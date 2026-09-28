Ingolstadt kontert Mannheim dreimal aus und feiert Keeper Williams: „Er hat ein abartiges Spiel gemacht!“ – Eakins adelt Marcel Goc: „Es gibt keinen besseren deutschen Trainer!“

Bonn. (PM MagentaSport) Gegen die Konter des ERC Ingolstadt findet Mannheim kein Rezept!

Scheibenverluste der Adler bedingen die schnellen Gegenstöße, von denen einer zum 0:1 durch Riley Sheen führt. Beim 0:2 schlittern die Adler gar in Unterzahl in einen Gegenangriff des ERC. Die Adler Mannheim dürfen sich bei Torhüter Maximilian Franzreb bedanken, der sein Team im Spiel hält. 20 Sekunden brauchen die Adler Mannheim dann, um den Zwei-Tore-Rückstand in Ingolstadt in ein Remis zu verwandeln. Erneut gehen Ingolstadt im 3. Drittel die Nerven durch. Doch in der Overtime sind es eine Mega-Parade des starken Torhüters Devin Williams und ein erneuter Konter, die dem ERC den 1. Sieg bringen. Leon Hüttl lobt seinen Schlussmann: „Devin Williams hat ein abartiges Spiel gemacht und wir haben mehr Schüsse geblockt. Das war uns bestes Spiel der Saison!“

Die Adler Mannheim verlieren auch ihr 3. Auswärtsspiel der neuen Spielzeit. In den kommenden beiden Partien wird Trainer und Sportdirektor Dallas Eakins fehlen. Er begibt sich auf einen Scouting-Trip: „Ich muss den Spielern ins Gesicht schauen.“ Vertreten wird er durch Marcel Goc, den für Eakins besten einheimischen Trainer: „Es gibt keinen besseren deutschen Trainer als Marcel Goc!“

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 4. Spieltag der PENNY DEL, präsentiert von MagentaSport.

Am Donnerstag geht es weiter mit der PENNY DEL – zum Auftakt des 5. Spieltags ab 19.15 Uhr mit der Partie Adler Mannheim gegen Iserlohn Roosters.

ERC Ingolstadt – Adler Mannheim 3:2 (OT) | Ingolstadts Konter und ein starker Keeper sichern den Sieg gegen Mannheim

Leon Hüttl, ERC Ingolstadt: „Das war ein richtig gutes Heimspiel von uns, das beste Spiel der Saison. Die ersten beiden Drittel waren richtig gut. Nach dem Rückschlag zum Ausgleich haben wir das Spiel noch gewonnen. Wir haben viele Schüsse geblockt und Devin Williams hat ein abartiges Spiel gemacht.“

Dallas Eakins, Trainer und Sportdirektor Adler Mannheim, bewertet das 2:3 in Ingolstadt positiv. Nun geht es für ihn auf einen Scouting-Trip und er fehlt 2 Spiele. Marcel Goc wird ihn auf der Bank vertreten: „Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten viele Chancen, nur ihr Torwart war herausragend. Wir sind drangeblieben und haben 1 Punkt geholt. Wir haben toll verteidigt. Das war fast wie eine Playoff-Partie. Ich will beim Scouten den Spielern ins Gesicht sehen und sie treffen. Es gibt keinen besseren deutschen Trainer als Marcel Goc.“

Augsburger Panther – Kölner Haie 4:6 | Wildes Hin und Her wird durch Kölns herausragendes Überzahlspiel entschieden: Drei Doppelpacker machen Abwehrschwäche wett

Valtteri Kemiläinen, Kölner Haie, trifft als einer von drei Kölnern doppelt: „Das waren wichtige 3 Punkte. Wir haben 6 Tore erzielt, müssen defensiv einfach besser werden und von der Strafbank weg bleiben. Wir haben ein neues System und müssen uns darin verbessern. Es muss für alle klarer werden. Nach dem Powerplay-Tor im 3. Drittel haben wir besser verteidigt.“

Tim Wohlgemuth, Augsburger Panther, verbucht 2 Scorerpunkte gegen Köln: „Die 2 Gegentore direkt zum Start des 3. Drittels waren bodenlos verteidigt von uns. Wenn man zuhause 4 Tore schießt, sollte das für einen Heimsieg reichen – auch wenn das extrem offensivstarke Kölner waren. Wir haben ein starkes 2. Drittel gespielt, dann aber im Zug nachgelassen. Das war keine Einstellungsfrage. Es braucht einfach mehr Fokus. Wir hätten wie gegen Nürnberg Punkte mitnehmen können.“

Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers 2:3 (SO) | Nach Penalty-Krimi: Erste Saison-Niederlage für Nürnberg

Julius Karrer, Nürnberg Ice Tigers: „Ein munteres Hoch und Runter! Ich denke, es ist einem Derby gerecht geworden. Straubing hat es gut gemacht, aber es zeigt Moral, dass wir von 0:2 zurückkommen. In der Overtime, Penaltyschießen kann alles passieren, das wissen wir. Da hatte heute Straubing die Nase vorn, nächstes Mal sieht es anders aus. Es zieht sich von A bis Z, dass die Jungs den Glauben nicht aufgeben. So lange noch Zeit auf der Uhr ist, kann man noch Punkte holen – das haben wir gezeigt.“

Jakub Skarek, Goalie Straubing Tigers: „Ich bin sehr glücklich, dass wir auswärts zwei Punkte mitnehmen. Natürlich hätten es auch drei sein können. Nürnberg ist ein starkes Team, das sehr gut in die Saison gestartet ist. Wir wussten, das wird schwer, aber wir haben unser Sytem gespielt. Das ist ein guter Sieg.“ Über das System: „Ich mag es mehr. Wir gewinnen und das machen wir am liebsten. Wir haben ein paar neue Spieler, die sich noch etwas eingewöhnen müssen. Solange wir die Basics richtig machen, kommt der Rest mit der Zeit von allein.“ L





Krefeld Pinguine – Schwenninger Wild Wings 5:2 | „Es gibt nur ein Wort – geil!“ Krefeld feiert ersten DEL-Heimsieg seit viereinhalb Jahren

Marcel Müller, Krefeld Pinguine: „Es gibt nur ein Wort: geil! Wir haben über 60 Minuten gut gespielt und am Ende verdient gewonnen. Wir haben den Gegner aus unserem Haus ferngehalten, wenig Chancen zugelassen und vorne die Chancen genutzt, die wir hatten.“

… nach seinem Tor schmunzelnd mit einer Vater-Sohn-Anekdote: „Ich habe gestern mit meinem Sohn NHL-Highlights geschaut und er hat gesagt: ‚Das sieht so einfach aus!‘“

… über den ersten Heimsieg und das Ziel Klassenerhalt: „Jeder Punkt ist wichtig. Jetzt haben wir schon sechs und da geht’s nächste Woche weiter.“

Steve Walker, Trainer Schwenninger Wild Wings: „Ich fand, dass wir gut ins Spiel gestartet sind. Leider haben wir einige Strafen genommen, die uns das Momentum genommen haben. Wir haben einige schlechte Entscheidungen mit der Scheibe getroffen. Wenn man dann dem Spiel hinterläuft, ist es immer schwer, egal gegen wen du spielst.“

… über die Vielzahl an Powerplays gegen Schwenningen: „Das ist der Unterschied in jedem Spiel. Heute kassieren wir wieder zwei Powerplay-Tore. Ab einem gewissen Punkt müssen wir herausfinden, wie wir die Scheiben zum Tor bekommen. Krefeld hat einen guten Job gemacht. Sie haben Rebounds geholt und Tore kreiert. Hässliche Tore, aber es muss nicht schön sein. Es ist ein simpler Kampf. Diesen Fokus müssen wir setzen, da uns das im Moment Spiele kostet.“





Eisbären Berlin – Iserlohn Roosters 4:0 | Große Anerkennung nach 0:4-Klatsche: „Ich verstehe, warum dieses Team dreimal hintereinander Meister wurde.“

Jonas Neffin, Eisbären Berlin über seinen Shutout beim Debüt – und das auch noch gegen seinen Heimatverein: „Da kommt viel zusammen und dadurch bin ich umso glücklicher. Es war ein guter Mix aus Vorfreude, weil ich noch nie gegen meine Heimatstadt gespielt habe, und ein bisschen Nervosität.“

… über das Spiel: „Wir waren 60 Minuten voll da, haben ein super Spiel gemacht.“

Stefan Nyman, Trainer Iserlohn Roosters: „Im Allgemeinen haben wir gegen ein besseres Team gespielt. Die Eisbären waren viel besser als wir! Wir sind nicht an unser Potenzial herangekommen. Ich verstehe, warum dieses Team dreimal hintereinander Meister wurde. Sie machen die Basics sehr gut, sind sehr konstant. Wir wollten das auch machen, aber konnten nicht mithalten. Sie waren das bessere Team.“





EHC Red Bull München – Löwen Frankfurt 1:4 | Frankfurt versaut München das Wiesn-Wochenende

Maximilian Kastner, EHC Red Bull München: „Als sie im ersten Drittel das Powerplay bekommen haben, haben sie das Momentum bekommen. Dann haben wir uns schwergetan. Die Anfangsphase war gut, wir hatten viele Schüsse, aber da machen wir zu wenige Tore. Ein paar Rebounds, da müssen wir vielleicht etwas dreckiger sein. Der ein oder andere Bounce war nicht für uns. Wir müssen über 60 Minuten unser Spiel spielen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir es nicht machen. Bitter! Wir waren über 60 Minuten nicht gut genug. Das reicht nicht, das ist nicht unser Anspruch.“

Nico Pertuch, Goalie Löwen Frankfurt: „Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir für Koni [Konrad Abeltshauser, Anm.d.Red.] gemacht. Es ist gut, wenn man weiß, dass man sich auf drei Torhüter verlassen kann. Wir sind eine super Truppe, verstehen uns auch intern super gut. Dann spielt man auch sehr gut.“

Grizzlys Wolfsburg – Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:2 | „Ein schöner Sieg für ihn“: Mauermann schockt die alte Liebe

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bFVuRHVLNHdySEZKRnA2Qy9keHpvSGw5emc4bGthRjdPeVoyVHZBek1PZz0=

Matt Choupani, Grizzlys Wolfsburg: „Wir sind sehr stark herausgekommen, so wie wir es wollten. Wir müssen während des Spiels konstanter bleiben, aber am Ende haben wir den Sieg eingefahren. Wir sind glücklich.“

… über Ross Mauermann: „Er ist sehr wichtig für uns. Er ist ein toller Typ. Er hat gegen sein altes Team gespielt, bei dem er die meisten Spiele in der Vereinsgeschichte Bremerhavens absolviert hat. Das ist ein schöner Sieg für ihn.“

Phillip Bruggisser, zwei Tore für die Fischtown Pinguins Bremerhaven: „Wenn wir ein Spiel so anfangen, dann wird es immer schwer, Punkte zu holen. Wenn man nur ein gutes Drittel spielt, dann gewinnt man in dieser Liga kein Spiel. Es ist noch früh in der Saison, wir müssen daraus lernen. Wir haben heute nicht genug gemacht. Das ist eine schwere Liga und da brauchen wir jedes Spiel die vollen 60 Minuten. Wir hatten schon letztes Jahr dieses Problem – da müssen wir eine Lösung finden.“

#EishockeyDeutschland – Der neue Bundestrainer

Am Freitag ist die Content-Serie #EishockeyDeutschland in die neue Saison gestartet: In Folge 1 hat MagentaSport den neuen Bundestrainer André Rankel am Tag seiner Unterschrift und Vorstellung begleitet – und exklusiv mit ihm gesprochen. Link zur neuen Folge: youtu.be/mVaK8kt6rhA?si=lmpAV75BROq601nM.

Eishockey bei MagentaSport und MagentaTV

Auch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot – mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live – mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften – mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) – in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim – sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie „Die Eishockey-Show“ mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe #EishockeyDeutschland.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | 5. Spieltag

Donnerstag, 01.10.2026

ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim – Iserlohn Roosters

Freitag, 02.10.2026

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Kölner Haie – EHC Red Bull München, Nürnberg Ice Tigers – Schwenninger Wild Wings, Krefeld Pinguine – ERC Ingolstadt, Straubing Tigers – Fischtown Pinguins Bremerhaven, Löwen Frankfurt – Eisbären Berlin, Augsburger Panther – Grizzlys Wolfsburg

703 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht