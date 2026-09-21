Identifikationsfigur erreicht Meilenstein bei den EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Im ersten Heimspiel der neuen Oberliga Saison 2026/2027 gegen den Deggendorfer SC wurde Patrick Raaf Effertz für eine besondere Marke geehrt: Bereits zum Ende der vergangenen Spielzeit hatte der Verteidiger sein 250. Pflichtspiel im Trikot der EV Lindau Islanders absolviert – ein Meilenstein, der seine Bedeutung für den Verein eindrucksvoll unterstreicht.

Im Spiel gegen den DSC war es dann sein genau 260. Pflichtspiel für die Lindauer.

Raaf Effertz ist aus der Defensive der Islanders längst nicht mehr wegzudenken. Über die Jahre hat der 33-Jährige sich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zu einem festen Bestandteil der Lindauer Eishockeyfamilie entwickelt – eigentlich ist der gebürtige Kölner am Bodensee schon heimisch geworden. In den vergangenen Spielzeiten reifte Raaf-Effertz zu einem absoluten Führungsspieler. Im direkten Duell mit gegnerischen Angreifern überzeugt er durch seine clevere Spielweise, seine Ruhe in Drucksituationen und seinen unbändigen Willen, der ihn häufig als Sieger aus den Zweikämpfen hervorgehen lässt. Mit dieser Mentalität verleiht er der Defensive Stabilität und sorgt dafür, dass so mancher gegnerische Stürmer an ihm verzweifelt. Genau dieser Einsatzwille und die Leidenschaft, für das Team alles zu geben, machen ihn in Lindau zu einem Publikumsliebling.

Insgesamt bestritt Raaf Effertz in seiner Karriere bereits über 600 Oberligaspiele – ein Wert, der seine Konstanz und Professionalität eindrucksvoll belegt.

Die Ehrung im ersten Heimspiel war daher nicht nur ein Moment des Rückblicks, sondern auch ein Zeichen der Wertschätzung für einen Spieler, der den EV Lindau Islanders mit seiner Art auf und neben dem Eis prägt und weiterhin prägen wird.

Vor dem Spiel gegen den Deggendorfer SC gab es eine weitere Ehrung: Marvin Wucher wurde nach 301 Pflichtspielen für die EV Lindau Islanders offiziell verabschiedet. Der 26 jährige Stürmer hat im Sommer seine semiprofessionelle Eishockeylaufbahn beendet. Ausschlaggebend war ein attraktives berufliches Angebot seines Arbeitgebers, das mit mehr Verantwortung verbunden ist und einen wichtigen nächsten Schritt auf seinem beruflichen Weg darstellt.

Diese neuen Rahmenbedingungen und ein zusätzliches Studium ließen den zeitlichen und körperlichen Aufwand für semiprofessionelles Eishockey in der bisherigen Form nicht mehr zu. Eine Entscheidung, die sich Wucher alles andere als leicht gemacht hat – und die zugleich den konsequenten, durchdachten dualen Weg widerspiegelt, für den der Standort Lindau seit vielen Jahren steht.

Dem Eishockey bleibt er dennoch treu: Gemeinsam mit einigen seiner Weggefährten läuft Wucher nun für den EV Ravensburg in der Landesliga Bayern auf.

Stimmen

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Patrick ist seit Jahren eine feste Größe in unserem Team. Das er in dem schnelllebigen Geschäft bereits über 250 Spiele für unseren EVL absolviert hat, spricht für ihn als Mensch und Spieler.“

Bernd Wucher (Erster Vorsitzender EV Lindau Islanders): „Bei Raafi ist es einfach nur bemerkenswert, wie gut er und der EVL zusammenpassen, als wenn er hier geboren wäre.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Patrick Raaf-Effertz @ Elite Prospects

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