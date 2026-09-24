Indians wollen am Wochenende nachlegen

Memmingen. (mfr) Nach dem erfolgreichen Start in die DEL2 wartet auf den ECDC Memmingen das nächste anspruchsvolle Wochenende.

Am Freitagabend empfangen die Indians den EHC Freiburg in der KUTTER-Arena, am Sonntag folgt das Auswärtsspiel bei der Düsseldorfer EG. Karten für’s Heimspiel sind im VVK erhältlich.

Der Auftakt in die neue Spielklasse ist den Indians geglückt. Zum Start feierte das Team von Daniel Huhn einen 4:3-Erfolg nach Verlängerung bei den Blue Devils Weiden. Zwei Tage später folgte beim 4:3 gegen DEL-Absteiger Dresden auch der erste DEL2-Heimsieg der Vereinsgeschichte. Mit fünf Punkten aus den ersten beiden Partien können die Rot-Weißen damit auf ein mehr als gelungenes Auftaktwochenende zurückblicken.

Freitag: Freiburg kommt in die KUTTER-Arena

Am Freitagabend ist der EHC Freiburg zu Gast am Hühnerberg. Die Breisgauer gehören seit Jahren zum festen Inventar der DEL2 und haben ihren Kader im Sommer auf mehreren Positionen verändert. Mit Johannes Nygård steht zudem ein neuer Cheftrainer hinter der Bande.

Zum Saisonauftakt konnten die Wölfe drei Punkte verbuchen. Einem 4:3-Heimerfolg gegen Bad Nauheim folgte eine 1:4-Niederlage in Crimmitschau. Mit bekannten Akteuren wie Nikolas Linsenmaier und Chris Billich sowie mehreren Neuzugängen verfügt Freiburg über eine interessante Mischung aus Erfahrung und neuen Kräften. Für die Indians wartet damit die nächste anspruchsvolle Aufgabe vor heimischer Kulisse.

Sonntag: Premiere bei der Düsseldorfer EG

Am Sonntag reisen die Memminger erstmals zu einem Pflichtspiel gegen die Düsseldorfer EG. Der achtmalige Deutsche Meister zählt zu den klangvollsten Namen im deutschen Eishockey und verfügt auch in dieser Saison über einen prominent besetzten Kader. Auch die DEG ist erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet. Düsseldorf gewann zunächst mit 4:1 in Crimmitschau und setzte sich anschließend mit 6:5 nach Penaltyschießen in Landshut durch. Damit holten die Rheinländer – genau wie die Indians – fünf Punkte aus den ersten beiden Begegnungen.

Mit zahlreichen erfahrenen Spielern, nahezu durchgehend mit höherklassiger Erfahrung, und viel individueller Qualität wartet am Sonntag eine weitere große Herausforderung auf den ECDC. Zum Auswärtsspiel (Bully um 17 Uhr), das auch live auf Sporteurope.TV übertragen wird, werden auch zahlreiche Anhänger das Team begleiten. Das Stadion, das gut 13.000 Zuschauer fasst, dürfte, zum ersten Düsseldorfer Heimspiel der Saison, gut gefüllt sein.

Zuvor liegt der Fokus der Indians aber vollständig auf dem Heimspiel gegen Freiburg und der nächsten Gelegenheit, vor den eigenen Fans wichtige Punkte einzufahren. Bei den Indians ist die Hoffnung auf ein Comeback von Kapitän Linus Svedlund groß. Gleichzeitig sollte auch Neuzugang Kevin Wall sein Debüt im Trikot der Indians feiern. Karten für die Partie um 20 Uhr sind bereits im VVK erhältlich.

694 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht