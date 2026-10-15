Iserlohn Roosters gehen vor ausverkauftem Haus mit Neuzugang Joonas Nättinen ins Westderby gegen die Kölner Haie

Iserlohn. (MK) Nach den Krefeld Pinguinen vor knapp zwei Wochen, steht am Freitagabend für die Iserlohn Roosters das zweite Westderby der Saison auf dem Spielplan.

Die Sauerländer empfangen ab 19:30 Uhr in der bereits restlos ausverkauften Eissporthalle am Seilersee die Kölner Haie.

In der letzten Saison gingen alle vier Duelle an die Haie

Spiele gegen die Domstädter bringen immer eine besondere Brisanz mit sich. Besonders seit dem der dritte NRW-Rivale aus Düsseldorf nicht mehr im Oberhaus spielt. In der letzten Saison unterlagen die Roosters auf eigenem Eis den Kölnern mit 1:3 und 4:7. Und auch am Rhein gab es in der letzten Spielzeit nichts zu holen: 3:1 und 4:2 setzten sich die Haie seinerzeit vor ihren Fans durch.

Doch nun soll natürlich wieder gepunktet werden. In dieser Saison gab es bereits einen Vergleich. Direkt zum Anfang der intensiven Saisonvorbereitung Mitte August trafen beide Teams in einem Testspiel in der kleinen KölnArena II aufeinander. Damals setzte sich das Team des neuen Kölner Cheftrainers Thomas Berglund mit 3:1 durch. Ein Spiel, das für das morgige Match sicherlich kaum noch eine Rolle spielen dürfte.

Haie in der CHL stark, aber in der DEL noch hinter den Erwartungen zurück – Wiedersehen mit Daniel Fischbuch

Das Berglund-Team hat einen bislang durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet, konnten die Haie vor allem in der Champions Hocke League überzeugen. Mit 15 Punkten aus sechs Spielen zog man souverän ins Achtelfinale ein, wo nun Liberec aus Tschechien auf die Kölner wartet. In der Liga lief es dagegen eher mäßig. Platz neun und zwölf Zähler aus den ersten acht Partien sind sicherlich nicht der Anspruch des Mitfavoriten auf den Titel.

Für Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier spielen die Haie unter Berglund ein absolut schwedisches System.

Ein Wiedersehen gibt es mit dem letztjährigen Kapitän der Roosters Daniel Fischbuch. Er hatte bekanntlich im Frühjahr nach nur einer Saison seine Zelte am Seilersee wieder abgebrochen. Aber auch Tim Fleischer trug als waschechter Iserlohner selbstverständlich schon den Rooster auf der Trikotbrust.

„Mögliche Lücken im Kölner Spiel ausnutzen“

Mit dem Rückblick auf den hart erkämpften Sieg am Sonntag gegen Wolfsburg erwartet Franz-David Fritzmeier „ein ganz anderes Spiel“ gegen die Kölner.

„Köln ist natürlich vor allem in der Offensive hochtalentiert. Damit meine ich nicht nur die Stürmer, sondern auch die Verteidiger, die offensiv sehr viel produzieren. Sie spielen sehr schwedisch, indem sie voll mit fünf Mann attackieren. Bis jetzt hatten sie in ihrem Spiel teilweise Lücken, die sie in den letzten zwei Jahren nicht hatten. Da musste sich die Mannschaft sicherlich auf das neue System umstellen. Wenn sie ihr Spiel durchbringen, dann sind sie extrem gefährlich, weil sie durch alle Reihen qualitativ stark besetzt sind. Wir müssen gegen einen so aggressiv spielenden Gegner versuchen schnell zu handeln und dafür zu sorgen, dass sie Lücken in ihr Spiel bekommen, die man dann natürlich versuchen muss zu nutzen“.

Personell kann Chefcoach Stefan Nyman fast aus dem Vollen schöpfen. Fehlen wird lediglich der noch bis Mitte November ausfallende Maxi Eisenmenger. Seinen Einstand wird der finnische Neuzugang Joonas Nättinen geben (siehe unten). Jakub Borzecki, der zuletzt gegen Wolfsburg überzählig auf der Tribüne saß, steht auch prinzipiell zur Verfügung.

Mit zuletzt fünf Punkten aus den letzten beiden Heimspielen gegen Krefeld und Wolfsburg wollen die Sauerländer ihre Heimbilanz weiter verbessern.

Neuzugang Joonas Nättinen soll am Freitag seinen Einstand feiern

Die Iserlohn Roosters aus der Penny DEL haben am Vormittag die Verpflichtung von Stürmer Joonas Nättinen öffentlich gemacht. Der 35-jährige Finne war in den vergangenen beiden Spielzeiten für Ilves Tampere in der finnischen Liga aktiv. In der vergangenen Saison führte er Ilves als Kapitän bis ins Halbfinale um die finnische Meisterschaft und spielte dort gemeinsam mit dem aktuellen Roosters-Topscorer Peter Quenneville.

Nättinen wird am Seilersee mit der Rückennummer 15 auflaufen. Der Rechtsschütze bringt geballte Erfahrung mit an den Seilersee: 194 Partien in der KHL, 242 in der Liiga, 116 in der SHL sowie 40 Einsätzen in der Champions Hockey League und auch einen Einsatz in der NHL für die Montreal Canadiens, die ihn 2009 in der dritten Runde an 65. Stelle gedraftet hatten, stehen unter anderem in der Vita des Finnen.

Darüber hinaus absolvierte Nättinen, der sowohl als Center als auch auf den Flügeln spielen kann, auch 38 Länderspiele für die finnische Nationalmannschaft, mit der er 2022 Gold bei den olympischen Spielen in Peking gewann. Mit ihm in einem Team stand damals der heutige Kölner Valtteri Kemiläinen. Nättinen ist damit auch der erste Olympiasieger in einem Roosters-Team.

Auch die Champions Hockey League hat Nättinen bereits gewonnen, 2018 triumphierte er mit dem finnischen Club JYP Jyväskylä.

Familie Nättinen ist in Europa nicht völlig unbekannt. Sein Bruder Julius (29) spielt aktuell in der Schweiz beim HC Ajoie. Sein älterer Bruder Jussi (39) hat seine Karriere zwar mittlerweile beendet, spielte in Deutschland aber auch schon für Rosenheim und Landsberg in der Oberliga.

„Joonas hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er auf höchstem Niveau Verantwortung übernehmen und mit Druck umgehen kann. Er soll auf dem Eis vorangehen und verleiht uns durch seine Erfahrung und Vielseitigkeit weitere Möglichkeiten für unser Spiel“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Nättinen selbst ist gespannt auf die neue Herausforderung in Iserlohn: „In der DEL zu spielen reizt mich sehr und ich freue mich darauf, endlich loszulegen und hier in Iserlohn Verantwortung zu übernehmen.“

Am Nachmittag wurde Joonas Nättinen in Iserlohn vorgestellt. Hier sind die wichtigsten Aussagen des Finnen.

Das sagt Joonas Nättinen zu seinem Wechsel nach Iserlohn





Vier Landsleute im Kölner Team

Gegen Köln trifft er dann mit Janne Juvonen, Valtteri Kemiläinen, Veli-Matti Vittasmäki und Juhani Tyrväinen gleich auf vier Landsleute. Aber auch bei den Roosters hat er nicht nur in Peter Quenneville, sondern auch in Christian Thomas einen ehemalige Mitspieler erneut angetroffen. Hilfreich bei der Integration ist sicherlich, dass mit Santeri Hilli und Janne Kujala auch zwei Finnen im Trainerteam der Roosters sind. Das alles und natürlich auch der erste „echte Kontakt“ zum Publikum erhöht sicherlich die Vorfreude bei Joonas Nättinen auf das Engagement in Iserlohn.

Seine lange Karriere in Zahlen

Source: Joonas Nättinen @ Elite Prospects

„Es wird in Frankfurt um jeden Zentimeter gehen“

Am Sonntag steht für die Roosters dann das nächste Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt an. „Frankfurt hat sicherlich hohe Ziele. Es wird in Frankfurt um jeden Zentimeter gehen. Es wird ein Spiel sein, wo beide Mannschaften genau wissen, dass es um viel geht“, schätzt Sportchef Franz-David Fritzmeier die Situation vor dem Wochenende ein. In der gewohnt warmen Eissporthalle Frankfurt werden voraussichtlich wieder mehrere hundert Iserlohner Fans ihr Team unterstützen.

Auch hier trifft Neuzugang Joonas Nättinen auf einen alten Bekannten: Mit Löwen-Kapitän Maksim Matushkin spielte er kurzzeitig (20/21) bei Severstal Cherepovets gemeinsam in einem Team. Die Welt ist im Eishockey eben klein, wenn man eine lange Karriere mit diversen Auslandsstationen schon erleben durfte.

Erstes Bully ist am Sonntag in der Nix-Arena Frankfurt um 14 Uhr.

754 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht