Ice Dragons lösen schwierige Aufgabe

Herford. (PM HEV) Fleißarbeit – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde den nächsten Sieg eingefahren.

In der ausverkauften imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ bezwangen die Ice Dragons den EHC Neuwied mit 6:3 (1:2/2:0/3:1) und holten weitere sehr wertvolle Zähler. Dabei musste der HEV im erwartet schwierigen Duell über die gesamte Spielzeit sehr intensiv arbeiten, um am Ende das Eis als Sieger zu verlassen.

Bereits vor dem ersten Bully knisterte es in der Drachenhöhle und die ostwestfälischen Eishockeyfans machten sich lautstark bemerkbar. In der 6. Minute nutzten die Gastgeber gleich die erste Überzahlgelegenheit und gingen durch Jackson Pierson, der nach einem Pfostentreffer von Sebastian Moberg aus kurzer Entfernung abstaubte mit 1:0 in Führung. Die Gäste antworteten jedoch schnell und glichen in der 8. Minute durch Jeffrey Smith zum 1:1 aus. Doch damit nicht genug. Neuwied lauerte auf sich bietende Möglichkeiten und erneut war es Jeffrey Smith, der in der 11. Minute mit seinem zweiten Treffer den EHC jubeln ließ. So ging es für die Ice Dragons mit einem Rückstand erstmals in die Kabine.

Im Mittelabschnitt erhöhte Herford deutlich den Druck und setzte sich immer mehr vor dem gegnerischen Tor fest. In der 28. Minute wurde der HEV dann für seine Mühen belohnt. Ein Schuss von Sebastian Moberg wurde von der Neuwieder Defensive abgefälscht und landete zum 2:2-Ausgleich im Netz. Die Ostwestfalen ließen nun nicht mehr nach und arbeiteten weiter daran, die Partie an sich zu reißen. Drei Minuten vor der Pausensirene zog HEV-Verteidiger Tom Banach mit viel Tempo ins gegnerische Drittel hinein und legte auf Philip Woltmann ab, der unhaltbar zum 3:2 traf.

Nach dem letzten Seitenwechsel blieb Herford das spielbestimmende Team und suchte nun die Entscheidung. In der 43. Minute war Gleb Berezovskij hellwach und fing einen Angriff der Gäste ab, passte direkt auf Tamas Kanya, der freistehend aus wenigen Metern auf 4:2 erhöhte. Der EHC gab sich aber noch nicht geschlagen und nutzte in der 49. Minute durch Christian Sprez eine der nun weniger werdenden Torgelegenheiten zum 3:4-Anschlusstreffer. Herford war noch einmal gefordert und nahm die Aufgabe an. Immer wieder versuchte man selbst den nächsten Treffer zu erzielen, anstatt den knappen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Schließlich war es Dennis Sticha, der drei Minuten vor dem Ende die Eisdrachen mit dem 5:3 erlöste und die Stimmung bei den heimischen Fans zum Überschäumen brachte. Rund 60 Sekunden vor dem Ende sorgte Michael Schaaf mit einem abgefälschten Schuss aus der Distanz noch für den 6:3-Schlusspunkt.

Herfords Chefcoach Henry Thom zeigte sich auf der abschließenden Pressekonferenz zufrieden: „Im ersten Drittel war Neuwied sehr laufstark und hat uns kaum Gelegenheiten gegeben unser Spiel aufzuziehen. Im zweiten Drittel wollten wir den Druck erhöhen und mit einfacheren Mitteln die neutrale Zone schneller durchlaufen, was uns dann auch gelungen ist. Neuwied blieb aber immer gefährlich und man merkt, dass dort sehr gute Arbeit geleistet wird und dass die Mannschaft sehr gut eingestellt ist. Dieses Team ist einfach schwer zu bespielen und ich bin glücklich, dass wir einen Weg gefunden haben, um diese Begegnung zu gewinnen. Ich weiß, dass es dann in Neuwied noch schwieriger für uns werden wird. Wenn es dem EHC gelingt, so weiterzuspielen, sehe ich die Mannschaft nicht irgendwo am Tabellenende, sondern im Mittelfeld der Oberliga Nord.“

Mit 15 Punkten hat sich der Herforder Eishockey Verein auf Platz 6 in der Tabelle verbessert und sich selbst nach nunmehr neun Spieltagen in eine sehr gute Position gebracht. Im Sonntagsspiel geht die Reise für die Ice Dragons zum Trabellendritten Füchse Duisburg, bei denen man ab 18.30 Uhr versuchen will, weitere Zähler zu ergattern.

Tore:

1:0 05:23 Jackson Pierson (Sebastian Moberg / Max Jelavic) PP1

1:1 07:02 Jeffrey Smith (Juuso Rajala / Philip Kecojevic)

1:2 10:41 Jeffrey Smith (Philip Kecojevic / Juuso Rajala)

2:2 27:38 Sebastian Moberg (Leon Köhler / Alexis D´Aoust)

3:2 36:55 Philip Woltmann (Tom Banach)

4:2 42:32 Tamás Kánya (Gleb Berezovskij)

4:3 48:06 Christian Sprez (Juuso Rajala / Jeffrey Smith)

5:3 57:18 Dennis Sticha (Leon Köhler / Pavel Avdeev)

6:3 58:57 Michael schaaf (Tom Banach / Philip Woltmann)

Strafen:

Herford 4 Minuten

Neuwied 10 Minuten

Zuschauer:

1029 (ausverkauft)

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