Jordi Cuena Pazos verstärkt den Phoenix – Angreifer wechselt vom NEV an die Niers

Grefrath. (PM GEG) Die Rückkehr aufs heimische Eis rückt näher: Noch gut eine Woche dauert es, dann herrscht auch im Grefrather EisSport & EventPark wieder die lang ersehnte „Eiszeit“.

Während sich die Grefrather EG aktuell noch auf fremden Eisflächen den letzten Feinschliff für die bevorstehende Regionalliga-Saison holt, laufen die Vorbereitungen beim Phoenix längst auf Hochtouren. Eigentlich – denn das für vergangenen Freitag terminierte Testspiel bei den Ratinger Ice Aliens musste kurzfristig abgesagt werden, weil GEG-Trainer Tilo Schwittek krankheitsbedingt keine ausreichend spielfähige Mannschaft zur Verfügung stand.

In Sachen Kaderplanung gibt es kurz vor dem Saisonstart hingegen noch einmal Bewegung.

Nachdem Torhüter Leon Jessler kurzfristig den Sprung zu einem Oberligisten vollzogen hat, sind die Grefrather Verantwortlichen weiterhin auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz zwischen den Pfosten. Mehrere Kandidaten befinden sich derzeit im Tryout und haben die Möglichkeit, sich für einen Platz im Phoenix-Kader zu empfehlen. Die Vorbereitungsphase vor dem ersten Liga-Spiel am 11. Oktober gegen Bergisch Gladbach soll genutzt werden, um weitere Eindrücke zu sammeln.

Für zusätzliche Qualität im Angriff ist dagegen bereits gesorgt. Mit Jordi Cuena Pazos wechselt ein weiterer erfahrener Regionalliga-Akteur an die Niers. Der 25-jährige Angreifer kommt vom Neusser EV und kennt die Liga sowie zahlreiche seiner neuen Mitspieler bereits bestens.

Der gebürtige Ratinger durchlief im Nachwuchs die Stationen Düsseldorf und Ratingen, ehe er 2021 im Trikot der Ice Aliens sein Debüt in der Regionalliga feierte. Anschließend lief Cuena Pazos auch für die Eisadler Dortmund und zuletzt den Neusser EV auf. Insgesamt bringt der Neuzugang bereits 78 Regionalliga-Einsätze mit acht Toren und 28 Vorlagen mit nach Grefrath.

Vor allem mit seiner körperbetonten und mannschaftsdienlichen Spielweise soll Cuena Pazos dem Phoenix weitere Optionen im Angriff eröffnen. Headcoach Tilo Schwittek ist vom Profil des Neuzugangs überzeugt.

„Jordi ist ein Spieler, der sofort Präsenz auf dem Eis zeigt. Er geht mit seiner Physis in die Zweikämpfe, setzt sich vor dem Tor durch und macht die schmutzigen Meter, die am Ende den Unterschied machen.“

Doch nicht nur sportlich weiß Schwittek den 25-Jährigen zu schätzen. Auch menschlich habe Cuena Pazos bereits einen überzeugenden Eindruck hinterlassen: „Aber genauso wichtig: Er ist menschlich einfach super fürs Team. Er hat vom ersten Tag an gezeigt, dass er sich einbringt, mit anpackt und die Mannschaft über alles stellt. Genau diese Mischung aus Charakter und physischem Auftreten macht ihn zu einer echten Ergänzung für unseren Sturm.“

Der Neuzugang selbst fiebert seinem Start im blau-gelben Trikot bereits entgegen. „Ich freue mich sehr, ab sofort ein Phoenix zu sein“, sagt Cuena Pazos. Sein Ziel sei es, sich möglichst schnell in die Mannschaft zu integrieren und mit vollem Einsatz seinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen. „Besonders freue ich mich auf die ersten Spiele im Phoenix-Trikot und die Unterstützung der Fans!“

Die Vorfreude auf die neue Regionalliga-Saison steigt somit weiter – und Jordi Cuena Pazos ist bereit, seinen Teil dazu beizutragen, dass der Phoenix auf dem Eis künftig noch mehr Präsenz zeigt.

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