Ice Dragons lösen knifflige Aufgabe doch noch nach 0:3-Rückstand

Herford. (PM HEV) Moral bewiesen – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord-Hauptrunde die bis dato verlustpunktfreien Rostock Piranhas mit 4:3 (0:1/2:2/2:0) besiegt und somit den ersten Heimspielerfolg der noch jungen Saison eingefahren.

Dabei hatten die Ice Dragons eine erwartet schwierige Aufgabe in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zu lösen, drehten nach einem 0:3-Rückstand noch die Partie und begeisterten die ostwestfälischen Eishockeyfans.

Herford musste neben dem noch verletzten Kapitän Nick Walters vorsorglich auf den angeschlagenen Michael Schaaf verzichten, wodurch Stürmer Geleb Berezovskij in die Verteidigungsreihen des HEV rückte. Bereits in den ersten Spielminuten zeigte sich, dass Rostock ein äußerst unbequemer Gegner werden sollte. Die Piranhas standen sicher in der Defensive, agierten diszipliniert und kamen immer wieder gefährlich vor das Gehäuse der Herforder. Als man sich bereits auf ein torloses erstes Drittel auf den Rängen einstellte, sorgte Victor Knaub 75 Sekunden vor der Pausensirene für das 1:0 der Gäste in Überzahl.

Auch im Mittelabschnitt fand Herford zunächst nur selten einen Weg durch die Rostocker Verteidigung. Die Ostseestädter lauerten hingegen auf sich bietenden Chancen und nutzten diese effektiv. In der 35. Minute vollendete Ilija Fleischmann einen schnell vorgetragenen Konter und erhöhte auf 2:0, drei Minuten später ließ Rostock durch Fedor Kolupaylo das 3:0 folgen. Zu diesem Zeitpunkt schwanden bei den Ice Dragons-Anhängern ein wenig die Hoffnungen auf den ersten Heimsieg der Saison. Rostock schien die Begegnung fest im Griff zu haben. Doch Selbstvertrauen und viel Moral können Berge versetzen. Es brauchte jedoch auch einen Geniestreich, den Alexis D´Aoust in der 38. Minute lieferte. Herfords Nummer 37 brachte die Scheibe ins Drittel der Rostocker, fand dort jedoch keine Anspielstation, drehte noch einmal ab, legte sich den Puck von der Rückhand auf die Vorhand und traf aus der Distanz mit einem sehenswerten Treffer zum 1:3. Dieses Tor und diese gelungene Aktion des Herforder Stürmers sollte zum Gamechanger werden, wie sich später herausstellte. 60 Sekunden später brachte Gleb Berezovskij die Gastgeber mit dem Tor zum 2:3 noch vor dem letzten Seitenwechsel wieder heran und ließ in der Drachenhöhle die Hoffnung für die Ostwestfalen wieder aufkeimen.

Im Schlussdrittel erhöhte Herford den Druck, musste sich jedoch zunächst in Geduld üben. In der 54. Minute nutzte Tamás Kánya eine der wenigen Überzahlsituationen und glich per Nachschuss zum vielumjubelten 3:3 aus. 90 Sekunden später verhinderte Erik Eder im HEV-Gehäuse zunächst mit einer Parade die erneute Führung der Gäste und im direkten Gegenzug war es dann Jackson Pierson, der zum 4:3 für die Ice Dragons abstaubte (55.). Die Partie war gedreht und die Drachenhöhle wurde nun zum Hexenkessel. Rostock warf noch einmal alles nach vorne und Herford verteidigte mit vollem Einsatz. Bezeichnend eine der letzten Szenen in den Schlussminuten. Stürmer Jannis Kälbe beförderte im Hechtsprung den Puck aus dem eigenen Verteidigungsdrittel heraus und verschaffte seinem Team wertvolle Sekunden. Ein hart erarbeiteter Sieg, bei dem die Ice Dragons das glücklichere Ende mit viel Einsatz und Moral auf ihre Seite gezogen haben.

„Rostock hat zunächst die Mitte in der Defensive sehr gut zugemacht und wir mussten einen Weg zum Erfolg finden. Da helfen dann im Schlussdrittel auch mal erzwungene und unspektakuläre Tore, um so eine enge Partie zu gewinnen“, so HEV-Chefcoach Henry Thom auf der abschließenden Pressekonferenz.

Die Ice Dragons sind durch den Sieg mit nun sechs Punkten auf Platz 4 der Tabelle geklettert. In der Sonntagsbegegnung folgt das erste Saisonderby ab 18.30 Uhr bei den Hammer Eisbären. Der Instagram-Insider-Kanal des Herforder Eishockey Vereins bietet wieder viele Fotos von der Begegnung und nimmt noch einmal alle Fans rückblickend mit zum ersten Heimerfolg in dieser Oberliga-Spielzeit.

Tore:

0:1 18:44 Victor Knaub (Mark Kaleinikovas / Jonas Öhrvall) PP1

0:2 34:07 Ilija Fleischmann (Kevin Kunz / Fedor Kolupaylo)

0:3 37:18 Fedor Kolupaylo (Kevin Kunz / Erik Hoffmann)

1:3 37:42 Alexis D´Aoust (Jackson Pierson / Sebastian Moberg)

2:3 38:43 Gleb Berezovskij (Tamás Kánya)

3:3 53:15 Tamás Kánya (Jackson Pierson / Alexis D´Aoust) PP1

4:3 54:55 Jackson Pierson (Alexis D´Aoust / Sebastian Moberg)

Strafen:

Herford 4 Minuten

Rostock 6 Minuten

Zuschauer:

782

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