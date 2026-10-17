Joker sichern sich mit 6:1 Sieg drei Punkte

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zum 10. Spieltag der Saison 2026/2027 war der österreichische Club HC Tigers in der energie schwaben arena zu Gast.

ESVK-Cheftrainer Sebastian Buchwieser hatte dabei, bis auf den verletzungsbedingt fehlenden Tom Schwarz, alle Feldspieler mit an Bord. Im Tor startete Rihards Babulis. Vor 2.117 Zuschauern sicherten sich die Joker am Ende mit einem 6:1 Erfolg drei Punkte.

Der ESV Kaufbeuren war von Beginn an das spielbestimmende Team und schaffte es immer wieder, die Gäste in ihrer Zone festzuspielen oder mit einem aggressiven Forechecking zu Fehlern zu zwingen. Dazu gingen die Joker auch bereits in der zweiten Spielminute mit 1:0 in Führung. Tomas Schwamberger konnte Tigers Torhüter Lorenz Widhalm mit einem Schuss aus einem eher spitzen Winkel auf das kurze Kreuzeck überwinden. Der Goalie der Österreicher stand dann auch im weiteren Spielverlauf des Öfteren im Mittelpunkt und zeigte dabei gute Reflexe. Ein Treffer von Yannik Burghart wurde nach einem längeren Videostudium der Schiedsrichter, wohl auch zu Recht, aufgrund einer Torhüterbehinderung nicht anerkannt. Da die HC Tigers ihre einzige wirklich gute und somit beste Chance im ersten Abschnitt auch nicht in einen Treffer umwandeln konnten, ging es mit einer verdienten Führung für die Allgäuer zum ersten Pausentee.

Im zweiten Drittel waren die Kaufbeurer weiter deutlich überlegen, allerdings war man teilweise, vor allem im Powerplay, zu verspielt. Aber der Reihe nach: In der 25. Minute konnte Jonas Fischer einen Alleingang zum 2:0 verwerten. Die Nummer sieben der Joker ließ Torhüter Lorenz Widhalm dabei gekonnt aussteigen und schob zum zweiten Treffer an diesem Abend ein. In der Folge hatten die Allgäuer mehrere gute Chancen, um den Spielstand weiter erhöhen zu können. Wie schon erwähnt, agierte der ESVK dabei aber teilweise zu verspielt oder der stark agierende Gäste-Torhüter Lorenz Widhalm hatte etwas dagegen. Nach einem Powerplay der Hausherren nach 34 Minuten war Luis Ludin auf und davon und traf durch die Beine von Rihards Babulis zum 2:1-Anschlusstreffer. Die Wertachstädter aber konnten sofort antworten. Ein weiteres Powerplay wurde in der 35. Minute nach genau 10 Sekunden verwertet. Andrew Yogan forderte die Scheibe und hämmerte diese kompromisslos zum 3:1 in die Maschen. Vor der Pause hatten dann beide Teams noch in je einem Überzahlspiel Chancen auf einen Treffer, nutzten diese aber nicht. So ging es mit dem Spielstand von 3:1 in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel sollte dann zunächst noch einmal ein wenig Spannung aufkommen. Die HC Tigers suchten nun ihr Glück mehr in der Offensive und der ESVK versuchte, die Gäste weiter vom eigenen Tor wegzuhalten. Ein Powerplay für die Österreicher nach 52 Minuten war dann die große Chance, um den Anschlusstreffer herzustellen. Aber es kam anders: Wie schon am Dienstagabend in Selb konnte Eero Elo einen Alleingang in Unterzahl eiskalt zum 4:1 abschließen und sorgte damit auch für die Vorentscheidung in der Partie. Die Österreicher ließen nicht locker, mussten sich am Ende aber noch zwei Gegentore einschenken lassen. Zuerst fälschte Jere Laaksonen in der 57. Minute einen Schuss von Julian Eichinger zum 5:1 in die Maschen ab, und in der 57. Minute vollendete Hannu Tripcke bei einem Konter die perfekte Vorarbeit von Jonas Fischer zum Endstand von 6:1. Die Joker belohnten sich an diesem Abend für einen insgesamt starken und souveränen Auftritt mit drei weiteren Punkten und bereiteten ihren Fans mit diesem Spiel viel Freude.

755 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht