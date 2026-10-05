Ice Dragons erarbeiten sich Sieg im Drachenduell

Herford. (PM HEV) Schwerstarbeit auf dem Eis – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde das wichtige Drachenduell gegen die Black Dragons Erfurt mit 3:1 (2:0/0:1/1:0) gewonnen.

Nachdem die Ice Dragons in den ersten Minuten ein wahres Feuerwerk auf dem Eis abbrannten, kamen die Gäste im weiteren Verlauf immer besser in die Begegnung hinein und der HEV musste für den Erfolg noch einmal viel Kampfgeist aufbieten.

In den ersten Spielminuten ließen die Ostwestfalen die Gäste kaum zum Durchatmen kommen. Herford agierte mit viel Tempo und setzte den Gegner unter Dauerdruck. Laurens van Leyen fing an der gegnerischen blauen Linie einen Erfurter Angriff ab und passte direkt auf Max Jelavic, der fast ungehindert mit seinem ersten Saisontreffer das 1:0 erzielte (3.). Nur rund 20 Sekunden später rollte der HEV-Express wieder in das Angriffsdrittel hinein und Tom Banach netzte gegen seine früheren Teamkollegen zum 2:0 ein. Fast im Minutentakt tauchte Herford nun vor dem Tor der Thüringer auf und Gästegoalie Patrick Glatzel war es zu verdanken, dass die Begegnung nicht bereits zu einem frühen Zeitpunkt vorentschieden war. Nach der ersten Powerbreak stabilisierten sich Erfurt jedoch und fand einen Weg aus dem Dauerdruck heraus, womit es bis zum ersten Seitenwechsel beim 2-Tore-Vorsprung für die Ice Dragons blieb.

Im Mittelabschnitt gelang es den Black Dragons das Spiel zu beruhigen und zu neutralisieren. Herford bemühte sich zwar um das dritte Tor, musste jedoch immer mehr darauf achten, dass Erfurt nicht zum Anschlusstreffer kam. Eine Sekunde vor der letzten Pausensirene folgte dann die kalte Dusche für die Ostwestfalen. Konstantin Melnikow verkürzte im Nachschuss auf 1:2 und jedem in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ war klar, dass in den letzten 20 Minuten noch einmal eine Menge Arbeit wartete.

Vier Minuten waren im Schlussdrittel gespielt, als sich für den HEV nach gerade überstandener Unterzahl bei einer der wenigen Strafzeiten eine eigene Powerplay-Situation ergab. Doch trotz der numerischen Überlegenheit, sollte Herfords Torhüter Erik Eder in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Zunächst fuhr Fritz Denner bei einem Konter allein auf den HEV-Goalie zu, kurze Zeit später hatte Maurice Keil die nächste Einschusschance. Doch beide Male rettete Erik Eder mit Glanztaten für sein Team. Bis in die Schlussphase entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch und schließlich war es in der letzten Spielminute Tom Banach, der mit einem EmptyNet-Treffer zum 3:1 die Gastgeber erlöste.

Herfords Chefcoach Henry Thom zog nach der Begegnung ein ersten Zwischenfazit: „Ich glaube, wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir aus den ersten sechs Spielen 10 Punkte holen, hätten wir das sofort genommen. Wir sind heute mit sehr viel Schwung gestartet, sind im zweiten Drittel dann diesen Weg jedoch nicht mehr so weitergegangen. Das lag zum einen an uns, aber auch am Gegner, der das Spiel viel besser in den Griff bekommen hat. Der Anschlusstreffer fällt dann für uns eine Sekunde vor der Pausensirene sehr unglücklich. Am Ende war es eine sehr kämpferische Begegnung und für uns ein hart erarbeiteter Sieg.“

Die Ice Dragons verbesserten sich in der Tabelle auf Platz 10 und spielen am kommenden Freitag um 20.00 Uhr bei den Saale Bulls Halle, bevor sich am Sonntag der noch verlustpunktfreie Tabellenführer Tilburg Trappers erstmals in dieser Saison ab 18.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ vorstellt. Tickets für das Tilburg-Spiel gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die ab 17.30 Uhr öffnet.

Tore:

1:0 02:54 Max Jelavic (Laurens van Leyen)

2:0 03:13 Tom Banach (Pavel Avdeev / Philip Woltmann)

2:1 39:59 Konstantin Melnikow

3:1 59:17 Tom Banach (Sebastian Moberg) EN

Strafen:

Herford 4 Minuten

Erfurt 8 Minuten

Zuschauer: 774

731 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht