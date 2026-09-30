Joker treffen auf zwei Top-Teams

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren geht es am Wochenende bei den Spielen in Peiting und zu Hause gegen Deggendorf gegen zwei Top-Teams der Liga.

Der EC Peiting liegt aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und der Deggendorfer Schlittschuh Club thront nach vier Spieltagen an der Tabellenspitze.

Tickets für die Heimspiele der Joker sind unter tickets.esvk.de, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und an den Abendkassen erhältlich.

Das Auswärtsspiel beim EC Peiting beginnt um 19:30 Uhr und des ist damit zu rechnen, dass die Joker von einer großen Fanschar nach Peiting begleitet und unterstützt werden. Das erste Bully beim Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenführer Deggendorfer SC ist um 18:00 Uhr.

Aus der Kabine der Joker: Ein paar Fragezeichen stehen aktuell hinter möglichen Einsätzen von Max Kislinger und Fabian Ribnitzky, die beide krankheitsbedingt derzeit nicht im Trainingsbetrieb sind. Ebenfalls noch unklar ist, ob Sami Blomqvist schon wieder spielen kann, der Deutsch-Finne ist nach ein paar Tagen Pause schon wieder im Training, ob seine Verletzung allerdings schon einen Einsatz am Freitag zulässt, ist noch offen.

ESVK Verteidiger Julian Eichinger über die beiden Wochenendspiele der Joker: „Ich denke, es warten zwei spannende und interessante Spiele auf uns. Sowohl der EC Peiting als auch der Deggendorfer SC sind sehr gut in die Saison gestartet. Wir selbst müssen aus den vergangenen Spielen lernen, dass wir uns nicht so leicht auskontern lassen und defensiv besser stehen. In der Offensive bekommen wir unsere Chancen, diese müssen wir aber auch konsequenter nutzen. In Peiting werden sicher viele ESVK-Fans dabei sein. Am Sonntag geht es zu Hause gegen Deggendorf, das sich über die Jahre zu einem absoluten Topteam der Liga entwickelt hat. Das werden mit Sicherheit zwei hochinteressante Spiele.“

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