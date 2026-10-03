Homjakovs an vier Treffern beteiligt! Deutlicher Heimerfolg für die Indians

Memmingen. (fl) Nächster Heimsieg für den ECDC Memmingen – und was für einer: Die Indians siegten vor über 2500 Zuschauern am ECDC-Blaulichttag mit 6:0 gegen die Lausitzer Füchse.

Damit bleiben die Maustädter vor heimischem Publikum ungeschlagen. Am Sonntag folgt der Derbykracher gegen Ravensburg am Hühnerberg.

Vor dem Spiel gegen die Lausitzer Füchse wurden zwei Legenden des Memminger Eishockeys gebührend verabschiedet: Milan Pfalzer und Sven Schirrmacher liefen zusammen 950 Mal für den ECDC auf und waren jahrelang die Gesichter des Vereins. Beide trugen mit ihrer Hingabe maßgeblich zu den größten sportlichen Erfolgen des ECDC Memmingen bei. Ihre ehemaligen Rückennummern sollen in Zukunft nicht mehr vergeben werden.

Doch nun zum Sportlichen: Daniel Huhn musste erneut auf Matteo Gennaro verzichten. Der Angreifer wird den Indians mindestens an diesem Wochenende weiterhin fehlen. Das führte zu Anpassungen in den Offensivreihen. Memmingen kam von Beginn an gut in die Partie und wurde von Minute zu Minute stärker. Nach rund sieben Minuten klingelte es erstmals im Gehäuse der Füchse: Eddy Homjakovs setzte den Startschuss und erzielte das 1:0 für den ECDC. Minuten später erhöhten die Indians in Überzahl. Einen Schuss von Kevin Wall fälschte Eddy Homjakovs entscheidend zum 2:0 ab.

Memmingens Deutsch-Lette hatte offensichtlich noch nicht genug und netzte vor der Pause erneut ein: Kevin Wall legte auf, Eddy Homjakovs drückte die Scheibe in die Maschen und machte seinen Hattrick damit perfekt. Weißwasser setzte zwar immer wieder offensive Akzente, doch Michael Bitzer parierte abermals stark.

Das zweite Drittel startete mit einer rund dreiminütigen Druckphase der Gäste aus Sachsen. Doch danach nahmen die Indians wieder das Heft in die Hand und hatten viel Kontrolle im Spiel. Marvin Schmid setzte die Scheibe mit der Rückhand unter die Latte und sorgte für eine komfortable 4:0-Führung. Auch Kevin Wall trug sich mit seinem ersten Treffer für den ECDC in die Torschützenliste ein. Der US-Amerikaner wurde von Eddy Homjakovs im Slot bedient und traf zum 5:0 für die Hausherren, was gleichzeitig auch der Zwischenstand zur letzten Drittelpause war.

Das letzte Drittel verwalteten die Indians souverän. Das Gästeteam von Christof Kreutzer hatte den Maustädtern an diesem Abend wenig entgegenzusetzen. Auch defensiv zeigten die Indians eine starke Leistung und machten es den Lausitzer Füchsen sehr schwer. Für den Endstand sorgte schließlich Jamal Watson. Der Kontingentverteidiger der Memminger markierte mit einem platzierten Schuss das 6:0. Eine durchweg fokussierte und geschlossene Leistung des Teams von Daniel Huhn sorgte am Ende für einen deutlichen 6:0-Heimsieg am Hühnerberg. Zugleich war es der zweite Shutout für Michael Bitzer.

Am Sonntag folgt dann der langersehnte Derbykracher gegen die Ravensburg Towerstars. Für die Partie sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Ob am Spieltag überhaupt noch eine Abendkasse angeboten werden kann, ist daher fraglich. Bully ist um 18:30 Uhr. Gemeinsam soll an einem rappelvollen Hühnerberg der Derbysieg gegen die Towerstars gelingen.

ECDC Memmingen vs Lausitzer Füchse 6:0 (3:0/2:0/1:0)

Tore: 1:0 (7.) Homjakovs (Brassard), 2:0 (12.) Homjakovs (Wall, Watson, 5-4), 3:0 (17.) Homjakovs (Wall, Watson), 4:0 (29.) Schmid (Fern), 5:0 (31.) Wall (Homjakovs, Brassard), 6:0 (56.) Watson

Strafminuten: Memmingen 4–Weißwasser 4

Zuschauer: 2523 (KUTTER-Arena)