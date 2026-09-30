Jovin Trachsel unterschreibt seinen ersten Profivertrag

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben den auslaufenden Ausbildungsvertrag von Jovin Trachsel vorzeitig verlängert.

Das 18-jährige Eigengewächs erhält ab der Saison 2027/28 einen Profivertrag bis zum Ende der Saison 2028/29.

Mit der Vertragsverlängerung setzen die SCL Tigers den eingeschlagenen Weg in der Förderung eigener Nachwuchsspieler fort. Der aktuelle Ausbildungsvertrag von Jovin Trachsel läuft bis zum Ende der Saison 2026/27. Anschliessend wird der 18-jährige Torhüter die Saisons 2027/28 und 2028/29 mit einem Profivertrag bei den SCL Tigers bestreiten.

Trachsel durchlief sämtliche Nachwuchsstufen der SCL Young Tigers. Nach seinem Einstieg in der Hockeyschule entwickelte sich der 188 cm grosse und 85 kg schwere Torhüter kontinuierlich innerhalb der Tigers-Organisation weiter. Aktuell steht er im Kader der U21-Elit-Mannschaft der SCL Young Tigers.

Der Junioren-Internationale gehört derzeit zum Kader der Schweizer U20-Nationalmannschaft und nahm in der Vergangenheit bereits an einer U18-Weltmeisterschaft teil. Im Sommer 2026 absolvierte er das Sommertraining mit der ersten Mannschaft der SCL Tigers.

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem EHC Chur wird Trachsel schrittweise an den Profibereich herangeführt. Bereits während der Pre Season 2026/27 sammelte er während eines zweiwöchigen Aufenthalts beim Sky-Swiss-League-Club zusätzliche Erfahrungen im Trainings- und Spielbetrieb.

William Rahm, Head of Goalies der SCL Tigers, sagt dazu: «Ich freue mich sehr, dass unsere langjährige Arbeit mit den Goalies Wirkung zeigt. Jovin ist ein engagierter und zielstrebiger Athlet aus der Region, der grosses Engagement für seine Entwicklung gezeigt hat. Er hat einen sehr reifen und ruhigen Stil, und wir sind gespannt darauf, wie er den nächsten Schritt in seiner Karriere meistern wird.»

Mit Jovin Trachsel stehen für die Saison 2027/28 insgesamt vier Torhüter bei den SCL Tigers unter Vertrag: Luca Boltshauser, Robin Meyer, Martin Neckar und Jovin Trachsel.

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