergs) Individualsponsor Schwarzach Packaging gratuliert

5:2 Ludin (44:27/Theirich, Lipsbergs) Individualsponsor Schwarzach Packaging gratuliert

6:3 Wempe (57:54/EN, Grasser, Kramer) Individualsponsor Mepur/WTV gratuliert

7:3 Lindström (59:51/PP1, Ludin, Lipsbergs) Individualsponsor Kolibri Eismanufaktur gratuliert

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