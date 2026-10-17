ICEHL: Red Bulls mit klarer Heimniederlage gegen Linz

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg hat das Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Steinbach Black Wings Linz mit 0:6 verloren und bleibt damit in der heimischen Liga erneut ohne Punkte.

In einem emotionsgeladenen Duell vor über 3.100 Zuschauern gerieten die Red Bulls nach gutem Beginn kurz vor der ersten Drittelpause in Rückstand. Im zweiten Durchgang trafen die effizienten Gäste dann dreimal und stellten damit früh die Vorentscheidung her, auch wenn die Red Bulls alles auf dem Eis ließen. Am Ende verzweifelten sie auch an der starken Gästeabwehr und unterlagen den Oberösterreichern schließlich mit zwei weiteren Gegentoren deutlich. Es war zugleich das Ende einer langen Serie, denn die Linzer gewannen nach zehn Spielen erstmals wieder in Salzburg.

Spielverlauf

Es ging sofort hitzig zur Sache, mit vollem Einsatz in den Zweikämpfen. Die Gäste übten anfangs mehr Druck aufs Tor von David Kickert aus, aber die Partie war alsbald ausgeglichen. Nash Nienhuis testete den Linzer Torhüter Martin Reder aus dem halbhohen Slot (7.). Nick Poisson zog danach aus Halbdistanz knapp am Kasten vorbei (9.). Salzburg wurde drückender und fing auch die Linzer Vorstöße in der eigenen Defensivzone rechtzeitig ab. Hochkarätige Chancen gab es bei dem engen Spiel aber vorerst kaum. Christoph Tialler hatte die beste Gäste-Chance am Schläger (13.), David Kickert parierte. Danach kam Michael Raffl im Gemenge zum Nachschuss am Pfosten (14.) um einen Ticken zu spät. Aber es wurde um jeden Zentimeter gefightet und nachdem es Michael Raffl in der Schlussminute direkt vorm Tor noch mit einem Rebound probierte, fand Trenton Bliss auf der anderen Seite aus Halbdistanz genau die Lücke bei viel Verkehr vorm Salzburger Tor. Nach einem umkämpften ersten Abschnitt führte Linz mit 1:0.

Nach der Pause legten die Gäste schnell nach. Während Benjamin Nissner in der Defensive der Schläger brach, nutzten die Linzer den Moment und Graham Knott netzte freigespielt ein (22.). Weiter ging es Schlag auf Schlag. Brian Lebler mit einem guten verdeckten Schuss (27.), danach auch Lukas Hörl von der blauen Linie. Die bis dahin beste Salzburger Chance war ein schnelles Breakaway 3 auf 1 mit Nash Nienhuis und Peter Hochkofler (29.). Danach wurde Graham Knott nach einem Linzer Unterzahlspiel von der Strafbank kommend optimal bedient und traf zur 3:1-Führung der Gäste (32.). Salzburg spielte weiter nach vorn, Mathias Böhm hatte aus halblinker Position aus vollem Lauf die Möglichkeit (37.). Doch kurz darauf schlug Linz wieder zu, Oskar Maier stellte auf die Linzer 4:0-Pausenführung nach 40 Minuten.

Salzburg wehrte sich gegen die Niederlage, tat sich aber schwer, gute Chancen herauszuspielen, zumal nicht nur der großgewachsene Torhüter, sondern auch die eng stehenden Linzer Abwehrreihen schwer zu überwinden waren. Auch bei einem drückenden Powerplay (ab 46.) sollte die Scheibe einfach nicht reingehen. Die Gäste machten weiter und nutzten genau mit dem Ende eines Powerplays die nächste Chance, Jan Grüllenberger verwertete direkt vorm Tor per One-timer (53.), Brady Shaw erhöhte kurz darauf aus Halbdistanz zur 6:0-Führung (54.). Salzburg hatte bei allem Kampf dann nichts mehr entgegenzusetzen und musste schließlich die deutliche Niederlage hinnehmen.

Statement Peter Schneider „Es passt momentan einfach gar nichts zusammen. Wir stehen hinten nicht gut, sind vorn viel zu ungenau. Die Pässe kommen nicht an, wir verlieren die Zweikämpfe. Ich weiß, dass keiner in der Kabine aufgibt, aber es funktioniert im Moment einfach überhaupt nichts.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Tore:

0:1 | 19:48 | Trenton Bliss

0:2 | 21:20 | Graham Knott

0:3 | 31:19 | Graham Knott

0:4 | 37:40 | Oskar Maier

0:5 | 52:00 | Jan Grüllenberger

0:6 | 53:16 | Brady Shaw | PP

Zuschauer: 3.106

Die nächsten Spiele der Red Bulls

Mi, 21.10.26 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – Olimpija Ljubljana

Fr, 23.10.26 | 19:15 | HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“ – EC Red Bull Salzburg

So, 25.10.26 | 15:00 | EC Red Bull Salzburg – Pioneers Vorarlberg

755 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht