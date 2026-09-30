Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League SC Langnau Tigers Jovin Trachsel unterschreibt seinen ersten Profivertrag
SC Langnau TigersTransfer-News

Jovin Trachsel unterschreibt seinen ersten Profivertrag

30. September 20261 Mins read31
Share
Jovin Trachsel - © SCL Tigers
Share

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben den auslaufenden Ausbildungsvertrag von Jovin Trachsel vorzeitig verlängert.

Das 18-jährige Eigengewächs erhält ab der Saison 2027/28 einen Profivertrag bis zum Ende der Saison 2028/29.

Mit der Vertragsverlängerung setzen die SCL Tigers den eingeschlagenen Weg in der Förderung eigener Nachwuchsspieler fort. Der aktuelle Ausbildungsvertrag von Jovin Trachsel läuft bis zum Ende der Saison 2026/27. Anschliessend wird der 18-jährige Torhüter die Saisons 2027/28 und 2028/29 mit einem Profivertrag bei den SCL Tigers bestreiten.

Trachsel durchlief sämtliche Nachwuchsstufen der SCL Young Tigers. Nach seinem Einstieg in der Hockeyschule entwickelte sich der 188 cm grosse und 85 kg schwere Torhüter kontinuierlich innerhalb der Tigers-Organisation weiter. Aktuell steht er im Kader der U21-Elit-Mannschaft der SCL Young Tigers.

Der Junioren-Internationale gehört derzeit zum Kader der Schweizer U20-Nationalmannschaft und nahm in der Vergangenheit bereits an einer U18-Weltmeisterschaft teil. Im Sommer 2026 absolvierte er das Sommertraining mit der ersten Mannschaft der SCL Tigers.

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem EHC Chur wird Trachsel schrittweise an den Profibereich herangeführt. Bereits während der Pre Season 2026/27 sammelte er während eines zweiwöchigen Aufenthalts beim Sky-Swiss-League-Club zusätzliche Erfahrungen im Trainings- und Spielbetrieb.

William Rahm, Head of Goalies der SCL Tigers, sagt dazu: «Ich freue mich sehr, dass unsere langjährige Arbeit mit den Goalies Wirkung zeigt. Jovin ist ein engagierter und zielstrebiger Athlet aus der Region, der grosses Engagement für seine Entwicklung gezeigt hat. Er hat einen sehr reifen und ruhigen Stil, und wir sind gespannt darauf, wie er den nächsten Schritt in seiner Karriere meistern wird.»

Mit Jovin Trachsel stehen für die Saison 2027/28 insgesamt vier Torhüter bei den SCL Tigers unter Vertrag: Luca Boltshauser, Robin Meyer, Martin Neckar und Jovin Trachsel.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

717
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Klare Worte: Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier nimmt nach vier Niederlagen die Spieler in die Pflicht

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EC Bad NauheimTransfer-News

Marco Pfleger unterschreibt Tryout-Vertrag in der DEL2

Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat Stürmer Marco...

By29. September 2026
EV FürstenfeldbruckTransfer-News

Vier Treffer in zwei Spielen – EVF verpflichtet Offensiv-Talent Yevhenii Yatsenko

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Der EV Fürstenfeldbruck hat für seine Offensivabteilung den 19...

By29. September 2026
Löwen WaldkraiburgTransfer-News

Kurzfristige Kaderänderung beim EHC Waldkraiburg: Dmitri Sergeyev kommt nicht – Patrik Forsberg übernimmt den Kaderplatz

Waldkraiburg. (PM EHC) Der EHC Waldkraiburg muss noch vor dem Start der...

By29. September 2026
Injury listSC Langnau Tigers

Samuel Erni fällt rund 8 bis 10 Wochen aus

Langnau. (PM SCL) Weitere medizinische Untersuchungen haben ergeben, dass Samuel Erni aufgrund...

By28. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten