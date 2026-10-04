Iserlohn Roosters feiern ersten Saisonsieg im NRW-Duell gegen Krefeld – Alle Tore und Stimmen im Video

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine mit 3:2 gewonnen.

Durch den Sieg geben die Sauerländer die Rote Laterne in der Penny DEL Tabelle an die Schwenninger Wild Wings ab. Für die Sauerländer war es nicht nur der erste Heimsieg, sondern auch der erste Saisonsieg mit drei Punkten.

Im Anfangsdrittel war vor allem Kampf Trumpf. Iserlohn ging in der 6. Minute durch Quennevilles platzierten Schuss ins rechte Eck über die Stockhand von KEV-Keeper Jatkola in Führung. Krefeld kam nach dem Powerbreak besser ins Spiel und schaffte durch Santos in der 19. Minute den durchaus verdienten Ausgleich. Der Krefelder Stürmer hatte einen Abpraller von der Bande im Slot gedankenschnell verwandelt. Auffällig, dass beide Teams viele Fehler im Aufbauspiel zeigten.

Das Spiel blieb auch im zweiten Drittel geprägt von Zweikämpfen. Beide Teams konnten zunächst jeweils eine Strafzeit (Gildon, KEV / Johansson, IEC) nicht nutzen. Wieder vollzählig gelang Ugbekile die erneute Führung (33.) für die Gastgeber. Aus spitzem Winkel brachte er einen Abpraller im Tor von Jatkola zum 2:1 unter. Mit der knappen Führung ging es in die zweite Pause.

Ein weiteres Überzahlspiel nach einem Handgemenge (44.) konnten die Sauerländer zu Beginn des Schlussdrittels nicht nutzen. Percys Strafe (50.) nutzten die Roosters nach 63 Sekunden durch Eisenmenger zum3:1. Der gebürtige Münsteraner hatte Jatkola mit einem Beinschuss bezwungen. Brenzlig wurde es für die Hausherren noch einmal, als Thomas eine Strafe wegen Haltens (56.) kassierte. Krefelds Powerplay schlug nach 36 Sekunden durch Santos zum 3:2 zu. Quennevilles Strafe wegen Beinstellens (57.) blieb ohne Folgen. Krefeld zog frühzeitig den Goalie für den sechsten Feldspieler, aber auch die Auszeit kurz vor dem Ende änderte nichts mehr am Spielstand.

Bereits am kommenden Donnerstag sind die Pinguine wieder gefordert, wenn das Auswärtsspiel in Frankfurt steigt. Iserlohn reist am Freitag zum Straubinger Pulverturm.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel





>>> Hinweis: Das ganze Interview mit Peter Spornberger folgt am Montag.

Iserlohn Roosters – Krefeld Pinguine 3:2

Tore: 1:0 (05:08) Quenneville (Johansson), 1:1 (18:32) Santos (Newton)/Gildon), 2:1 (32:23) Ugbekile (Quenneville/Norell), 3-1 (50:06) Eisenmenger (Maier/Napravnik) 5-4PP, 3:2 (55:46) Santos (Vandane/Newton) 5-4PP,

Strafen: 10 – 10

Schiedsrichter: Andris Ansons, Marc Iwert

Zuschauer: 4.704

Iserlohn: Jenike – Ugbekile, Norell; Johansson, Hollowell; Niehus, Spornberger; Geiger – Boland, Scott, Thomas; Krauß, Maier, Quenneville; Napravnik, Eisenmenger, Lobach; Bicker, Neumann, Borzecki

Krefeld Pinguine: Jatkola – Vandane, Percy; Gildon, Mebus; Dybowski, Köhler – Santos, Newton, Gogulla; Müller, Kero, Suess; Proske, Varone, Mäkitalo; Hauf, Payerl, Schütz.

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