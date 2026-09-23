Ice Tigers begeistern ihre Fans – Heimsieg gegen die Adler – Mannheims „Junior“ Max Calce glänzt mit zwei Toren vor den NHL-Scouts

Nürnberg. (STM) Beim 5-3 Heimsieg der Nürnberg Ice Tigers gegen die Adler Mannheim sahen 4080 Zuschauer ein Spiel auf hohem DEL-Niveau, bei dem die Ice Tigers auch das dritte Mal in dieser Saison als Sieger vom Eis gingen.

Die Nürnberger Treffer erzielten Magera, Thomas Heigl, Dove-McFalls und Tyler Spezia, der doppelt erfolgreich war.

Es war ein DEL-Auftakt, wie ihn nach der Vorbereitung sicher niemand in Nürnberg erwartet hatte. Nach einem mühevollen 4-1 Heimsieg gegen den Augsburger EV überzeugten die Ice Tigers am Sonntag in Ingolstadt beim 6-2 Auswärtserfolg. Die Ice Tigers grüßten nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze und sorgten so für die größte Überraschung zu Beginn der neuen Saison.

Mit den Adlern aus Mannheim wartete heute eine echte Challenge auf das Team von Mitch O´Keefe. Kein Kader in der DEL ist so tief besetzt, keine andere Mannschaft ist so prominent besetzt und vereint körperliche Robustheit mit läuferischer Klasse. Hauptaufgabe von Dallas Eakins wird es sein, seinen Kader auf dem Weg zur angestrebten Meisterschaft bei Laune zu halten. Bis zur vier Spieler sind am Spieltag überzählig, wenn die Adler gesund sind. Spieler, die bei den meisten anderen Teams der DEL gesetzt wären. Heute mussten die Adler allerdings auf ihren verletzten Kapitän Marc Michaelis verzichten.

Mit dabei war allerdings der erst 17- jährige Max Calce und wegen ihm auch mehrere NHL-Scouts in der Arena.

Die Ice Tigers mussten also ihre beste Leistung abrufen, um gegen das Schwergewicht der DEL eine Chance zu haben. Der Start war vielversprechend, mit dem ersten Angriff ging Nürnberg in Führung. Austin Magera überwand Hildebrand mit einem Schuss in die lange Ecke (1.). Es dauerte ein paar Minuten, bis es den Adlern erstmals gelang, ihre ganze offensive Wucht zu demonstrieren, dann aber legten sie los. „Trotz des Treffers war ich unzufrieden mit unserem Start, wir hatten erhebliche Probleme mit dem Forecheck der Adler, haben dann aber zum Glück wieder zu unserem System gefunden“ so Mitch O´Keefe.

Die Ice Tigers kamen nur noch mit größter Mühe aus dem eigenen Drittel, und Alexander Ehl brachte die Gäste auf die Anzeigetafel. Treutle ließ einen eher harmlosen Schuss von der blauen Linie aus dem Fanghandschuh fallen, Ehl traf mühelos zum Ausgleich (6.). Im anschließenden Wechsel hatte Justin Schütz die Führung auf dem Schläger, traf aber das halbleere Tor nicht. Dennoch, die Adler blieben das bessere Team, benötigten aber beim zweiten Treffer die Unterstützung von Evan Barratt, der zuerst den Puck verlor und dann einen verheerenden Querpass im eigenen Drittel spielte. Max Calce brachte den Schläger dazwischen und überraschte Niklas Treutle (13.).

Auch das Mitteldrittel gehörte zuerst den Gästen, Justin Schütz scheiterte im Powerplay am Pfosten (22.). Eine doppelte kleine Strafe wegen hohen Stocks gegen Plachta kam den Ice Tigers in dieser Phase gerade recht. Mit Ablauf der Strafzeit traf Tyler Spezia nach einem feinen Pass von Barratt zum 2-2 Ausgleich (29.). Auch die erneute Führung resultierte aus einer doppelten Strafzeit gegen Mannheim, Bennett verletzte Barratt mit dem Stock im Gesicht. 1,5 Sekunden vor dem Drittelende traf Thomas Heigl mit einem verdeckten Schuss aus dem Handgelenk zum 3-2.

„Das Spiel war eng, ging hin und her, das Momentum hat ein paar Mal gewechselt, aber Nürnberg ist es gelungen, die Tore in den wichtigen Phasen zu erzielen, wie diesen Treffer kurz vor Drittelende“, so Dallas Eakins.

Das Spiel nahm sich eine kurze Eiszeit, weil beide Teams zur Drittelpause in die Kabine mussten, nach einer kurzen Verschnaufpause bekamen die Zuschauer Eishockey auf hohem DEL-Niveau zu sehen. Zum einen, weil Max Calce mit einem sehenswerten Solo, das noch auf vielen Highlight-Videos der Saison zu sehen sein wird, zum 3-3 Ausgleich traf. Scheinbar mühelos ließ der 17-Jährige Ice Tigers Kapitän Marcus Weber wie einen Anfänger aussehen und umkurvte dann noch gelassener Niklas Treutle (46.).

Mannheim schein das Spiel drehen zu können, ehe zu weit aufgerückte Adler in einen Konter der Ice Tigers liefen. Tyler Spezia war es, der Hildebrand am Ende zum 4-3 überwand (47.). Das Spiel nahm noch mehr an Fahrt auf, aber die Ice Tigers investierten alles, um am Ende mit Punkten aus der Partie zu gehen. Dallas Eakins reagierte früh und nahm seinen Torhüter bereits 3.30 Minuten vor dem Ende vom Eis, nach einer Strafzeit gegen Karrer hatten die Adler doppelte Überzahl, aber eine Strafe gegen Brown beendete das Powerplay. Als Hildebrand erneut vom Eis ging entschied Dove-McFalls das Spiel und verlängerte die Serie der Ice Tigers.

„Glückwunsch an die Ice Tigers, sie haben verdient gewonnen. Wir sind in einer Phase der Saison, wo wir noch an vielen Dingen arbeiten müssen, unser Unterzahlspiel gehört dazu. Mit dem Einsatz und dem Willen meiner Spieler war ich zufrieden, am Ende haben uns Kleinigkeiten gefehlt, um als Sieger vom Eis zu gehen“, so das Schlusswort von Dallas Eakins.

Auch Mitch O´Keefe war sehr einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben schon in der Vorbereitung gesehen, dass unser System funktionieren kann, auch wenn die Resultate gefehlt haben. Wir haben jetzt Selbstvertrauen gewonnen, unsere Special Team funktionieren, jetzt müssen wir in erster Linie Konstanz in unser Spiel bekommen“.

Alle Tore des Spiels

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