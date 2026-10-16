Iserlohn Roosters wie aus einem Guss: 4:2 Sieg im Westderby gegen die Kölner Haie und ein gelungener Einstand von Neuzugang Joonas Nättinen

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel gegen die Kölner Haie mit 4:2 gewonnen.

Aufgrund ihrer besten Saisonleistung setzten sich die Sauerländer in einem intensiven Spiel verdient gegen den Champions Hockey League Achtelfinalteilnehmer durch.

4.967 Zuschauer sahen ein gegenüber den Vorwochen deutlich verbessertes Team von Iserlohns Headcoach Stefan Nyman.

Iserlohn erwischt den perfekten Start

Nach gerade einmal 32 Sekunden jubelte schon der Iserlohner Anhang. Thomas hatte einen Konter mit einem platzierten Schuss zur 1:0 Führung abgeschlossen. Es folgte ein kampfbetontes und intensives Anfangsdrittel, in dem die Roosters mehr vom Spiel hatten. Das bislang wohl beste Anfangsdrittel der Saison krönte Hollowell in der 16. Minute mit dem 2:0. Direkt im Anschluss tauschten beide Teams handfeste Argumente aus. Das daraus resultierende Überzahlspiel konnten die Haie aber nicht nutzen. Somit ging es mit viel Applaus für die Hausherren in die erste Pause.

Auch Köln benötigt nur 33 Sekunden für den Anschlusstreffer

Im Mittelabschnitt legten die Kölner den Turbostart hin. Nach 33 Sekunden konnte Sennhenn den Anschlusstreffer markieren. Eine Bankstrafe gegen die Roosters (24.) blieb trotz des Kölner „Feuerwerks“ von der blauen Linie ohne Folgen. Während Maiers Strafe (27.) schlugen die Gäste dann aber erneut zu. Kammerers Schuss aus der halbrechten Position schlug unhaltbar für Hane im Gehäuse ein. Wiederum nur 44 Sekunden später schlugen die Iserlohner in Person von Napravnik zurück. Der Stürmer hatte aus dem rechten Bullykreis mit einem platzierten Handgelenkschuss das 3:2 erzielt. Ihr erstes Überzahlspiel (Strafe Fleischer 30.) konnten die Waldstädter zwar nicht nutzen, aber anders als zuletzt lief das Powerplay deutlich besser. Einen weiteren Angriff der Roosters schloss Johansson aus der zentralen Position in der 37. Minute zum 4:2 ab. Der Iserlohner Anhang, heute wieder lautstark, war absolut aus dem Häuschen. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung ging es auch in die zweite Drittelpause.

Spannung pur bis zur letzten Sekunde

Bis zum Powerbreak im Schlussdrittel neutralisierten sich beide Teams. Das Spiel blieb aber gespickt mit vielen Schusschancen auf beiden Seiten sehr unterhaltsam. Die Vorentscheidung für die Roosters verpasste Krauß, der nach einem Scheibenverlust der Kölner (49.) frei vor Juvonen nur den Pfosten traf. Johanssons Foul an Bokk bescherte den Haien das nächste Überzahlspiel (52.), aber die Defensive des IEC ließ nichts anbrennen. Nättinen (54.) scheiterte per Rückhand an seinem Landsmann Juvonen im Haie-Kasten. Auf der Gegenseite verhinderte Hane mit einer Glanztat (56.) gegen Mac Leod den Anschlusstreffer der Domstädter. In der Schlussphase opferte Haie-Coach Berglund 2:25 Minuten vor dem Ende seinen Goalie für den sechsten Feldspieler. Iserlohn blieb aber in den Zweikämpfen bärenstark und ließ keinen weiteren Treffer mehr zu.

Somit blieben drei verdiente Punkte am Seilersee. Kampf, Intensität und Leidenschaft gaben letztendlich den Ausschlag pro Roosters. Mit dem Sieg gegen die Haie haben die Iserlohner nun die drei letzten Heimspiele gewonnen. Mit dem entsprechenden Rückenwind reisen die Nyman-Schützlinge nun am Sonntag zum Duell beim Tabellennachbarn Löwen Frankfurt. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Grundsolider Einstand von Neuzugang Joonas Nättinen

Iserlohns Headcoach Stefan Nyman bestätigte nach dem Spiel, dass der Einstand von Neuzugang Joonas Nättinen gelungen sei. „Es war wichtig, dass er heute gespielt hat. Er hat einen sehr guten Job heute gemacht“, so der Schwede.

Tore und Stimmen zum Spiel





Iserlohn Roosters – Kölner Haie

Tore: 1:0 (00:32) Thomas (Scott), 2:0 (15:44) Hollowell, 2:1 (20:33) Sennhenn (Ljungh), 2:2 (27:32) Kammerer (Ljungh/Tyrväinen) 5-4PP, 3:2 (28:16) Napravnik (Ugbekile/Nättinen), 4:2 (36:39) Johansson (Krauß/Quenneville),

Strafen:

Schiedsrichter: Rohatsch, Konzart (Ponomarjov, Treitl)

Zuschauer: 4.967

Iserlohn: Hane – Ugbekile, Norell; Johansson, Hollowell; Niehus, Spornberger; Panocha – Boland, Scott, Thomas; Krauß, Maier, Quenneville; Napravnik, Nättinen, Lobach; Bicker, Neumann, Borzecki

Köln: Juvonen – Vittasmäki, Kemiläinen; Sennhenn, Press; Austin, Müller; Späth – Noebels, MacLeod, Russell; Aubry, Ljungh, Bokk; Kammerer, Tyrväinen, Fischbuch; Niedenz, Fleischer, Münzenberger

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