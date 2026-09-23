Joker treffen auf Gladiatoren und Islanders

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am Wochenende stehen für die Joker der dritte und vierte Spieltag in der Oberliga Saison 2026/2027 auf dem Programm.

Dabei geht es für den ESVK am Freitagabend um 19:30 Uhr in der energie schwaben arena gegen die Erdings Gladiators.

Tickets für die Heimspiele der Joker sind unter tickets.esvk.de, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und an den Abendkassen erhältlich.

Am Sonntag steht dann das Auswärtsspiel bei den Lindau Islanders auf der Agenda. Spielbeginn ist dabei um 18:00 Uhr.

Aus der Kabine der Joker: Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Alle Spieler sind nach aktuellem Stand einsatzfähig. So wird auch Stürmer Yannik Burghart nach überstandener Verletzung wieder eine Option für Trainer Sebastian Buchwieser sein. [nbsp]Unklar ist aktuell aber noch, ob Förderlizenzspieler Liron Pellizzari zur Verfügung steht.

Zu den beiden Spielen am Wochenende weiß ESVK Kapitän Max Renner folgendes: „Bereits in Erding, bei unserem letzten Testspiel, hat uns der Gegner das Leben schwer gemacht. Wir haben die Partie gewonnen, weil Rihards Babulis uns mehrfach gerettet hat. Außerdem haben wir zu viele Alleingänge zugelassen. Dabei wurde deutlich: Wenn du nicht über 60 Minuten dein Spiel machst, wird es gegen jeden Gegner schwierig. Jetzt spielen wir zunächst zu Hause und müssen eine gute Antwort auf die Partie am Sonntag in Heilbronn geben – das war bekanntlich keine Glanzleistung von uns. Was am Sonntag in Lindau auf uns zukommt, weiß ich noch nicht genau. Ich habe dort noch nie gespielt und freue mich nun aber auf diese Erfahrung. Eines ist jedoch sicher: Wenn du einen Gegner zu leicht nimmst, geht das meistens nach hinten los. Wenn wir in der Liga ein Topteam sein wollen, erwarte ich, dass uns das nicht passiert und wir über 60 Minuten unser ESVK-Spiel zeigen.“

692 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht