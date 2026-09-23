Iserlohner wollen mit mit mehr „Biss und Konsequenz“ gegen Augsburg bestehen – Roosters-Statement nach unappetitlichen Vorfällen im Nachgang des Heimspiels gegen Ingolstadt

Iserlohn. (MK / PM Roosters) Zwei Spiele, zwei Niederlagen! So lautet die nüchterne Ausbeute der Iserlohn Roosters nach dem ersten Auftaktwochenende in der Penny DEL.

Niederlage an der Nordsee besonders ärgerlich

Nach der zu späten Aufholjagd am letzten Freitag beim Heimauftakt gegen Ingolstadt (3:4) verloren die Sauerländer auch am Sonntag in Bremerhaven denkbar knapp mit 2:1. (wir berichteten)

Im Rückblick auf Bremerhaven war aus Iserlohner Sicht besonders ärgerlich, dass man zwei Großchancen in der Anfangsphase nicht nutzen konnte und aus den zum Teil unnötigen Strafen der Pinguins in der Schlussphase kein Kapital schlagen konnte.

Niehus ist zurück im Kader, Powerplay stand auf dem Traningsplan

Bereits am Donnerstag erwarten die Roosters mit den Augsburger Panthern den nächsten Gegner am heimischen Seilersee. Die Fuggerstädter sind sicherlich ein Gegner, der eher die wirtschaftliche Kragenweite der Sauerländer hat. Die Panther sind mit einer 4:1 Niederlage beim Team der Stunde in Nürnberg gestartet. Daheim gegen Schwenningen gelang ein beeindruckender 7:3 Sieg. Beeindruckend, weil das Team von Headcoach Bill Peters bereits nach 22 Minuten mit 5:0 in Führung lag.

Im Tor setzen die Schwaben auf Tobias Ancicka, der nach durchwachsenen Jahren in Köln die neue Nummer eins sein soll. Stürmer Chico Henriques führt derzeit die Scorerliste mit Neuzugang Luke Toporowski an.

Ein Wiedersehen gibt es für die Roosters mit Verteidiger Kyle Wood, der sich im Sommer nach längerem Ringen für einen Wechsel nach Augsburg entschieden hat. Alec McCrea und Alex Blank trugen ebenfalls schon den Rooster auf dem Trikot.

Außerdem kommt es zum Bruderduell zwischen Hanni Krauß (Iserlohn) und Bruder Philipp Krauß.

Personell können die Sauerländer wieder aus dem Vollen schöpfen. Lua Niehus ist nach überstandener Krankheit zurück im Training.

Am Dienstag und Mittwoch stand das Thema Powerplay bei den Schützlingen von Headcoach Stefan Nyman im Training ganz oben auf der To-do-Liste.

Franz-David Fritzmeier mit klaren Forderungen an das Team

„Wir brauchen mehr Konsequenz und Biss. Nicht nur nach vorne, sondern allgemein. Ingolstadt hat zwei Drittel wirklich gut gespielt. Vor allem im Bremerhaven-Spiel müssen wir uns mehr miteinander helfen und auch mehr Biss entwickeln. Die Spiele werden alle eng sein. Natürlich spreche ich den Spielern nicht den Willen ab, aber wir brauchen mehr den letzten Willen und den letzten Drive“, so Sportchef Franz-David Fritzmeier.

Und mit Blick auf das Match gegen die Panther ergänzt er: „Wir können uns auf ein hartes Spiel einstellen. Das Spiel wird umkämpft sein. Wir müssen griffig und stabil sein und dürfen dem Gegner nichts schenken.“

Weitere dicke Brocken warten

Nach dem schon schweren Auftakt gegen Ingolstadt und Bremerhaven, warten nach dem Augsburg-Spiel die nächsten dicken Brocken mit den Auswärtsspielen in Berlin am Sonntag und Freitags darauf in Mannheim. Die ersten Punkte sollten aus Iserlohner Sicht also unbedingt gegen den AEV eingefahren werden, um nicht direkt im Tabellenkeller festzusitzen.

Das erste Bully ist um 19:30 Uhr in der Eissporthalle am Seilersee. Tickets sind noch n fast allen Kategorien verfügbar (Stand Mittwoch, 14 Uhr).

Fanproteste am Donnerstag erwartet, Statement der Iserlohn Roosters nach den unappetitlichen Vorfällen am letzten Freitag

Mit Fanprotesten zum ewig jungen Thema Donnerstagsspiels ist zum Spielbeginn zu rechnen.

Nach den unappetitlichen Vorfällen im Nachgang des Spiels gegen den ERC Ingolstadt haben die Iserlohn Roosters das folgende Statement veröffentlicht.

Offizielles Statement der Iserlohn Roosters zu den Zwischenfällen nach dem Heimspiel gegen Ingolstadt

Im Nachgang unseres ersten Heimspiels der neuen PENNY DEL-Saison am vergangenen Freitagabend kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einer in Teilen zur Unkenntlichkeit vermummten Iserlohner Fangruppierung und den sich auf der Abreise befindenden Gästefans. An dieser Stelle möchten wir zuallererst festhalten, dass wir jegliche Form von Gewalt ablehnen und keinen Grund dafür sehen, sich in unserer Eissporthalle derart zu vermummen. Darüber hinaus sehen wir uns gezwungen, ab sofort zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einzurichten und die damit verbundenen Kosten zu tragen.

Wir bemühen uns aktuell in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle und werden zu gegebener Zeit über die entsprechenden Konsequenzen informieren.

Abschließend möchten wir an die gesamte Iserlohner Fan- und Eishockeygemeinde appellieren: Unser Standort kämpft mit stetig wachsenden Herausforderungen an allen Fronten und wir alle gemeinsam tun gut daran, diese Herausforderungen nicht durch unser eigenes Handeln noch zusätzlich zu verstärken. Für Menschen, die das anders sehen, ist kein Platz in unserer Eissporthalle und in unserer Fan- und Eishockeygemeinde.

692 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht