ICEHL: Bozen unterliegt in Ljubljana – Olimpija gewinnt mit 5:4

Olimpija Ljubljana fügt dem HCB Südtirol Alperia die erste Niederlage der Saison nach regulärer Spielzeit zu.

Die Foxes müssen sich in der Hala Tivoli mit 4:5 geschlagen geben. Es ist eine spannende Partie mit zahlreichen Wendungen, in der die Weiß-Roten trotz zweier deutlich unterdurchschnittlicher Drittel nie aufgeben. Im Schlussabschnitt finden die Gäste zu ihrem Spiel zurück, bleiben bis zum Ende im Rennen und treffen in den letzten Sekunden noch den Pfosten, müssen sich letztlich aber geschlagen geben. Durch diese Niederlage verlieren Frigo und Co. die Tabellenführung an Linz. Die Oberösterreicher gastieren am Sonntag um 18:00 Uhr in der Sparkasse Arena in Bozen, wo es zum direkten Duell um Platz eins kommt.

Zum Spiel. Coach Karhula muss auf Kivihalme verzichten, der aus der Partie gegen Mailand angeschlagen hervorgegangen ist. Zwischen den Pfosten steht Domingue.

Die Partie beginnt für die Foxes denkbar schlecht: Bereits nach 52 Sekunden gehen die Slowenen in Führung. Mahkovec setzt Halbert in Szene, der von der weiß-roten Defensive völlig allein gelassen wird und zum 1:0 trifft. Olimpija findet deutlich besser ins Spiel und macht über weite Strecken des ersten Drittels ordentlich Druck. Domingue rückt dabei immer wieder in den Mittelpunkt und hält seine Mannschaft im Spiel. Bozen hat große Schwierigkeiten, selbst gefährlich zu werden, schafft aber im ersten Powerplay des Abends dennoch den Ausgleich: In der 17. Minute zaubert Ratcliffe einen Traumpass auf Gazley, der aus kürzester Distanz nur noch einschieben muss. Die Hausherren lassen jedoch nicht locker und stellen Domingue weiterhin auf die Probe. Besonders in einer Unterzahlsituation bewahrt der Schlussmann seine Mannschaft mit starken Paraden vor einem erneuten Rückstand.

Auch nach der ersten Pause finden die Südtiroler nicht richtig in die Partie und geraten durch die Angriffe der Slowenen weiter unter Druck. Als Olimpija erneut in Überzahl agieren darf, fällt die verdiente Führung: In der 29. Minute hat Quince Platz, um nach innen zu ziehen und Lawrence freizuspielen, der zum 2:1 trifft. Keine zwei Minuten später legen die Drachen nach: In der 31. Minute führt Boychuk einen Konter an, den Pance eiskalt zum 3:1 abschließt. Bozen tut sich weiterhin enorm schwer, in der Offensive gefährliche Aktionen zu kreieren, und kann sich erneut bei Domingue bedanken, der mit einer Glanzparade einen weiteren Gegentreffer verhindert. Wieder ist es schließlich ein Powerplay, das die Foxes zurück ins Spiel bringt: In der 36. Minute zwingt McClure Olimpija-Goalie Horak zu einer Parade, Ratcliffe steht goldrichtig und verwertet den Abpraller zum 3:2.

Im Schlussdrittel schaltet Bozen endlich einen Gang höher und setzt das Tor von Horak unter Dauerbeschuss. Ausgerechnet in eigener Überzahl kassieren die Weiß-Roten jedoch den nächsten Gegentreffer: Bericic entwischt bei einem Konter und lässt Domingue im Alleingang keine Chance. Die Foxes geben aber nicht auf und verkürzen noch im selben Powerplay: Digiacinto fälscht einen Distanzschuss von Bradley entscheidend zum 4:3 ab. Die Gäste drängen nun auf den Ausgleich, lassen Olimpija defensiv aber weiterhin zu viel Raum. In der 54. Minute stellen die Hausherren den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her: Urbas ist schneller als Hillman, dringt ins Angriffsdrittel ein und bedient den heranstürmenden Mahkovec, der den Puck unter die Querlatte hämmert. Ist die Partie damit entschieden? Noch lange nicht. Nur 30 Sekunden später setzt sich van de Leest im Angriffsdrittel kraftvoll durch und bedient Mantenuto, der die Begegnung mit dem Anschlusstreffer zum 5:4 erneut spannend macht. Die Schlussphase ist hektisch und Bozen fehlt auch das nötige Glück: In einem weiteren Powerplay nehmen die Foxes Domingue vom Eis und starten einen Angriff in doppelter Überzahl mit sechs gegen vier Feldspielern. Ratcliffe und McClure kommen dem Ausgleich gefährlich nahe, ehe die Weiß-Roten wenige Sekunden vor Schluss auch noch den Pfosten treffen. Mit der Schlusssirene steht jedoch fest: Die drei Punkte bleiben bei Olimpija.

Olimpija Ljubljana – HCB Südtirol Alperia 5 – 4 [1-1; 2-1; 2-2]

Tore: 00:52 Nathanael Halbert (1-0); 16:02 Dustin Gazley PP1 (1-1); 28:55 Joshua Lawrence PP1 (2-1); 30:33 Ziga Pance (3-1); 35:34 Isaac Ratcliffe PP1 (3-2); 47:28 Miha Bericic SH1 (4-2); 48:41 Cristiano Digiacinto PP1 (4-3); 53:39 Marcel Mahkovec (5-3); 54:09 Daniel Mantenuto (5-4)

Torschüsse: 34-26

Strafminuten: 14-12

Schiedsrichter: Kainberger, Ofner / Puff, Sabian

Zuschauer: 3.421

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