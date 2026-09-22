IIHF World Junior Championship 2027: Spielplan für WM-Turnier in Kanada steht fest

München. (PM DEB) Der Spielplan für die IIHF World Junior Championship 2027 steht fest.

Das Turnier der besten Nachwuchsnationen der Welt wird ab dem 26. Dezember 2026 in Edmonton und Red Deer in Kanada ausgetragen. Die Gruppenspiele finden wie gewohnt zwischen den Jahren statt, die Endrunde folgt nach dem Jahreswechsel.

Die U20-Auswahl des DEB bestreitet in der Gruppenphase vier Spiele und trifft dabei in Red Deer auf den amtierenden U20-Weltmeister Schweden sowie auf Finnland, die Slowakei und die USA. Die U20-Weltmeisterschaft wird wie schon in den Vorjahren live auf MagentaSport übertragen.

Der WM-Spielplan der U20-Nationalmannschaft (Gruppe A)

27.12.2026 | 03:30 Uhr | USA – Deutschland

28.12.2026 | 03:30 Uhr | Deutschland – Finnland

30.12.2026 | 03:30 Uhr | Schweden – Deutschland

31.12.2026 | 00:30 Uhr | Deutschland – Slowakei

Hinweis: Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit.

Die Termine und Uhrzeiten für die WM-Endrunde werden nach Abschluss der Gruppenphase festgelegt.

686 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht