Ice Dragons kommen in Herne zu spät ins Rollen

Herford. (PM HEV) Harte Landung – der Herforder Eishockey Verein hat das erste HEV-Duell der Oberliga Nord Hauptrunde mit 2:4 (0:1/0:3/2:0) in Herne verloren.

Die Ice Dragons fanden erst im letzten Drittel besser ins Spiel, blieben in den ersten 40 Minuten zu ungefährlich vor dem Tor und hatten nur noch die Gelegenheit nach einem zwischenzeitlichen 0:4-Rückstand zu verkürzen.

Die Ostwestfalen, die aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen auf Nick Walters, Jannis Kälble und Jegors Kalnins verzichten mussten, kamen zunächst ordentlich aus der Kabine, hatten in den ersten Minuten etwas mehr vom Spiel, ohne jedoch größere Torgelegenheiten zu kreieren. Je länger das Auftaktdrittel dauerte, desto besser fanden die Herne Miners, die bis dato noch ohne Punktgewinn waren, in die Partie. Herfords Torhüter Jakub Urbisch rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt des Spielgeschehens und hielt das Unentschieden zunächst für sein Team fest. In der 19. Minute war jedoch auch er machtlos. Christian Kretschmann brachte die Gastgeber mit einem abgefälschten Schuss kurz vor der ersten Pause mit 1:0 in Führung.

Im Mittelabschnitt nutzten die Miners dann die ersten Minuten aus, um die Begegnung an sich zu reißen. Zunächst erhöhte Nicholas Ford auf 2:0 (25.) und keine 60 Sekunden später ließ Justus Meyl aus der Distanz das 3:0 folgen. Doch damit nicht genug. Marc Hofmann schloss in der 29. Minute fast ungehindert eine Kontersituation zum 4:0 ab und sorgte für die Vorentscheidung. Erst jetzt wurden die Aktionen der Ice Dragons gefährlicher und die Mannschaft erspielte sich Torchancen, blieb bis zum letzten Wechsel jedoch ohne Erfolg.

Im Schlussdrittel erhöhte Herford den Druck, während sich Herne auf die eigene Defensive konzentrierte. Ein Doppelschlag ließ bei den Gästen noch einmal Hoffnung aufkommen. Dennis Sticha traf aus kurzer Entfernung in der 53. Minute zum 1:4 und 90 Sekunden später verkürzte Jackson Pierson auf 2:4, nachdem Herfords Chefcoach Henry Thom Torhüter Jakub Urbisch schon früh zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis genommen hatte. Die Ostwestfalen warfen nun noch einmal alles nach vorne, doch die Miners überstanden die Schlussphase ohne weiteren Gegentreffer und fuhren somit den ersten Saisonsieg ein.

„Wir sind eigentlich ganz gut gestartet, wobei Herne wenig zugelassen hat. Der Treffer zum 1:0 hat den Miners dann spürbar Selbstvertrauen gegeben und sie haben Fehler in unserer Defensive effizient ausgenutzt. Nach dem 0:4 haben wir noch einmal alles versucht, Herne hat dann gut verteidigt und verdient gewonnen“, so Henry Thom auf der abschließenden Pressekonferenz.

In der Sonntagsbegegnung ist der Herforder Eishockey Verein nun gegen die Black Dragons Erfurt, die ebenfalls mit 4:5 gegen Neuwied eine Niederlage kassierten, gefordert. Ab 18.30 Uhr werden die Ice Dragons in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ versuchen, die wertvollen Punkte einzufahren, um die Niederlage in Herne schnell vergessen zu machen. Tickets gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Erstmals werden hierfür die neuen, vorgelagerten Kassenhäuschen genutzt. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Tore:

1:0 18:35 Christian Kretschmann (Matteo Stöhr / Marc Hofmann)

2:0 24:36 Nicholas Ford (Daniel Reichert / Gianluca Balla)

3:0 25:22 Justus Meyl (Bauer Neudecker / Christian Obu)

4:0 28:58 Marc Hofmann (Matteo Stöhr / Christian Obu)

4:1 52:14 Dennis Sticha (Leon Köhler / Pavel Avdeev)

4:2 53:49 Jackson Pierson (Alexis D´Aoust / Tamás Kánya)

Strafen:

Herne 2 Minuten

Herford 2 Minuten

Zuschauer:

1018

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