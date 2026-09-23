Ice Dragons wollen nachlegen

Herford. (PM HEV) Nach dem guten Saisonstart des Herforder Eishockey Vereins wollen die Ice Dragons am kommenden Wochenende unbedingt nachlegen und die nächsten Punkte in der Oberliga Nord Hauptrunde einfahren.

In der Freitagsbegegnung trifft man ab 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die verlustpunktfreien Rostock Piranhas, am Sonntag folgt ab 18.30 Uhr das erste Derby dieser Spielzeit bei den Hammer Eisbären.

Zwei starke Auftritte hat der HEV am ersten Spielwochenende hingelegt. Blieb gegen die Hannover Scorpions bei der unglücklichen 2:4-Niederlage die Belohnung noch aus, so holte die Mannschaft von Herfords Chefcoach Henry Thom beim verdienten 3:1-Sieg in Leipzig die volle Punktausbeute. Der Auftakt darf für die Ostwestfalen als gelungen bezeichnet werden und man will in keinem Fall nachlassen.

Noch besser als das Herforder Team haben die Rostock Piranhas die ersten Hürden genommen. Mit 4:1 behielten die Ostseestädter gegen die Hannover Indians zuhause die Oberhand und ließen zwei Tage später einen 3:2-Auswärtssieg in Erfurt folgen. Rostock zählt somit zu einem Trio, welches aktuell noch eine weiße Weste aufweist und die Tabelle mit sechs Punkten anführt. Die Ice Dragons wollen in der heimischen Drachenhöhle dieses jedoch ändern und werden ihrerseits versuchen, den ersten Heimsieg einzufahren. Ein Wiedersehen wird es mit den beiden Verteidigern Yannis Walch und Mika Hupach geben, die im vergangenen Sommer vom HEV zu den Piranhas wechselten.

Am Sonntag wartet in der Spengel Eissportarena das erste Derby auf das HEV-Team. Bei den Hammer Eisbären trifft man auf den ewigen Rivalen und die Besucher dürfen sich mit Sicherheit wieder auf eine ganz besondere Atmosphäre mit viel Kampf freuen. Die Eisbären verloren ihr Auftaktspiel gegen Leipzig mit 2:4, holten vergangenen Sonntag beim 5:2-Auswärtserfolg in Duisburg jedoch die ersten drei Zähler.

Henry Thom, der zuletzt in Leipzig mit Jannis Kälble, Dennis Sticha und Nick Walters auf drei Akteure verzichten musste, hofft nun wieder auf ein größeres LineUp für sein Team: „Jannis Kälble hat seine Strafe aufgrund einer Spieldauerdisziplinarstrafe abgesessen, Dennis Sticha wird nach Verletzung wieder in das Training zurückkehren und bei Nick Walters hoffen wir auch, dass er unter der Woche zumindest wieder mit auf dem Eis steht.“

Tickets für das Spiel gegen Rostock gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet. Zudem werden die Spiele live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit, um lange Warteschlangen an der Abendkasse zu vermeiden.

692 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht